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Ультрамарафонец покорит 700 километров и поможет детям

Поддержать бегуна могут все желающие

Чего только не сделаешь ради доброго дела?! Когда есть огромное желание помочь, никаких сил не жалко. Вот, например, ультрамарафонец Андрей Груничев намерен пробежать 700 километров в поддержку больных детей. Сегодня 34-летний житель Химок отправился в 10-дневный забег. Стартовав в родном городе, Андрей Груничев пробежит через десяток городов. Во Владимирской области бегуна можно будет увидеть в Покрове, Петушках, Лакинске, Владимире, Вязниках, Гороховце.

Бежит атлет один, без сопровождения. Небольшой перерыв на сон в придорожном отеле – и снова в путь. В ходе забега спортсмен намерен собрать 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на программы психологической помощи семьям с детьми с синдромом Дауна. Поддержать Андрея Груничева может каждый. Для этого нужно зайти на сайт и внести пожертвование. Важна любая сумма.

Сбор средств продлится до окончания забега, ориентировочно до 7 апреля. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд «Синдром любви» для финансирования программ психолого-педагогической помощи семьям с детьми с синдромом Дауна. Следить за передвижениями Андрея Груничева, оставлять свои комментарии и поддерживать бегуна можно на его личных страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram».

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Андрея Груничева

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