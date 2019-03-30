Жители вязниковского Заречья оказались на «острове»

Половодье ещё не началось, а жители вязниковского Заречья уже оказались отрезанными от «большой земли» – разведён понтонный мост. Точнее, добраться до районного центра, который находится на другом берегу Клязьмы, можно, но для этого нужно сделать порядочный крюк длиной почти в два десятка километров. Так что можно сказать, что зареченцы (а это территория, куда входят 16 населённых пунктов) оказались на «острове».

Почту, хлеб и скоропортящиеся продукты два раза в неделю им привозят на моторных лодках. Также происходит и переправа самих жителей. В Заречной зоне проживают 495 человек, в том числе 44 ребёнка. Там работают два магазина, в которых заблаговременно создали запас продуктов и товаров первой необходимости. Пенсии и пособия за апрель и май жителям также выплатили заранее.

Ольга Ефремова

Фото и видео “Призыв.ру”