Туристы готовятся штурмовать Суздаль 

Пока жители Владимирской области ломают голову, продумывая маршрут на майские праздники, туристы уже готовятся штурмовать Суздаль. Желающих полюбоваться красивыми видами и древними храмами немало. Город-музей вновь отметился в туристическом рейтинге. На этот раз он вошел в пятерку популярных у туристов малых городов нашей страны для поездок на майские праздники. Суздаль расположился на почетном третьем месте. Впереди только город Осташков в Тверской области и Лахденпохья в Карелии.

В среднем туристы забронировали в суздальских отелях от 2 до 5 суток. Сутки проживания в городе-музее обойдутся туристу примерно в 3,8 тысячи рублей. Такие данные подготовили аналитики Tvil.ru. “Призыв ру”, кстати, советует разнообразить путешествие по Суздалю и пройтись по местам съемок знаменитых фильмов.

Майские праздники в этом году выдались продолжительными. Отдыхать будем с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Отличная возможность отправиться в небольшое путешествие. Традиционно наиболее востребованы для таких поездок именно города “Золотого кольца России”.

Ольга Ефремова

Фото “Призыв.ру”