Алабай и хаски – бесплатно в добрые руки!

Если вам скучно, одиноко и некого погладить, то пора задуматься о питомце. Самое лучшее и доброе дело, которое вы можете совершить, – взять себе собачку из приюта. Но если вы хотите породистого щенка, то предлагаем присмотреться к нашей подборке. Здесь собраны собаки разных пород, которых хозяева отдают совершенно бесплатно или за символическую стоимость в 100 рублей. Думайте скорее, таких крошек быстро разбирают!

Щенок алабая

Отдаются в дар щенки алабая – мальчик и девочка. Сейчас им 1,5 месяца, но они уже достаточно увесистые. Вырастут крупными, с мощными лапами. Отдают строго по договору. В нем будут указаны правила содержания, возможные выставки и прочее. Эта порода предназначена исключительно для загородного дома. Щенки очень контактные, любят детей, ласку, заботу и готовы дарить любовь взамен! Настоящий верный четвероногий друг!

Контакты: 8 (917) 504-08-96, Елена.

Хаски

Отдают хаски в добрые руки. К сожалению, у нынешних хозяев сейчас нет возможности содержать двух собак в одной квартире. Она была найдена в городе абсолютно случайно. Бывшие хозяева так и не откликнулись. Ей около года. Собака веселая, умная, добрая, к людям относится доброжелательно, неагрессивная, к выгулу приучена. Глаза разные – синего и карего цвета. Окрас бурый.

Контакты: Егор, 8(901) 444-46-89

Метис шелти

Девочку зовут Сушка! Небольшая, добрая и ласковая по характеру собака. Она красива и обаятельна, а еще Сушка веселая и любит детей, дружит с ними и даже ходит в интернат на занятия по канистерапии. Сушку нашли на дороге, где она бегала и тыкалась носом в машины. Забрали, помыли, обработали, привили и воспитали хорошие манеры. Теперь она умеет ходить на поводке, знает базовые команды и приучена к выгулу. Сушка пристраивается в квартиру или дом (не на цепь), второй собакой, лояльна к кошкам.

Контакты: 8 (904) 033-54-87, Лора Панина.

Стоимость: 100 рублей

Если вы хотите завести собаку, но из предложенных нами вариантов вам ничего не подходит – изучите сайты с объявлениями. В этот период можно найти достаточно хорошие предложения. Например, породистых собак по низкой цене до 3000 рублей. Удачи!

Юлия Митина

Все фотографии взяты с сайта бесплатных объявлений avito.ru