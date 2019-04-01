«Патриарший сад» покажет растения реальные и виртуальные

Теплица служит не только для выращивания овощей, если она – детская! Для ребят это целая лаборатория по изучению физиологии растений и учебная мастерская по производству самых разных культур. Скоро такой проект будет реализован во владимирском «Патриаршем саду». Дело в том, что станция юных натуралистов «Патриарший сад» победила в конкурсе и получила федеральный грант. Педагоги и воспитанники разработали проект «Экополис», который включает в себя практические и теоретические курсы. Подпроект «Сити-фермерство» – это вертикальное озеленение на основе гидропоники, а «Виртуальная лаборатория» – это новые возможности получения знаний о растительном мире.

– С помощью нового оборудования мы сможем выращивать в теплице экологически чистые растения. Будет и другая образовательная деятельность, связанная с компьютерными технологиями. Мы создадим виртуальный растительный мир, что позволит проводить занятия для воспитанников и организовывать экскурсии для туристов в новом формате, – рассказывает методист «Патриаршего сада» Ольга Лукашина.

Сумма субсидии пока не известна, но всё, что спроектировано, будет реализовано уже в нынешнем году. Станция юннатов впервые заявилась в названные номинации федерального конкурса, потому что там недавно появились новые объекты дополнительного образования. На бюджетные средства построены теплица, оранжерея, учебный корпус. Для детей там регулярно проводятся мастер-классы и познавательные экскурсии.

В настоящее время “Патриарший сад” выращивает сотни растений. Фоторепортаж с первоцветами можно посмотреть здесь.

Анна Тумановская

Фото Дмитрия Киреева