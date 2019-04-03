Владимирцам вручат веники и грабли 

Традиционные весенние субботники пройдут в этом году 13 и 20 апреля. Жителям Владимира предлагают, вооружившись метлами, граблями и вениками, массово выйти на генеральную уборку города. К добровольцам присоединятся чиновники, коллективы предприятий и студенты. Машины для вывоза мусора, необходимый инвентарь и мешки, как правило, предоставляют коммунальные службы.

Впрочем, сделать Владимир чище можно уже сейчас. В областном центре объявлен весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. Городские службы расчистят несанкционированные свалки, уберут территории ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ. В порядок приведут и коммунальные объекты, надземные и подземные инженерные сооружения. Большая уборка продлится до 30 апреля.

Стоит ли поддержать инициативу или бойкотировать субботник? Размышления на эту тему можно найти в материале «#НеИдуНаСубботник».

Ольга Ефремова

Фото: twimg.com