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Снегирь – птица весенняя. История одной фотосесcии

Юлия Денисова фотоохотилась на красногрудых красавцев

Снегири мне раньше встречались редко. И исключительно зимой. Наверное, поэтому мой внутренний орнитолог-двоечник наивно полагал, что с наступлением весны красногрудые пернатые улетают в холодные края. А на днях я встретила стайку снегирей в городе, недалеко от своего дома. Птицы облюбовали кормушки, заботливо развешанные местными жителями. Так и пришлось “гуглить”…

Оказалось, что снегири вполне себе оседлые птицы. Просто не очень дружат с людьми. Осторожничают. К жилым домам их способен заманить разве что голод. Весна в этом году поздняя. Корм в дефиците. Вот и разрешают на себя посмотреть. С наступлением тепла снегири перебираются в лес, где питаются ягодами, семенами и прочими птичьими деликатесами. Встретить их летом – редкая удача. Красное оперение они умело прячут за зелёной листвой. Поэтому пока не сошел снег, у вас ещё есть время полюбоваться на этих красивых птиц вживую.

Юлия Денисова

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