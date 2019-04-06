Улица Белоконской хранит память о двух незаурядных женщинах

Пройдя вдоль главного корпуса ВлГу на Горького, сверните налево, чтобы попасть на небольшую, прямую улицу Белоконской. Идет она в сторону «Пекинки», пересекает проспект Строителей и, не дойдя до федеральной трассы М-7 «Волга», обрывается в районе ул. Лакина. Застроено это место административными зданиями советского периода и многоэтажными домами. Тем удивительнее узнать, что эта улица хранит память о двух необыкновенных женщинах, долгое время проживавших в нашем городе. Речь идет о Марии Шварновне, супруге великого князя Владимирского Всеволода III Большое Гнездо, и Любови Белоконской, активистке социал-демократического движения города Владимира. Их жизни – это пример безграничного благородства и милосердия. Наверное, поэтому на улице, осененной их именами, время от времени случаются разные чудеса, а расположенные здесь учреждения относятся к разряду жизненно необходимых.

«…Славная благочестием и мудростью»

Место, где сейчас находится улица Белоконской, заселено было около десяти столетий назад. В XII веке здесь находился загородный дворец первой супруги Всеволода III, известной на Руси под именем Марии Шварновны. Ее имение под Владимиром в народе прозывалось Марьинкой. Среди владимирцев это название бытует до сих пор, даже остановка «Факел» была переименована в «Марьинку».

На великокняжеский престол Всеволод вступил в 1176 году уже женатым. Не известно, когда он женился и где отыскал жену. Никто не сомневается только в том, что Мария была осетинской княжной: летописи прямо называют ее ясыней. Она родила двенадцать детей, в том числе восемь сыновей (четверо из них в разное время были великими князьями Владимирскими) и четырёх дочерей. Княгиня Мария занималась благотворительностью, что в ту пору предполагало щедрые дары в церковь и утешение сирых и болящих. Она ценила ученость, сама была не чужда книг и искусств, почтение к наукам и искусствам воспитала и в детях.

Ясная умом, благородная сердцем и стойкая духом Мария Шварновна прожила праведную, но не слишком долгую жизнь – лет приблизительно пятьдесят-пятьдесят пять. После рождения младшего сына Ивана княгиня тяжело заболела и дала обет основать монастырь. В 1200 году по её настоянию в городе Владимире был заложен Успенский монастырь, который стал называться в дальнейшем в её честь Княгининым.

Сама Мария за восемнадцать дней до смерти приняла постриг. В монастырь княгиню провожали великий князь, сын Георгий, дочь Всеслава, епископ Иоанн, её духовник игумен Симон и все жители Владимира. Когда она скончалась, то «была положена в монастыре своем в церкви св. Богородицы, погребена с рыданием и плачем великим над нею…» А сыновья великой княгини всю жизнь помнили и детям своим передали духовное завещание Марии Шварновны.

Известный русский историк Николай Карамзин писал: «Готовясь умереть, призвала сыновей и заклинала их жить в любви, напомнив им мудрые слова Великого Ярослава, что междоусобие губит князей и отечество, возвеличенное трудами предков; советовала детям быть набожными, трезвыми, вообще приветливыми и в особенности уважать старцев».

Милосерднейшая из сестер милосердия

Улица Белоконской начала застраиваться в 50-е годы. Первоначально ее назвали именем Лысенко, в 1957 г. переименовали в Целинную, а постановлением горисполкома № 1106 от 4 октября 1967 г. назвали именем Белоконской.

Любовь Матвеевна Белоконская приехала во Владимирскую губернию в 1898 г. вместе с мужем, земским врачом. Сама она была медицинской сестрой-массажисткой. Жили они в селах Тихоново Судогодского уезда, Борисовское под Суздалем, Ставрово. И всюду Любовь Матвеевна занималась революционной деятельностью: распространяла нелегальную литературу, вела антиправительственную агитацию среди крестьян. Муж не разделял политических взглядов жены. Он ушел из семьи после двадцати двух лет совместной жизни, оставив Любови Матвеевне девятерых детей. В 1907 г. она приехала во Владимир. Работала здесь сестрой милосердия, акушеркой, массажисткой.

Постоянно загруженная делами и заботой о детях, Любовь Матвеевна продолжала участвовать в революционной деятельности. Владимирская организация РСДРП поручила ей руководить местным нелегальным Красным Крестом. Сюда поступали деньги и вещи для оказания помощи политическим заключенным здешней тюрьмы и ссыльным. Требовались большая осторожность, умение, организаторский талант, чтобы собрать деньги для отверженных. Любовь Матвеевна устраивала вечеринки, лотереи в пользу Красного Креста, уговаривала состоятельных людей на пожертвования. Потом ухитрялась передать все это в тюрьму политическим заключенным, добиваясь свидания с ними.

Узнав о времени отправления арестантов в Сибирь, она приходила на пустынную вокзальную площадь проводить их. И не одна, а вместе со своими детьми, которые приветливо махали руками людям, смотрящим на них через зарешеченные окна вагонов. У многих арестантов по щекам текли слезы. Эти проводы они вспоминали потом с благодарностью всю жизнь. В те годы политических арестованных официально называли «государственными преступниками». С ними часто порывали даже родные и близкие люди. А тут совершенно не знакомая им ранее женщина пришла со своими детьми проводить их в далекую Сибирь. Такое не забывается.

А Любовь Матвеевна помнила о своих подопечных и тогда, когда они находились в далекой сибирской ссылке. Писала им ободряющие письма, посылала книги, деньги, теплые вещи. Политические ссыльные сердечно благодарили Любовь Матвеевну, называли ее матерью, сестрой, другом. Она бережно хранила их письма всю жизнь. Сейчас они находятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

После Октябрьской революции Совет рабочих и солдатских депутатов 4 декабря 1917 г. назначил Белоконскую воспитателем во Владимирский детский приют. С 1920 г. Любовь Матвеевна жила в Москве, работала разъездным инспектором в отделе охраны детства. Главной ее заботой были детские дома и приюты. В 1923 г. она стала персональным пенсионером союзного значения. До конца своих дней вела общественную работу. Умерла 8 октября 1945 г. Похоронена в Москве. А во Владимире живет улица ее имени.

Необычное явление в университетском храме

В 2007 году на территории ВлГУ, у корпуса № 2, началось строительство университетского храма. Насельники Свято-Боголюбского монастыря оказали помощь по его внутреннему обустройству. Был сделан позолоченный двухярусный иконостас, установлены мраморный престол и жертвенник, подарены центральное паникадило, набор колоколов и богослужебная утварь. Сестры монастыря написали храмовую икону, для которой был изготовлен специальный киот.

5 ноября 2008 года состоялась церемония освящения вновь построенного храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Открытие было приурочено к 50-летию вуза. Первым настоятелем храма Кирилла и Мефодия стал отец Сергий (Минин), кроме церковного поприща, профессиональный архивист, историк и краевед. Позже он принял постриг и ныне известен как иеромонах Варфоломей.

Весной 2009 года на иконостасе храма замироточили сразу три иконы. Самое интересное, что лики святых в церкви Кирилла и Мефодия при ВлГУ не были написаны маслом вручную, а… распечатаны на широкоформатном принтере!

Общественно-полезные достопримечательности

На улице Белоконской располагаются два из 11 зданий Владимирского государственного университета. Пятиэтажный корпус № 2 («М») с двухэтажной пристройкой возведен в 1974 году для механико-технологического факультета. Сейчас здесь разместились Институт машиностроения и автомобильного транспорта, Институт информационных технологий и радиоэлектроники, Институт архитектуры, строительства и энергетики, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, Центр профессионального образования инвалидов и Центр международного образования.

Ко второму корпусу ВлГУ так и льнет четвертый, прозванный студентами «зигзагом» из-за своей формы. Построен он в 1980 году для учебных лабораторий и мастерских инженерных специальностей. Теперь тут Владимирский инжиниринговый центр использования лазерных технологий в машиностроении.

Напротив университетских корпусов, в сквере у здания управления ЖКХ, стоит памятник дворнику. Торжественное открытие его состоялось 5 июня 2004 г. и было приурочено к 355-летию жилищно-коммунальной отрасли. Скульптура выполнена Александром Пахомовым и Владимиром Тороповым из специальной бронзы, а её вес составляет около 270 кг. По замыслу авторов, этот памятник должен напоминать горожанам о необходимости поддержания чистоты и порядка в городе.

По соседству с управлением ЖКХ находится здание горводоканала с водонапорной башней. Свою историю эта коммунальная служба ведет с 1857 года. 152 года назад губернатор Егор Тиличеев объявил сбор средств на строительство водопровода. Глава города Андрей Никитин взял это дело под свой контроль, вложил 25 тысяч своих денег, но пустил его в работу. При строительстве Лыбедской магистрали были найдены остатки сетей начала прошлого века.

В настоящее время “Владимирводоканал” обслуживает более 851 км сетей по водоснабжению и более 667 км – по водоотведению. Ежесуточная подача питьевой воды в город составляет более 105 тыс. м3 , из них около 60% – из поверхностных источников (р. Нерль), остальные из подземных источников (Судогодский, Демидовский водозаборы) и перекачиваются более 90 тыс. м3 сточных вод. Услугами пользуются около 2900 абонентов – юридических лиц и более 114000 абонентов – физических лиц.

На пересечении улицы Белоконской и проспекта Строителей – Центр занятости населения города Владимира. Эта социальная служба появилась в нашем городе после принятия в 1991 году закона «О занятости населения», который, по сути, легализировал безработицу. В 1996 году Центр занятости расположился в пристройке к бывшему общежитию ВТЗ на ул. Белоконской, после того как тракторный завод передал всю свою социальную инфраструктуру в ведение города. Численность безработных граждан, состоящих на учете в этом учреждении, на 01.03.2019 г. составляла 2185 человек. Уровень безработицы равнялся 1,0% по отношению ко всему трудоустроенному населению (214988 человек).

В пристройке к дому № 10 размещается клуб физической подготовки «Харламовец», который входит в состав муниципального подростково-молодежного учреждения дополнительного образования «Спортивный центр «Молодежный» с 1997 года. Здесь занимаются более 40 человек от 9 до 30 лет. Хоккейные команды клуба успешно выступают в районных, городских и областных соревнованиях. Молодежная команда клуба стала десятикратным чемпионом города по хоккею. Клуб располагает своей спортивной базой для проведения тренировок и соревнований. Это пластиковый хоккейный корт с наружным освещением и помещение с раздевалками.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева