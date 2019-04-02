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Могучая Ока освобождается из ледяного плена

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Весна разбудила реки Владимирской области. Одной из первых ото льда начала освобождаться Ока. “Пробуждение” этой весной случилось почти на две недели раньше обычного. Причина простая – на улице тепло и солнечно. Вода в Оке уже поднялась на 80 сантиметров, но серьезного разлива не предвидится, полагают спасатели. Они отмечают, что ледоход будет длиться чуть дольше обычного, так что у вас еще есть отличная возможность увидеть всё своими глазами. Жители Мурома утверждают: это незабываемое зрелище – и делятся первыми фото и видео:

Елена Пляскина

Фото группы “Типичный Муром” в “ВКонтакте”

Видео группы “Подслушано в Муроме ♥ Муром” в “ВКонтакте”

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