До свидания, «Шоколад»!

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В главной роли – дети
В эти выходные завершился IX Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов “Шоколад”. Он длился две недели – с 18 по 30 марта. Владимирские зрители увидели более 50 спектаклей. На сцене выступили сотни юных актеров из Владимира, Радужного, Собинки, Кольчугино, Петушков, Мурома, Коврова, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. Вместе с юными журналистами фестиваля мы вспомнили самые яркие коллективы, постановки и просто волнительные моменты этого театрального события.
Примечательно, что большой праздник театра дети сделали сами. Взрослые лишь немного помогали. Ребята были и организаторами, и волонтерами, руководили жюри. И даже все события фестиваля в соцсетях освещали сами. Для этого работали специальные мастерские.
Большая часть спектаклей была показана в школе № 22 города Владимира, а торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля прошли в киноконцертном зале «Милосердие и порядок».
– Проведение фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад» в нашей общественной организации стало доброй традицией. Мероприятие включает в себя спектакли, интересные и познавательные занятия в творческих мастерских, мастер-классы. Участие в таких праздниках дают подрастающему поколению возможность раскрыть свой творческий потенциал, проявить талант, передать свои знания и получить опыт сверстников из других городов, – отметила куратор образовательных программ организации «Милосердие и порядок» Оксана Завьялова.
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Самый атмосферный спектакль
Театр юного зрителя из города Касимова представил на фестивале постановку «Мой остров» по произведению Бориса Лавренёва «Сорок первый». Спектакль затронул тему взаимоотношений людей во времена Гражданской войны. И хотя все актеры, задействованные в спектакле, родились уже после 2000 года, им удалось передать атмосферу описываемых событий так, что даже Станиславский сказал бы: «Верю!» Практически не использовав реквизит, коллектив представил зрителю целую линейку ярких образов.
Видео из группы «Театр Юного Зрителя г. Касимов» в «ВКонтакте»
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Театр двух актеров
Именно так начиналась история коллектива «Персонаж». В 2013 году в Санкт-Петербурге две молодые актрисы Анна Маленко и Дарья Дунаева решили создать свою театральную студию. Ученики появились быстро. За пять лет существования в «Персонаже» сменилось поколение актеров, ребята начали выступать на различных фестивалях и конкурсах. На «Шоколад» они приехали уже в третий раз.
Для фестиваля студия приготовила целых два спектакля, кардинально отличающихся друг от друга. Первый создан по мотивам произведения В. Драгунского «Денискины рассказы» и называется «Красный шарик в синем небе». Это совершенно новое прочтение всем известной истории. Второй – постановка трагедии «Ромео и Джульетта». Несмотря на то, что этот спектакль длился всего 30 минут, актеры смогли передать все те переживания, которые испытывали шекспировские герои, и «взять» зал.
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«Жить и сердцем своим этот мир согревать»
Театральная студия «УРАган» из Рязани представила на фестивале музыкально-поэтический спектакль «Жить!». Название выражает основную идею постановки: нужно жить, любить и делать всё, чтобы сохранить мир и не допустить войны.
Изначально коллектив работал над концертом, состоящим из отдельных номеров, которые затем были объединены в цельный спектакль. В него вошли военные песни, танцевальные номера, кадры кинохроники. Со сцены также прозвучали отрывки из дневника Тани Савичевой, девочки, которая потеряла всю семью в блокадном Ленинграде, и сама умерла от голода. Перед началом репетиций дневник прочитали все актёры, задействованные в спектакле. По словам руководителя студии Евгении Светиковой, это было необходимо для того, чтобы ребята ощутили весь ужас войны, поняли, что им предстоит сыграть на сцене.
В финале спектакля актёры исполнили песню «Жить!» (автор идеи и музыки – Игорь Матвиенко) и призвали зрителей «сердцем своим этот мир согревать». Этим словам следуют сами ребята: театральная студия «УРАган» является волонтёрским отрядом, и участники коллектива в своем родном городе выступают для детей с ограниченными возможностями, организуют с ними совместные постановки.
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Коллектив «в самом расцвете сил»
Театральная студия «Янус» (МАОУ «Гимназия № 35», г Владимир) открыла свои двери для ребят в 1992 году. Названная именем римского божества – покровителя театра, студия уже почти 30 лет объединяет разных по возрасту, но одинаково сильно влюбленных в театральное искусство ребят. Руководителем творческого коллектива с самого его основания является Елена Леонидовна Ларионова.
Студия принимает участие в фестивале «Шоколад» с момента его появления. Спектакли «Януса» неоднократно занимали призовые места. В этом году юные актеры представили захватывающую музыкальную комедию «Ах, водевиль, водевиль…» Коллектив начал работу над постановкой еще в октябре. На каждой репетиции ребята вместе с руководителем привносили в выступление что-то новое, смело экспериментировали, шаг за шагом двигаясь к успеху.
– Многое менялось на ходу, – вспоминает Елена Ларионова, – например, авансцену мы вынуждены были менять буквально за последнюю неделю, потому что на премьере спектакля наш главный герой получил растяжение связок.
Несмотря на все сложности, юным актерам удалось покорить сердца зрителей, но, как утверждают сами ребята, они «не останавливаются на достигнутом и стремятся каждый раз превзойти себя».
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Лучшие из лучших
Каждый коллектив так или иначе был отмечен жюри. «За режиссерскую изобретательность», «За великолепную слаженность в работе», «За красочность костюмов» – номинаций было не меньше, чем на вручении кинопремии «Оскар». Церемония награждения длилась 22 минуты! И это еще не объявили лауреатов III, II, I степеней и обладателя Гран-при.
Дипломы лауреатов III степени получили театральное объединение «Парапулька» (МБУДОД «Центр внешкольной работы», г. Кольчугино), коллектив «Вдохновение» (МБУК “ЦНХТ п. Асерхово” Собинского района Владимирской области, филиал Вышмановский СДК).
Дипломы лауреатов II степени достались театральной студии «Персонаж» (СПб ГБУ “Приморский культурный центр”), студии театрального искусства «Авансцена» (МБУК «Культурно-досуговый комплекс», г. Владимир).
Дипломы лауреатов I степени завоевали Театр Юного Зрителя (МБУК “Дворец культуры”, г. Касимов, Рязанская обл.), Народный театр юного актера “Дом” (МБУ “Петушинский РДК”)
Обладателем Гран-при стал Образцовый театральный коллектив «Прикосновение» (МБОУ “Основная общеобразовательная школа № 12”, г. Муром).
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Прощаемся, но не расстаемся!
«Шоколад» завершился исполнением гимна фестиваля. Расставаться ребятам совсем не хотелось, ведь за эти две недели они стали самой настоящей семьей. Поэтому они пообещали дуг другу обязательно встретиться через год уже на десятом (юбилейном) Всероссийском фестивале детских и юношеских театральных коллективов “Шоколад-2020”.
Ваша Алена Славина и юные журналисты фестиваля: Анастасия Спелова, Татьяна Воронина, Лиана Пажукова и Полина Горда
Фото и видео предоставлено организаторами фестиваля “Шоколад”
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