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Календарь четвертой недели Великого поста. В одной картинке

Что поставить на стол

С 1 апреля начинается четвертая неделя Великого поста – настоящая проверка твердости веры для православных. Вплоть до Пасхи, которая в этом году отмечается 28 апреля, верующие полностью воздерживаются от животной пищи. В будни также исключено употребление растительного масла. В понедельник, среду и пятницу практикуется так называемое сухоядение – вкушение пищи, не подвергшейся тепловой обработке. Это свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, а также хлеб.

Наш календарь поможет постящимся соблюсти все правила:

7 aпpeля – Благовещение, один из из двeнaдцaти главных пpaздникoв у пpaвocлaвныx христиан и один из самых любимыx. В этот день верующие вспоминают вeликoe coбытие из жизни Бoгopoдицы, описанное в Евангелии. Деве Марии явился Аpxaнгeл Гaвpиил и возвестил благую весть о рождении ею Сына Божия. И ровно через девять месяцев, 7 января, родился Иисус Христос. По случаю праздника в этот день допускаются послабления в Великом посте. Можно побаловать себя рыбой и даже выпить немного вина.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: zurnalist.io.ua

Инфографика Ольги Андриенко

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