18+

Хочешь жить – учись жаловаться

Настырным пациентам труднее отказать

Положение льготников во владимирской медицине точно сформулировал, как это ни странно, английский писатель XIX века Сэмюэль Батлер. «Есть два основополагающих закона, – писал он. – Один общий, другой частный. Согласно общему каждый может, если постарается, добиться того, чего хочет. Согласно же частному каждый человек в отдельности является исключением из закона общего». Бесплатных лекарств или медуслуг владимирские пациенты добиться могут, если они сами или хлопочущая за них родня будут достаточно настырны. Если нет – увы. Почему медицина превращается в поле боя за то, что тебе положено? На эту тему – сегодняшний «Бредешок».

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Плацебо для недужных душ

Русский авось примиряет с болезнями. Иногда посмертно

Во Владимире юных пациентов перенаправят на Юго-запад

Паллиативная помощь станет еще доступнее

Диверсанты забросили в Собинский район ящур?

Во Владимире подсветили «Красный Крест»

Селянам региона-33 пообещали новые ФАПы