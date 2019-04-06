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Голландские шмели помогли владимирским огурцам побить рекорд

Насекомые опыляют растения в «Тепличном»

Голландские шмели помогли владимирским растениеводам из комбината «Тепличный». Площади посадки огурцов там за год выросли в шесть раз! И большое участие в увеличении плантаций сыграли мохнатые насекомые.  Те трудятся денно и нощно в теплицах – опыляют овощи. И теперь суточный урожай огурцов на предприятии составляет больше 30 тонн! Это рекорд за многие годы!

– Шмели из Голландии – самые трудолюбивые. Три месяца работают на износ. Мы пробовали разные виды, но все уступают голландским. Мы ценим их труд, – говорит директор комбината «Тепличный» Михаил Веретенников.

В этом году огурцы высадили в теплицах на площади 15 гектаров. Гладкий огурец начали выращивать в начале января, пчелоопыляемый – в конце. Хрустящие овощи из владимирских теплиц продаются в торговых точках «Тепличного» (их пока 18 по Владимиру), а также в сетевых магазинах. Цена в зависимости от класса варьируется от 75 до 109 рублей за килограмм.

– Некоторые сомневаются в экологичности тепличного продукта. Но если бы на огурцах была «химия», шмели бы к ним не подлетели, – уверен Михаил Веретенников.

Руководитель “Тепличного” Михаил Веретенников

С вредителями борются тоже при помощи живых организмов. Например, хищного клеща – фитосейулюса. Комбинат имеет свою биолабораторию, там его и выращивают. Потом это членистоногое пересаживают на растения, и оно пожирает тех, кто наносит ущерб зелёному хозяйству. Хищный клещ – враг клеща паутинного, который для культурной растительности – страшная напасть. Фитосейулюс ежегодно экономит «Тепличному» до 6 миллионов рублей. Не надо покупать никаких других защитных средств. Кроме того, за счет его работы сохраняется высокая урожайность растений.

Анна Тумановская

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