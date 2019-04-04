Актуальные проблемы городской среды обсудят за круглым столом

С каждым годом все больше людей задается вопросами урбанистики. В правильном ли направлении развивается наш город? Как сделать жизнь в городской среде более комфортной? Как сделать так, чтобы жители города не покидали наш регион, а, наоборот, все больше туристов и гостей ежегодно посещало Владимир и города области, а кто-то, может быть, выбрал бы наш регион для переезда на ПМЖ?

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», а также всевозможные мероприятия, которые зачастую теперь проводятся на самом высоком государственном уровне, не оставляют никаких сомнений: урбанистика – сегодня одна из наиболее важных и актуальных тем. Лично я глубоко убежден, что у нашего города и области возможности для развития безграничные, и даже мы сами, жители города, зачастую не вполне осознаем тот потенциал, который у нас есть.

10 апреля во Владимире в ВлГУ состоится круглый стол под названием «Актуальные проблемы городской среды». На мероприятие приглашены руководители всевозможных ведомств, муниципалитетов, научное сообщество. Ожидается приезд известных на всю страну урбанистов, популярных блогеров, которые выступят с докладами на важные и актуальные темы. Свои доклады также представят сотрудники и учащиеся ВлГУ. Без сомнения, мероприятие будет знаковым для нашего региона, и хочется верить, что оно послужит катализатором для развития городской среды.

«Актуальные проблемы городской среды»

10.00 – 10.30. Регистрация и встреча гостей.

10.30 – 13.00. Открытие круглого стола, представление участников, доклады.

« Транспортное планирование: от дизайна до платной парковки ». Аркадий Гершман, урбанист, автор проекта “Город для людей”, популярный блогер.

». Аркадий Гершман, урбанист, автор проекта “Город для людей”, популярный блогер. « Опыт современного проектирования при реконструкции улиц в Москве ». Иван Иванов, главный архитектор “Студии транспортного проектирования”.

». Иван Иванов, главный архитектор “Студии транспортного проектирования”. « Безопасность пешеходов и меры по успокоению трафика ». Александр Девяткин, транспортный аналитик.

». Александр Девяткин, транспортный аналитик. «Городская навигация и остановки общественного транспорта». Алексей Радченко, специалист по городской среде, журналист.

13.00 – 13.30. Перерыв.

13.30 – 15.00. Продолжение заседания.

« Благоустройство городской среды во Владимире: текущие проблемы и способы решения ». Виктор Волчек, инженер-исследователь Института проблем информатики РАН, публицист.

». Виктор Волчек, инженер-исследователь Института проблем информатики РАН, публицист. « Анализ ДТП с участием пешеходов в г. Владимире ». Дмитрий Нанактаев, магистр кафедры «Автомобильные дороги» ВлГУ.

». Дмитрий Нанактаев, магистр кафедры «Автомобильные дороги» ВлГУ. « Бифуркация в межагломерационном пространстве на примере Владимирской области ». Алла Черепушкина, доцент кафедры «Архитектура» ВлГУ.

». Алла Черепушкина, доцент кафедры «Архитектура» ВлГУ. «Опыт проектирования комфортной городской среды во Владимирской области студентами-архитекторами. По итогам конкурса АрхПроект33». Людмила Басманова, старший преподаватель кафедры «Архитектура» ВлГУ, член Союза архитекторов России.

15.00. – 15.30. Закрытие круглого стола, подведение итогов.

По итогам круглого стола будет подготовлена резолюция, которая, мы надеемся, положит начало большой продуктивной работе в рамках устойчивого и современного развития нашей с вами городской среды.

Все желающие посетить круглый стол могут оставить заявку по телефону 47-99-32 или прислать письмо по адресу: [email protected]

Мероприятие пройдет 10 апреля во Владимире по адресу: ул. Горького, дом 87, аудитория 335.

Виктор Волчек

Заглавное фото: nesiditsa.ru