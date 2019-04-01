18+

«Патриарший сад» покажет растения реальные и виртуальные

Станция юннатов применяет новые технологии

Теплица служит не только для выращивания овощей, если она – детская! Для ребят это целая лаборатория по изучению физиологии растений и учебная мастерская по производству самых разных культур. Скоро такой проект будет реализован во владимирском «Патриаршем саду». Дело в том, что станция юных натуралистов «Патриарший сад» победила в конкурсе и получила федеральный грант. Педагоги и воспитанники разработали проект «Экополис», который включает в себя практические и теоретические курсы. Подпроект «Сити-фермерство» – это вертикальное озеленение на основе гидропоники, а «Виртуальная лаборатория» – это новые возможности получения знаний о растительном мире.

С помощью нового оборудования мы сможем выращивать в теплице экологически чистые растения. Будет и другая образовательная деятельность, связанная с компьютерными технологиями. Мы создадим виртуальный растительный мир, что позволит проводить занятия для воспитанников и организовывать экскурсии для туристов в новом формате, – рассказывает методист «Патриаршего сада» Ольга Лукашина.

Сумма субсидии пока не известна, но всё, что спроектировано, будет реализовано уже в нынешнем году. Станция юннатов впервые заявилась в названные номинации федерального конкурса, потому что там недавно появились новые объекты дополнительного образования. На бюджетные средства построены теплица, оранжерея, учебный корпус. Для детей там регулярно проводятся мастер-классы и познавательные экскурсии.

В настоящее время “Патриарший сад” выращивает сотни растений. Фоторепортаж с первоцветами можно посмотреть здесь.

Анна Тумановская

Фото Дмитрия Киреева

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

За эстетическим наслаждением идите в “Патриарший сад”!

Успейте посмотреть самые красивые цветы!

Создаем цветочную палитру на своей даче

Что необходимо учитывать при планировании садовой клумбы

Как пахнет красота: владимирские дворы зацвели!

Какие цветы высаживают горожане?

Мам и детей научат плести венки

Во Владимире пройдет мастер-класс по плетению из живых цветов

С миру по гвоздю – вот и терем

Дома на Никитской подрастут