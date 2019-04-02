У бокса женское лицо!

Умница, красавица, спортсменка – именно так можно охарактеризовать девушку из Кольчугино Алину Сафину. Но есть одно “но”: Алина – сильный боец, дважды победитель первенства Центрального федерального округа, серебряный призер юношеского первенства Европы и обладательница второго места первенства России по боксу среди девушек 15-16 лет.

Об Алине Сафиной из Кольчугино последние несколько лет новостей много. Еще бы, ведь она гордость нашей области, сильная спортсменка, равных которой найти по всему миру не так просто. Но пока никто из моих коллег не говорил с ней о чем-то более личном, чем последние соревнования и планы на будущее. Такое ответственное интервью, по забавному стечению обстоятельств, доверили мне, тоже в каком-то плане девушке-бойцу. Как и ожидалось, общий язык мы нашли довольно быстро.

– Алина, в жизни ты совсем не похожа на себя на ринге: нежные черты лица, девичий голос, женственная фигура. Наверняка люди очень удивляются, когда узнают, что ты боксер.

– Да, это действительно так. Мне часто говорят, что я не похожа на девушку, которая увлекается боксом. По мне ведь действительно не скажешь, что меня одноклассники-мальчишки боятся.

– Что вдохновило тебя заняться боксом?

– Это было очень давно, в детстве еще. Я помню, что увидела по телевизору бои каких-то спортсменов. Мне понравилось. Подошла к папе, сказала ему о том, что хочу попробовать себя в этом виде спорта. Папа знал, что в нашем городе есть хорошие тренеры. И привел меня в спортивный центр «Милосердие и порядок», где я тренируюсь до сих пор.

– Мама не пыталась отговорить?

– Мне было всего семь, она не ожидала, что все так затянется. Тем более я тогда ходила еще на плавание. Занималась в секции пять лет, у меня первый юношеский разряд.

– Неожиданно. А почему в итоге выбрала именно бокс?

– Сначала плавание у меня стояло на первом месте. Но была мечта: я хочу стать олимпийской чемпионкой. Я поняла, что в боксе у меня больше шансов. Во-первых, мое телосложение больше подходит под этот вид спорта. Во-вторых, в плавании большая конкуренция: занимается много девчонок, тяжело пробиться. Ну и, в-третьих, бокс мне и правда нравится больше.

– Как сильно тренировка отличается от реальных соревнований?

– Разница есть, хотя на тренировках я себя не жалею, всегда выкладываюсь на все 100, чтобы потом в реальном бою было хоть немного проще. А на соревнованиях всегда есть и волнение, и переживания. Особенно когда идут первые бои на вылет. Очень страшно вылететь после первого же боя.

– А есть ли у тебя страхи, связанные с травмами? Не боишься ли, что сломают нос, например?

– Нет, не боюсь. На тренировках мы отрабатываем уклонения и защиту. Самое главное – всегда думать и предугадывать. К тому же сломанные носы – это больше миф, навязанный боевиками. В этом кино постоянно кому-то ломают носы. В жизни это происходит не так часто. Бокс, на самом деле, даже не входит в топ-10 самых травмоопасных видов спорта. Вы об этом знали?

– Нет. Кстати, о боевиках. Есть у тебя любимые фильмы о боксе или других боевых искусствах?

– Есть. Я смотрела документальный фильм о Рое Джонсоне – это один из величайших боксеров, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Мне очень понравилась история его становления. Рой Джонс-младший – мой кумир, я обожаю его манеру ведения боя, то, как он двигается, – это нечто прекрасное. Из художественных фильмов о боксерах мне нравится «Малышка на миллион». Это спортивная драма о девушке, мечтавшей стать боксером. Про другие боевые искусства – мне очень сильно понравился фильм «Каратэ-пацан».

– Какие еще виды спорта тебе интересны?

– Летом у меня очень даже неплохо получалось играть в футбол. И особенно стоять на воротах. У нас во дворе есть «коробка», мы там иногда играем с мальчишками. Когда есть время, конечно.

– Как часто ты тренируешься?

– Шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Все остальное время уходит на учебу. Учусь я, кстати, на четверки и пятерки, я стабильная хорошистка, троек в четверти никогда не было.

– Многие считают, что бокс – не женский вид спорта. Что ты сама по этому поводу думаешь?

– Я тоже не считаю бокс женским видом спорта. Бить друг друга по лицу все-таки должны мальчики. Но бокс способствует развитию скорости, силы, выносливости, формирует уверенность в себе, решительность, смелость. Некоторые девушки достаточно красиво боксируют, как львицы на охоте. Так что запрещать девочкам заниматься боксом тоже нельзя.

– Как ты реагируешь на шутки про «силу, независимость, котиков» и про то, что якобы всех женихов распугаешь?

– Раньше переживала, было обидно, а сейчас никак не реагирую. Люди могут говорить, что хотят, я считаю, что эти глупости не стоит принимать близко к сердцу.

– Давай поговорим о спортивных планах. Ты ведь совсем недавно вернулась из Анапы, с первенства России по боксу среди девушек 15-16 лет, где завоевала второе место. Что дальше? Каких высот будешь добиваться?

– Сейчас мы с моим с тренером Вячеславом Владимировичем Романовым будем готовиться к сборам в Парамоново. Они пройдут с 7 по 22 мая. Там, возможно, будут еще спарринги и меня могут взять на первенство Европы. Если возьмут – будем готовиться уже к нему.

Совсем скоро будем держать за Алину кулачки всей редакцией. Желаем нашей чемпионке дальнейших побед и успехов!

Беседу вела Алена Славина

Фото из личного архива Алины Сафиной