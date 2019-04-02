Могучая Ока освобождается из ледяного плена

Весна разбудила реки Владимирской области. Одной из первых ото льда начала освобождаться Ока. “Пробуждение” этой весной случилось почти на две недели раньше обычного. Причина простая – на улице тепло и солнечно. Вода в Оке уже поднялась на 80 сантиметров, но серьезного разлива не предвидится, полагают спасатели. Они отмечают, что ледоход будет длиться чуть дольше обычного, так что у вас еще есть отличная возможность увидеть всё своими глазами. Жители Мурома утверждают: это незабываемое зрелище – и делятся первыми фото и видео:

Елена Пляскина

Фото группы “Типичный Муром” в “ВКонтакте”



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