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Владимирцам вручат веники и грабли 

Два субботника пройдут в городе

Традиционные весенние субботники пройдут в этом году 13 и 20 апреля. Жителям Владимира предлагают, вооружившись метлами, граблями и вениками, массово выйти на генеральную уборку города. К добровольцам присоединятся чиновники, коллективы предприятий и студенты. Машины для вывоза мусора, необходимый инвентарь и мешки, как правило, предоставляют коммунальные службы.

Большая уборка уже началась. Фото: vladimir-city.ru

Впрочем, сделать Владимир чище можно уже сейчас. В областном центре объявлен весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. Городские службы расчистят несанкционированные свалки, уберут территории ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ. В порядок приведут и коммунальные объекты, надземные и подземные инженерные сооружения. Большая уборка продлится до 30 апреля.

Стоит ли поддержать инициативу или бойкотировать субботник? Размышления на эту тему можно найти в материале «#НеИдуНаСубботник».

Ольга Ефремова

Фото: twimg.com

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