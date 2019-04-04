Виртуальный музей «Владимирцы» открылся по-настоящему

На прошлой неделе максимально душевно открылся музей «Владимирцы» в пространстве магазина «ТвояМоя». Теперь можно прикоснуться к современной владимирской истории через валеночки бабушки всея Руси, метлу художника-дворника и другие знаменитые артефакты. Немного об открытии и экспонатах нам рассказал создатель музея Михаил Самойлов.

Михаил Самойлов, создатель музея:

– Мы изначально планировали, что музей когда-нибудь обретет дом. В этой «барохляндии» он прекрасно смотрится. Люди, которые приходят, даже не до конца понимают, что здесь можно найти некие артефакты.

Формат прост: человек может в любой момент прийти, взять специальную папочку для самостоятельного осмотра экспонатов, сверяясь с ней и читая истории. Там есть интересные указания, например, «нажми на кнопку». Это значит, что нужно нажать на кнопку, и заиграет музыка в зоне определенного экспоната.

Конечно, периодически мы будем устраивать экскурсии с экскурсоводом. На них можно будет записываться отдельно.

Естественно, мы собираемся пополнять артефактами наш музей. Чтобы постоянно было интересно и познавательно для самих владимирцев!

Сейчас в музее находятся:

Замечательные валенки от бабы Тони

Бабушка всея России – так ее окрестили журналисты. На самом деле Антонина Петровна Макарова попала в музей не просто так. Она делает доброе дело. Продает собственноручно сделанные валеночки у храма в Суздале и на вырученные деньги покупает подарки для суздальских сирот. Ее валеночки есть у сотен туристов со всего мира!

Браслет «Я смогу» от Кирилла Меньшикова

Все знают историю 19-летнего парня, который неожиданно узнал о страшном диагнозе. Решил бороться, волонтерствовать, путешествовать. Он решил, что сможет вдохновить этими поступками других, и смог! Вскоре о нем узнал весь город, потом его показали на федеральных каналах, и теперь его знает вся Россия. Поэтому этот браслет занимает свое место в музее «Владимирцы».

Руки Розы Киямовой



Роза Хамзаевна всегда работала руками, поэтому в музее представлен гипсовый слепок рук. Роза была массажистом легенд владимирской гимнастики, работала в сборной СССР. Всю жизнь она мечтала найти могилу своего пропавшего без вести отца. Поисковики нашли папу Розы Киямовой. С тех пор она поклялась помогать поисковикам и участвовать в экспедициях. Уже более 25 лет она возглавляет благотворительный фонд «Сотвори добро». Она возила продукты солдатам в Чечню, вещи жителям Волгодонска, помогала больным детям. А в 1997 году патриарх Алексий II назвал Розу «Владимирской матерью Терезой».

Вам интересно, что еще есть в музее «Владимирцы»? Предлагаем поучаствовать в квесте. Мы назовем, а вы зайдите в музей и попробуйте их найти! Уверены, что задача эта не из легких. В музее есть: метла, магнитофон, портрет, завещание, ручка, трудовая книжка. Почему эти вещи там? Узнайте сами!

Юлия Митина

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