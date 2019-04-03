Узнайте место Владимира по советскому фото

Какая улица восточного района города выглядела так летом 1985 года?
Правильно!
Неправильно!
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Фото какой улицы взято из книги В. Попадейкина и В. Струкова «Золотое кольцо» 1975 года издания?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице находился этот переход в 1970 году?
Правильно!
Неправильно!
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Как называлась эта улица в 1958 году?
Правильно!
Неправильно!
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Мимо корпусов какого завода проезжает автобус на фото 1981 года?
Правильно!
Неправильно!
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Что за здание попало на фотографию 1965 года?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице находится разворотное кольцо троллейбусов с фото 1961 года?
Правильно!
Неправильно!
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Как называется эта площадь в путеводителе «По земле Владимирской» 1967 года?
Правильно!
Неправильно!
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Видом какой улицы можно полюбоваться на фото 70-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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Где стоял до 1961 года этот памятник Сталину?
Правильно!
Неправильно!
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Фото: transphoto.ru
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Обсуждение 2
Татьяна, спасибо! Светлые воспоминания о родном городе вернули меня в счастливое (как у всех в то время) советское детство
Так интересно узнавать места по зданиям,но где голое поле и только кольцо с троллейбусом-трудновато!)))но все-равно здорово!спасибо!у меня 8 из 10-вполне себе))