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Верю – не верю: 10 удивительных фактов из истории Владимира

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Верю – не верю: 10 удивительных фактов из истории Владимира Я набрал %%score%% из %%total%%

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Обсуждение 1

  • Аватар Елена:
    01.04.2019 в 21:37

    Какой неожиданный тест!))мало знать,надо еще внимательно читать,как задается вопрос!в итоге:у меня 6 из 10…ура!))

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