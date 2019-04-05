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Спасатель вытащил тонущего из ледяной воды

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В таких случаях начинаешь по-настоящему верить в удачу. Жителю города Камешково определенно повезло – он пережил свое второе рождение. Днем он как обычно решил срезать путь и пошел по ледяной поверхности пруда. Так делают многие местные жители, пока водоем не вскроется. Но весеннее солнце растопило лед. Мужчина провалился в холодную воду. Случайные прохожие вызвали спасателей. На помощь утопающему пришел Владимир Фёдоров. С помощью длинной палки он вытянул несчастного. Спасенного передали медикам “скорой помощи”.

Владимир Федоров вытаскивает утопающего

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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