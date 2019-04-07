Лосось на Благовещение – вах, как вкусно!

Всем привет! С вами снова Дмитрий Мареев, испытатель рецептов из Интернета. На улице во всю уже шумит апрель, бегут ручьи, звенит капель, пора и нам с вами погреметь кастрюльками на кухне. Точнее сказать, «пошкварчать» духовкой. Сегодня Благовещение, значит, время обратиться к рыбе.

В Интернете сейчас просто неимоверное количество рыбных рецептов. Сайтов с пошаговыми инструкциями стало так много, что перечитать их даже невозможно. И уж тем более все испытать. Однако, изучив поближе все это многообразие, становится очевидным определенная закономерность – сайтов много, но очень много всего там повторяется. Самым популярным является жарка стейков из красной рыбы со специями, потом идет запекание в фольге с лимонами и зеленью. Сам всегда такое делаю, только рыбу меняю. А как-то раз умудрился сделать судака с салом – и неплохо получилось, даже удивительно! Дальше следует просто жаренная на сковороде рыбка с различными гарнирами и овощными добавками. Но это все проходили.

Долго в этот раз я рылся в Интернете. В глазах уже зарябило от всех этих рыбных дел… Желудок урчал и требовал компенсации за моральный ущерб. Я сдался… «Размахнулся» и ткнул курсором в первый приглянувшийся мне рецепт. И не прогадал! Об этом я, правда, узнал, когда блюдо уже было готово: мои любимые дегустаторы уплетали новое блюдо за обе щеки. В общем, готовим мы филе лосося по-норвежски с русским гарниром.

Делают ли так норвежцы, я не знаю, не спрашивал. Если у кого есть знакомые, поинтересуйтесь. Будет, наверное, забавно посмотреть на лица норвежцев, когда они прочитают мой опус…Вероятно, это из той же оперы, что и морковка по-корейски…

Рецепт я нашел и тут же помчался на рынок. Да, друзья, на рынок. Не прижился во мне супермаркетовский покупатель. Вечно набираешь кучу ненужных вещей. Потом дома разбираешь и думаешь: «На фига?..» А на рынке своя атмосфера. Тут тебе и расскажут, и покажут, и попробовать дадут. «Бери, дорогой, перец! Сладкий, сладкий», – и уже в пакетик аккуратно складывают. Даже рыночная суета не надоедает, а обволакивает тебя каким-то волшебством. «Шарман!» – сказал бы француз.

Филе лосося я не нашел, точнее и не искал. Просто купил целую замороженную рыбину. Сантиметров 40 в длину. Дальше была зелень: петрушка, укроп, зеленый лук и иже с ними. Ну по заходу, так сказать. В «молочке» затарился маслицем и сливками. Все остальное уже имелось в домашнем арсенале. Я, конечно, не только за рыбой ехал, а сразу брал продукты с учетом еще одного рецепта. Но это уже совсем другая история. Карты раскрывать не буду. Уж потерпите.

Теперь все у нас готово. Рассказы рассказаны, ножи наточены, формочки смазаны – пора и к «станку». В роли станка у нас будет сегодня будет духовка. Поехали!

Что понадобится для приготовления:

Лосось – 1 шт. (или филе, если найдете)

Огурец – 1 шт. (у меня тепличный)

Сливки – 100-200 мл (я сразу брал коробочку, остатки с кофе выпил)

Масло сливочное – 1-2 столовые ложки

Масло подсолнечное

Лимон

Зелень (лук, укроп)

Соль, сахар – по вкусу

Форма для запекания в духовке

Все компоненты нашего блюда собраны, вы морально готовы, близкие в предвкушении гастрономического шедевра выбирают самые большие вилки и мешаются вам на кухне. Постройте их и зычным голосом отправьте гулять. Неча мешать кулинару.

Шаг за шагом

1. Если лосось у вас целиковый и замороженный, то первым делом дайте ему слегка оттаять, а потом разделайте на филейные кусочки. Тут сложного ничего нет, а уж если случился ступор, то «Гугл» вам в помощь. Там сейчас есть все! Ну а если у вас в наличии филе, то тут прямо «ноу комментс».

Филе в тарелочку закинули, чтоб окончательно разморозилось.

2. Теперь мы наши кусочки солим, перчим на свой вкус, наверняка у каждого есть свой любимый набор приправ. Далее оставляем минуток на пять-десять «отдохнуть».

3. Займемся овощной шубой, соусом то бишь.

Огурец очищаем и режем на полукольца (нетолстые). Отправляем их в глубокую чашку.

Моем и меленько шинкуем нашу «зеленочку»: укропчик и зеленый лук. Отправляем в чашку к огурцам. Укропчика можно не жалеть.

В зеленую массу подливаем сливки. Миллилитры у нас прописаны, но верность вашего глаза никто не отменял. Смотрите по факту. Океана в тарелке быть не должно. Должна быть жидкая кашица, она же лужица.

Растапливаем сливочное масло и отправляем в нашу зеленую кашицу. Перемешиваем.

Теперь дело за лимоном. Рубанули третью часть от желтого друга и давим примерно столовую ложку в нашу зеленую массу. Тут также пригодятся ваши вкусовые рецепторы. Должен быть легкий оттенок кислоты, а не кислятина.

Солим. Можно и пару крупинок сахарного песка кинуть. Потом все перемешиваем. Вуаля! Соус готов и может минут пять «отдохнуть», настояться, а мы тем временем займемся рыбой.

4. Наши филейные кусочки (без муки!) мы быстренько обжариваем на сковородочке с подсолнечным маслом. Прямо минут пять, не больше. Мы же не жареную рыбу готовим. Выкладываем филе в форму для запекания. Я ее тоже легонечко маслом смазал.

5. Покрываем рыбку овощной сливочной шубой и отправляем в духовку минут на 20-25.

Наша рыбка по-норвежски готова!

Для гарнира я сварил картошки и превратил ее с помощью молока, сливочного масла и миксера в воздушное пюре.

Раскидываем по тарелочкам, пока лосось с пылу с жару, добавляем воздушной картошки и салатик настрогаем из перчика, огурчиков и помидорок. Вах, как вкусно!

Да. Родню звать я думаю не надо. Нагулявшись на свежем воздухе, она к этому времени уже за столом сидит и ложками барабанит, требуя рыбы и зрелищ.

А мне остается сказать вам: «Бон апети, друзья!»

До новых встреч. И я думаю, затягивать мы с этим не будем.

Дмитрий Мареев

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