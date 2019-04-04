Романтика! Неизвестный Ромео креативно поздравил любимую

Неизвестный мужчина решил удивить свою возлюбленную и взялся за баллончик с краской. Романтик сел в автомобиль и объехал сразу несколько населенных пунктов Ковровского района, расположенных на федеральной трассе М-7 “Волга”. Вместо поздравительной открытки он “подписал” семь остановок общественного транспорта! На каждой влюбленный оставил послание даме сердца, которая, надо полагать, отмечала свой день рождения.

Свою возлюбленную неизвестный назвал и сокровищем, и королевой, и самой красивой и ласковой! Неизвестно, прокатил ли он сам свою даму по “дороге любви”, или заметить комплименты она должна была случайно.

Правда, романтичный поступок может выйти боком. Официально расписывать общественные пространства – это вандализм. Если Ромео найдут, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Как сообщили “Призыв.ру” в пресс-службе Упрдор “Москва – Нижний Новгород”, поздравления закрасят до конца апреля. Увы…

Полина Тарбеева

Фото группы “Подслушано Вязники” в “ВКонтакте”

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