Ультрамарафонец покорит 700 километров и поможет детям

Чего только не сделаешь ради доброго дела?! Когда есть огромное желание помочь, никаких сил не жалко. Вот, например, ультрамарафонец Андрей Груничев намерен пробежать 700 километров в поддержку больных детей. Сегодня 34-летний житель Химок отправился в 10-дневный забег. Стартовав в родном городе, Андрей Груничев пробежит через десяток городов. Во Владимирской области бегуна можно будет увидеть в Покрове, Петушках, Лакинске, Владимире, Вязниках, Гороховце.

Бежит атлет один, без сопровождения. Небольшой перерыв на сон в придорожном отеле – и снова в путь. В ходе забега спортсмен намерен собрать 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на программы психологической помощи семьям с детьми с синдромом Дауна. Поддержать Андрея Груничева может каждый. Для этого нужно зайти на сайт и внести пожертвование. Важна любая сумма.

Сбор средств продлится до окончания забега, ориентировочно до 7 апреля. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд «Синдром любви» для финансирования программ психолого-педагогической помощи семьям с детьми с синдромом Дауна. Следить за передвижениями Андрея Груничева, оставлять свои комментарии и поддерживать бегуна можно на его личных страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram».

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Андрея Груничева