Верю – не верю: 10 удивительных фактов из истории Владимира

В 1863 году был составлен проект строительства первого водопровода города Владимира. Согласно ему водокачка должна была разместиться в Золотых воротах. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Существует легенда, что из Владимирского централа невозможно убежать. Тем не менее в 1912 году это удалось известному революционеру Михаилу Фрунзе. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В конце XIX – начале XX века во Владимире, на левом берегу Лыбеди, выращивали арбузы и дыни. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1937 году на одном из партийно-хозяйственных собраний во Владимире прозвучало предложение изменить имя города, возникшее от имени князя-угнетателя простого народа. И был вариант нового названия — Каганович, в честь верного соратника Сталина, наркома путей сообщения. Но тут во время обсуждения кто-то якобы напомнил, что Владимир — это еще имя Ленина. И от инициативы с Кагановичем отказались. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Владимирский гимнаст Николай Андрианов занимает первое место в истории Олимпийских игр по количеству завоёванных медалей во всех видах спорта (15). Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Областная детская клиническая больница была построена за счет средств всесоюзных коммунистических субботников 1972 – 1977 годов. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1973 году за развитие туризма и сохранение памятников белокаменного зодчества домонгольского периода город Владимир бы награжден орденом Дружбы народов. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Весной 2009 года в храме святых Кирилла и Мефодия замироточили бумажные иконы, распечатанные на широкоформатном принтере. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Владимирскому театру драмы в прошлом году исполнилось 170 лет. Это старейший профессиональный театр в России. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -