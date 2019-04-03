Узнайте место Владимира по советскому фото

Какая улица восточного района города выглядела так летом 1985 года? Растопчина Комиссарова Суздальский проспект Правильно! Неправильно! -

Фото какой улицы взято из книги В. Попадейкина и В. Струкова «Золотое кольцо» 1975 года издания? Горького Октябрьский проспект Фрунзе (ныне – Большая Нижегородская) Правильно! Неправильно! -

На какой улице находился этот переход в 1970 году? Мира Балакирева III Интернационала (ныне — Большая Московская) Правильно! Неправильно! -

Как называлась эта улица в 1958 году? Ленина Энгельса Карла Маркса Правильно! Неправильно! -

Мимо корпусов какого завода проезжает автобус на фото 1981 года? «Электроприбор» «Автоприбор» «Точмаш» Правильно! Неправильно! -

Что за здание попало на фотографию 1965 года? Пехотное училище на III Интернационала (ныне — Большая Московская) Детская больница на Пушкина (ныне – Студеная гора) Школа № 1 на Большой Московской улице Правильно! Неправильно! -

На какой улице находится разворотное кольцо троллейбусов с фото 1961 года? Добросельской у ДК керамического завода Судогодском шоссе в Загородном районе Гагарина (ныне – проспект Ленина) Правильно! Неправильно! -

Как называется эта площадь в путеводителе «По земле Владимирской» 1967 года? Свободы Садовая Фрунзе Правильно! Неправильно! -

Видом какой улицы можно полюбоваться на фото 70-х годов? Лакина Проспект Строителей Ворошилова (ныне – Верхняя Дуброва) Правильно! Неправильно! -