100-летие Алексея Фатьянова отметили в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся большой концерт «В городском саду играет…», посвященный 100-летнему юбилею знаменитого поэта-песенника, уроженца города Вязники Алексея Фатьянова. Собственно, дата векового юбилея – 5 марта, но в силу ряда причин отметили её лишь сейчас. Концертная программа была организована «Культурным фондом имени А.И. Фатьянова» и родственниками поэта.

Перед концертом состоялось торжество гашения специальной почтовой марки и конверта Почты России, посвященных знаменательной дате. В нём приняли участие внучка поэта Анна Фатьянова-Китина, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, а также режиссер и актер театра и кино Вениамин Смехов.

В фойе гостей встречал Вязниковский муниципальный духовой оркестр, игравший мелодии классических и не теряющих до сих пор популярность фатьяновских песен. Участники праздника от души подхватывали известные почти каждому слова. Многие пускались в пляс, причем вместе с профессиональными танцорами. Огромный зрительный зал главного ДК страны был заполнен практически весь. Посмотреть знаменательный концерт прибыли представители всех городов и районов Владимирской области. Из одних только Вязников и Вязниковского района в Москву приехало несколько больших автобусов. Вязниковцы утверждают, что только их делегация заняла едва ли не половину всех кресел зала ГКД.

На концерте в основном звучали песни Алексея Фатьянова. Их с большим подъемом исполняли певица Зара, шоумен Александр Олешко (актер театра и кино, ведущий и участник программ на «Солнечной поляночке» в Вязниках), известный актер Александр Носик (сын Валерия Носика), группы «На-На», «Пятеро», «НАОМИ». Родину Фатьянова представляли владимирский государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» и популярный певец Алексей Молдалиев, кстати, неизменный участник всех Фатьяновских фестивалей в Вязниках. Очень старались участники вязниковских детского театра песни «Сюрприз» и театра танца «Империя» – каждый из этих коллективов исполнил по два номера. Зал особенно тепло аплодировал юным вязниковским самодеятельным артистам.

Участники концерта единодушно считают, что праздничное мероприятие в столице в честь Алексея Фатьянова удалось на славу. Все присутствующие получили мощный заряд положительных эмоций и хорошего настроения. Фактически это был не просто концерт, а яркое шоу со множеством спецэффектов и демонстрацией видеоматериалов по тематике песен Фатьянова.

Весь нынешний год пройдет под знаком фатьяновского юбилея. Особенно представительным и насыщенным станет и традиционный уже 46-й по счету Фатьяновский праздник поэзии и песни, который пройдет во второй половине июля 2019 года в «песенной столице России» – Вязниках. К его проведению готовятся уже сейчас.

Николай Фролов