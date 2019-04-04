Тренд сезона – стилизованная свадьба

Каждая девушка с трепетом готовится к свадьбе. Будь то пышное торжество с ледяными скульптурами или небольшой уютный праздник в кругу родных. У вашей свадьбы может быть любой сценарий и бюджет, и лишь один факт останется неизменным – желание выглядеть красиво, чтобы запомнить этот день на всю жизнь. Как это сделать, нам рассказала стилист и fashion-блогер Алина Новосельцева, ей слово.

– Согласитесь, вы часто слышали от знакомых (а может, и сами об этом думали), как спустя несколько лет они говорили: «Сейчас я бы купила другое платье». И ведь действительно порой наш подход к выбору «того самого платья» превращается в необдуманный импульс. Мы можем два года мечтать о платье-русалке и за несколько месяцев до свадьбы понять, что нам нужно пышное платье с огромным шлейфом. А из магазина выйти с кружевным платьем викторианской эпохи. Потом оказывается, что мы видели себя совсем не такой невестой. Да и цвет свадьбы должен был быть другим, и место, и музыка. И до такой степени можем накрутить себя, что радостные воспоминания омрачатся нашими недовольствами. Важно ответить себе на главный вопрос: чего я хочу в этот день? Быть может, вы вовсе не хотите «платье-торт», это мнение вам когда-то навязали подруги/мама/сестра, а хотите кроссовки и белую шелковую комбинацию? Или вообще не хотите быть в белом? Когда вы определились со своим желанием, обратитесь к стилисту. Он выслушает вашу идею и предложит варианты. Даже если этой идеи нет – ее можно придумать вместе!

Свадьба в еловом лесу

– Например, зимой мы снимали свадьбу в еловом лесу. Невеста была в розовой пышной юбке и вязаном кардигане. В теплых уггах, варежках. Но при этом у ребят была и арка, и букет, и даже северный олень! Вещи я дала им напрокат. Это получается намного выгоднее, нежели покупать платье на один раз.

К слову, хочу сказать, что стандартные белые платья уже не в моде. Нет, конечно, это классика, и классические свадьбы имеют место быть, никто не будет вас отговаривать. Но если вам хочется чего-то современного, нестандартного, то лучше выбрать другую одежду. Эффект праздника никуда не денется, по вам будет видно – вот жених, вот невеста. Просто вы избавите себя от лишних трат и будете чувствовать себя комфортнее.

В классическом образе важны детали

– Если же вы все-таки хотите стандартную свадьбу, я могу помочь с выбором одежды. Мы можем вместе купить праздничное платье, которое будет действительно вам подходить и будет нравиться и через пять-десять лет. И вы никогда не пожалеете о таком выборе. Подберем костюм жениху, необходимые аксессуары. А можем подобрать только аксессуары, если костюм и платье у вас уже куплены.

Я оказывала такую услугу осенью. У жениха с невестой были куплены наряды, но они не связывались между собой. Я помогла подобрать ребятам обувь, галстук, палантин невесте. Мы вместе подумали над колористикой букета и бутоньерки. Такой лайт-вариант стилизации тоже хорош, потому что именно детали создают целостный образ пары.

5 дельных советов, как определиться с вашим истинным желанием стиля свадьбы:

Посмотрите свадебные фотографии своих подруг и знакомых. Ответьте себе на два вопроса: «Я хочу так?» и «Что бы я изменила?» Откройте свадебные картинки в Интернете, посмотрите, какой стиль вам ближе. Постарайтесь найти нестандартные свадебные фотографии. Помните, вы делаете свадьбу для себя. Не старайтесь произвести впечатление на друзей и коллег. Подумайте, может, вместо пышного банкета вы хотите церемонию на берегу океана для двоих? Представьте образ от обратного! Вот вы не в пышном платье, а в летящем сарафане, с легкой укладкой, с полевым букетом цветов. Нравится? Тогда идите именно в этом направлении. Узнайте мнение со стороны. Вы можете взять консультацию стилиста. Возможно, мнение профессионала окажется верным. Ведь на вас посмотрят другими глазами. Или, наоборот, вы убедитесь, что ваша концепция свадьбы именно то, что вам нужно.

Стилизованные свадьбы точно порадуют молодоженов. Потому что это необычно, красиво и очень интересно. Попробуйте осуществить свою самую заветную мечту!

С любовью, МоднаЯ!

Все фотографии Полины Романычевой