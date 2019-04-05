Хочешь жить – учись жаловаться

Положение льготников во владимирской медицине точно сформулировал, как это ни странно, английский писатель XIX века Сэмюэль Батлер. «Есть два основополагающих закона, – писал он. – Один общий, другой частный. Согласно общему каждый может, если постарается, добиться того, чего хочет. Согласно же частному каждый человек в отдельности является исключением из закона общего». Бесплатных лекарств или медуслуг владимирские пациенты добиться могут, если они сами или хлопочущая за них родня будут достаточно настырны. Если нет – увы. Почему медицина превращается в поле боя за то, что тебе положено? На эту тему – сегодняшний «Бредешок».