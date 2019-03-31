Как педагогу года Африку подарили

«Лучшим педагогом системы общего образования» в городе Владимире стала учитель географии школы № 8 Аксана Сергеевна Сазанова. Что помогло победить на городском этапе конкурса «Учитель года»? Какие географические задачки решают на уроках ее ученики, и что она сделала с Африкой, которую однажды ей преподнесли воспитанники?

– Аксана Сергеевна, расскажите о себе. Откуда такое необычное имя – Аксана? Сколько лет учительствуете? Почему выбрали географию?

– Почему «Аксана»? «Пусть будет «Аксана» с буквы «А»!» – так ответил мой папа на предложение работников загса одного из райцентров нашей области выбрать первую букву имени дочери. Работаю учителем географии в МБОУ «СОШ № 8» уже 18 лет. В моей семье нет никого, кто был бы связан с педагогикой. А я всегда любила географию. И в далёком 1996 году, будучи выпускницей Владимирского педагогического лицея, решила, что непременно стану учителем.

Учитель славен учениками

Мне нравится путешествовать, находить объяснение процессам, происходящим в природе, меня волнуют проблемы экологии, беспокоит ситуация, которая сложилась на мировой арене вокруг России. Люблю делиться своими наблюдениями и знаниями с родными и близкими, мне интересно мнение и отношение людей к проблемам различного уровня и характера, хочется, чтобы не было безразличных к будущему не только своей малой родины, но и планеты в целом.

– Трудно ли современных детей заинтересовать географией?

– Мне повезло, у меня много увлечённых детей. Вместе мы участвуем в различных конкурсах. Спорим, находим необычные решения, интересные способы подачи информации, побеждаем, становимся призёрами. Да, бывает, проигрываем, но потом разбираемся в причине неудач и снова участвуем, а самое главное, получаем от этого удовольствие.

Справка: ученики А. Сазановой – победители и призёры различных конкурсов:

– лесного юниорского конкурса «Подрост»;

– конкурса «Юный лесовод»;

– научно-практической конференции «Вектор познания»;

– «Всеуральской научно-практической конференции» в г. Пермь:

– Международной дистанционной обучающей олимпиады по географии г. Москва и многих других.

12-13 апреля 2019 года на ежегодной «Всеуральской научно-практической конференции школьников» мои ученики будут представлять две работы: «По следам астрономической экспедиции С.Я. Румовского в Селенгинск» (это известный математик XVIII столетия, который родился во Владимирской губернии) и «Владимирская область – знаменитый туристический край или крупнейший мусорный полигон Центральной России?» (работа посвящена проблеме утилизации мусора во Владимирской области).

География в задачках

– Как на ваших уроках преподается география?

– Конечно, участие в различных мероприятиях – это замечательно, но основной формой обучения является урок. Чтобы ребенку было интересно на уроке, он должен быть активно включён в образовательный процесс, поэтому применяю в своей профессиональной деятельности новые педагогические технологии. Самая эффективная, на мой взгляд, исследовательская деятельность. Это уроки- практикумы, уроки-путешествия, уроки-экскурсии, уроки – решения проблемных и исследовательских задач.

Детям нравятся интересные задания, решение которых связано с получением информации из различных источников: текста учебника, диаграмм и графиков, географических карт, космических снимков, энциклопедий. Например, в песенке Остапа Бендера из фильма «Двенадцать стульев» есть такие слова: «Где среди пампасов бегают бизоны… в дебрях Амазонки». Ребята ищут географические ошибки, которые допустил поэт.

Подсказка:

Здесь биологическая и географическая ошибки. Амазонка – большая река, протекающая по территории Бразилии. Пампасы – южноамериканская степь, равнина, где преобладает травянистая растительность. Дебри и пампасы не могут соседствовать. Да, и здесь уж точно не могут бегать бизоны. Эти животные обитали ранее в прериях Северной Америки. Сегодня в дикой природе бизоны полностью истреблены. Живут они лишь в парках и заповедниках Северной Америки и в Канаде.

Еще один пример: по приказу фараона Нехо около 600 г. до н.э. состоялось плавание вокруг Африки. «Финикияне отплыли из Эритрейского моря и вошли в Красное море. Прошло в плавании два года, и только на третий год они обогнули Геракловы столбы и возвратились в Египет. Рассказывали также, что во время плавания вокруг Ливии финикияне имели солнце с правой стороны (то есть идущим по небосводу справа налево)». Найдите, как и мои ученики, ответы на вопрос: почему Геродот не поверил рассказу финикийцев? И почему финикийцы во время плавания обратили внимание на необычное «поведение» солнца?

Подсказка:

Геродот, как и финикийцы, являлся жителем Северного полушария. Поэтому ему движение солнца на небосклоне показалось неправдоподобным. Но это же обстоятельство убедительно нам показывает, что финикийцы на самом деле совершили плавание вокруг Африки, побывав при этом в Южном полушарии, где солнце «ведет себя» не так, как в Северном.

– Что советуете читать детям?

– У меня есть любимые книги, я их рекомендую всем моим ученикам. Это «Дети подземелья» Владимира Короленко, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Сын полка» Валентина Катаева. Книги о войне надо читать, нельзя забывать великий подвиг нашего народа. А дружба, особенно детская, важна и значима.

– Если бы была машина времени, в какую эпоху и страну переместились бы посмотреть?

– Если бы у меня была возможность воспользоваться машиной времени, сделала бы это дважды. В первый раз переместилась бы в 1941 год и сделала бы всё возможное и невозможное для того, чтобы не было страшной кровопролитной Великой Отечественной войны. А во второй раз ненадолго переместилась бы в Санкт- Петербург XVIII века, обязательно в царскую семью. Хочется прогуляться по дворцам в платье царицы, принять участие в решение важных вопросов, касающихся управления страной, развития культуры и искусства, почувствовать себя частичкой той эпохи.

– Вспомните интересную историю из вашего преподавания?

– Учились в 11-м классе две замечательные девушки: Юлия и Влада. На улице был уже май месяц, вот-вот зазвенит последний звонок, а у них не сдана большая тема «Африка». Осталась последняя ночь. Приходят девушки утром и спрашивают меня: «Надо сдать Африку?». Я отвечаю: «Да». И тут они достают торт в виде Африки, который сами испекли. Конечно, тема была сдана. Потом мы все вместе пили чай в столовой с тортом, а другие учителя школы, узнав, по какому поводу у нас праздник, пробуя кусочек Африки, вздыхали, почему же не на их уроках изучается такая вкусная тема.

Любите свой предмет!

– Первый раз участвуете в конкурсе «Учитель года?» Что самое трудное было в конкурсе для вас?

– Впервые. Это было сложно, но интересно. Конкурс «Педагог года» для меня – это испытание и проверка на стрессоустойчивость. На конкурс я писала эссе «Моя педагогическая философия», описывала и защищала свой педагогический опыт. Я проводила открытый урок в незнакомом классе, а еще мастер-класс для конкурсантов, в ходе которого надо было раскрыть секреты своего педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном. Всё это требовало серьёзной подготовки.

Участие в конкурсе «Педагог года» – это огромная ответственность не только перед собой, но и перед своей школой, коллегами, которые поддержали и поверили в меня.

Конкурс дал возможность показать себя, свой профессионализм, получить признание, почувствовать радость от новых побед. Конкурс подарил встречу с умными и творческими людьми, познакомил с интересными педагогическими находками («изюминками») коллег, которые буду непременно применять в своей практической деятельности. Спасибо коллегам и друзьям за помощь и поддержку! Участников конкурса благодарю за бесценный опыт, яркие эмоции и за чувство команды.

– Что пожелаете будущим коллегам?

– Желаю, чтобы они любили свой предмет, любили детей, шли на работу с радостью, только тогда работа будет приносить удовольствие. Желаю им огромного счастья, семейного благополучия, потому что только счастливый человек может сделать счастливым другого.

Елена Середина

Фото из архива Аксаны Сазановой