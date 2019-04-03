До свидания, «Шоколад»!

В эти выходные завершился IX Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов “Шоколад”. Он длился две недели – с 18 по 30 марта. Владимирские зрители увидели более 50 спектаклей. На сцене выступили сотни юных актеров из Владимира, Радужного, Собинки, Кольчугино, Петушков, Мурома, Коврова, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. Вместе с юными журналистами фестиваля мы вспомнили самые яркие коллективы, постановки и просто волнительные моменты этого театрального события.

Примечательно, что большой праздник театра дети сделали сами. Взрослые лишь немного помогали. Ребята были и организаторами, и волонтерами, руководили жюри. И даже все события фестиваля в соцсетях освещали сами. Для этого работали специальные мастерские.

Большая часть спектаклей была показана в школе № 22 города Владимира, а торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля прошли в киноконцертном зале «Милосердие и порядок».

– Проведение фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад» в нашей общественной организации стало доброй традицией. Мероприятие включает в себя спектакли, интересные и познавательные занятия в творческих мастерских, мастер-классы. Участие в таких праздниках дают подрастающему поколению возможность раскрыть свой творческий потенциал, проявить талант, передать свои знания и получить опыт сверстников из других городов, – отметила куратор образовательных программ организации «Милосердие и порядок» Оксана Завьялова.