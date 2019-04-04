Апрельский квест в Геленджике

Весной на Черноморское побережье россияне едут неохотно. «Море холодное», – объясняют они и не хотят замечать плюсов отдыха на юге в это время года. Например, в апреле пышно цветут сады, на клумбах буйство тюльпанов и гиацинтов, нет пробок на дорогах, дешевле жилье и развлечения. А море все такое же прекрасное и умиротворяющее, а вокруг него горы, удивительная природа и множество диковинных мест, которые можно увидеть только здесь. Умеренно-теплая погода очень способствует длительным пешим прогулкам, а путеводители по Краснодарскому краю полны описаний уникальных достопримечательностей. Правда, иногда информация подана таким образом, что самостоятельное путешествие к ним превращается в незабываемый квест. Впрочем, это наполнило наш отдых забавными приключениями.

Перевалы, перевалы, а я маленький такой…

Переписка на форуме: «Говорят, что можно пройти пешком через горы из Дивноморска в Геленджик. Долго ли идти и какая там дорога? – Дорога там действительно есть. Идти где-то километра три. При наличии сил требуется меньше часа, чтобы дойти до Дивноморского…»

Дивноморский – тихий, уютный поселок, входящий в состав муниципального образования Геленджик. От центральной части города-курорта его отделяют горы, на объезд которых уходит 20-25 минут на общественном транспорте. Нам с подругой порекомендовали там недорогое жилье в комфортабельной частной гостинице, где мы и остановились.

На прогулку из Геленджика до Дивноморского через перевал мы потратили около трех часов. Наши шагомеры показали, что от городской набережной до первых домов поселка не три, все шесть километров. Причем половина этого пути идет в гору и требует изрядного количества сил. Зато мы были вознаграждены восхитительными видами морских бухт Геленджика и Дивноморского, хрустально-чистым воздухом, пением птиц и явлением перед нашими взорами грациозных косуль. В общем домой мы возвратились изрядно уставшими, но довольными.

Поиски Голубой Щели

Цитата из путеводителя: «Если прогуляться вдоль побережья от поселка Джанхот в сторону Дивноморского, то на полпути можно увидеть красивое урочище Голубая Щель. Скалы, поросшие соснами, стремительно обрываются к самой воде пронзительно-голубого цвета».

Путь из Дивноморского к урочищу по побережью нам сразу же преградил расположенный у моря санаторий. Пришлось обходить его по шоссе на Джанхот. За санаторием шли огороженные виноградники до горизонта. И мы совсем было потеряли надежду найти Голубую Щель, но, к счастью, встреченные нам туристы подсказали «секретную» тропку к обрывистому берегу моря через заросли колючих кустов. Где именно будет середина пути до Джанхота, определить было трудно. Поэтому мы просто шли вдоль береговой линии через прелестные рощи пицундской сосны, специально высаженной здесь в начале прошлого века.

Наш путь довольно часто преграждали довольно глубокие овраги, которые приходилось преодолевать с большим трудом. Но чувствовалось, что места хоженые, а летом даже обживаемые «дикарями». Вид скалистых берегов и волнующегося моря под ногами радовал глаз, но когда мы наконец-то попали в Голубую Щель, то от восторга перехватило дыхание. Такого голубого неба и моря на фоне ослепительно-белых скал вы больше нигде не встретите на Черноморском побережье. Физики, наверное, смогли бы объяснить это чудо природы, а мы просто восхищенно любовались на расстилавшуюся под нами красоту. Приехав в Дивноморское второй раз, мы повторили трудной путь ради этого фантастического вида.

В логове пиратов

Цитата из путеводителя: «Пляж в Джанхоте узкий, отделяющий от моря кручи высотой более 50 метров. На них растут сосны, образующие драматический пейзаж будто из пиратских фильмов».

Новое приключение началось с желания посетить памятник природы Краснодарского края – скалу Парус. Находится она в поселке Прасковеевка в 17 километрах от Дивноморского. Полчаса на автобусе, около часа спуск к морю – и мы любуемся неповторимым произведением двух стихий: ветра и моря. «Прогуляйтесь от Прасковеевки до Джанхота берегом, – посоветовала нам местная жительница. – Здесь всего-то три километра».

Все было, как обещали: отвесные кручи, заросшие соснами, тревожно шуршащее море у ног и три километра пути, которые мы преодолевали… три часа. Узкий пляж оказался плотно усеян крупными камнями, передвигаться по которым можно было только прыжками. С непривычки мы очень быстро уставали и делали частые привалы, чтобы оценить всю драматичность и неповторимость момента.

Подъем к Тешебским водопадам

Цитата из путеводителя: «Всего в 6 км от Архипо-Осиповки находится крохотный поселок Тешебс. Тут начинается известная тропа к Тешебским водопадам. От автостоянки возле трассы М-4 идти около километра вверх».

Посмотреть на Тешебские водопады – практически ритуал, обязательный для всех отдыхающих Архипо-Осиповки и Геленджика. Правда, в путеводителе забыли упомянуть, что от Тешебса до подъема к водопадам надо пройти наши пресловутые три километра. Поэтому мы изрядно понервничали, не обнаружив у поселка никаких следов этого природного явления. На помощь пришел мобильный Интернет, который здесь отлично работал.

Терпеливо пройдя по М-4 положенное расстояние, мы ступили на живописную и обустроенную тропу к знаменитым водопадам. В горячий сезон стоимость их посещения составляет 200 рублей, но в апреле туристы любуются ими абсолютно бесплатно. От входа до первого из водопадов – примерно километр. Тропа идет под сенью роскошного дубово-грабового леса, пронизанного лучами ласкового южного солнышка, вдоль реки Тешебс, чьи хрустальные струи, сверкая, падают в пропасть с горных уступов.

Первый водопад разливается по довольно широкой скале и срывается вниз подобно каскаду седых волос или театральному занавесу, поэтому он получил прозвище «Седая борода». Его высота – 16,5 м, а берега вокруг него заросли плющом, папоротником и мхом. Ниже по течению «Грот Высоцкого» – второй водопад высотой 13 м. Знаменитый бард очень любил это место. Скала, с которой стекает стремительная река, состоит из пористого песчаника и известняка, поэтому кажется, что вода вырывается из дырочек в камне. Третий водопад носит название Пасть Дьявола. Он находится в расщелине скалы, между нависающими огромными глыбами, создающими мистическое, тревожное настроение.

Прогулка в прошлое

Цитата из путеводителя: «… немногие из гостей Кабардинки решаются на прогулку по «трем сестрам» – вершинам Дообского мыса под романтическими названиями Вера, Надежда и Любовь. Оттуда открываются шикарные виды на морские просторы и стоящий в 20 км Новороссийск».

Прогулка к вершинам горы Дооб, у подножия которой раскинулся поселок Кабардинка, получилась несколько инфернальной. Утром на море лег густой туман, до обеда превративший побережье в съемочную площадку мистического триллера. Нарядная набережная поселка внезапно закончилась и перешла в череду санаторных пляжей, роскошных в советское время, а сейчас находящихся в таком жутком запустении, что невольно возникали ассоциации с постапокалептическими пейзажами.

Трех вершин на горе мы так и не смогли вычленить, зато с Дообского мыса действительно видна эффектная Цемесская бухта со стоящими на рейде кораблями. Оголовок мыса венчает памятник самой масштабной морской катастрофе в истории СССР – крушению теплохода «Адмирал Нахимов» в 1986 году. Ночью 31 августа в 15 км от Новороссийска и в 4 км от берега в него на полном ходу врезался сухогруз «Пётр Васёв». Погибли 423 из 1234 человек, находившихся на теплоходе. Капитанов обоих кораблей признали виновными и приговорили к 15 годам лишения свободы. Пароход «Адмирал Нахимов» до сих пор лежит на глубине 47 м в Цемесской бухте и официально признан местом захоронения жертв катастрофы. Постановка на якорь, погружения водолазов и подводных аппаратов, а также любые другие активные действия в указанном районе запрещены.

Время открытий

Я рассказала, пожалуй, о самых необычных наших приключениях в окрестностях Геленджика. И это лишь малая толика путешествий только в одном районе Краснодарского края. Были у нас и дегустации шампанского в Абрау-Дюрсо, и «малая земля» в Новороссийске, и загадочные дольмены в долине реки Жане, и Старый парк в Кабардинке, и музей писателя Короленко в Джанхоте… Да много чего было! Поездка на юг в апреле подарила нам массу открытий, и главное из них – то, что Черноморское побережье не ограничивается приятной тепло-соленой водой, мини-отелями и кафешками. Это богатый и неповторимый мир, узнавать который безмерно интересно!

Татьяна Лысова

Фото Елены Волковой