Школьники смогут путешествовать за полцены

Поездка на поезде – удовольствие не из дешевых. Особенно, если речь идет о семейном путешествии. Сэкономить на поездке предлагают РЖД. В летние каникулы (с 1 июня по 31 августа) учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет смогут воспользоваться скидкой и отправиться в путешествие по России за полцены. Продажа билетов уже открыта. Скидка действует на плацкартные, общие и сидячие вагоны поездов дальнего следования, курсирующих по территории страны. Исключение – скоростные поезда.

Оформить льготный билет можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и вводе сведений о детях. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Также с 50-процентной скидкой школьники смогут приобрести билет и в купе. Акция действует с 25 мая по 1 июня 2019 года при тех же условиях.

Что касается детей от 5 до 10 лет, то скидка в размере 35% предоставляется в течение всего года. Дети до 5 лет могут ездить на поездах бесплатно. А как еще можно экономить, путешествуя поездами, читайте здесь.

Ольга Ефремова

Фото: unikassa.ru