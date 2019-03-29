ТНТ4 выиграл два золота на европейском PROMAX

Телеканал обошёл на PROMAX Europe Awards крупнейшие телевизионные сети Fox Networks
Group, NBC Universal, Sky, AMC International. 18+
26 марта 2019 года в Амстердаме прошла церемония награждения PROMAX Europe Awards — это
главная премия Европы в области телевизионного маркетинга, промоушна и дизайна.
Креативщики ведущих европейских СМИ собрались в столице Нидерландов, чтобы вспомнить и
премировать лучшие промокампании за прошедший год. А именно те, которые превратили
обычных зрителей в поклонников бренда телеканала.
Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Эфирный промоушн — одно из главных орудий для создания
имиджа телеканала. Для нас невероятный стимул, что мы получаем за него награды, но самое
главное — это любовь зрителей. Все ролики, которые побеждают на мировой арене, идут в
эфире и вызывают у них радость, восторг и другие эмоции, связанные с брендом ТНТ4. Мы
сохраняем профессиональный подход не только к кино, но и ко всему контенту. Прямо сейчас
можно посмотреть такие же крутые ролики на сериалы «Улица», «Счастливы Вместе»,
«Универ», «Бородач» и «Закон Каменных Джунглей», который идёт по будням в 23:00. Скажу по
секрету: есть ещё один мощный стимул побеждать. Мы активно копим награды PROMAX,
чтобы отлить огромный логотип телеканала, золотую цифру «4», и надеть его на
Останкинскую башню.
ТНТ4 выиграл золото в двух номинациях: MARKETING VIDEO/SIZZLE REEL/PRESENTATION
(Маркетинговое видео) и USE OF EDITING (Лучший монтаж).
Ролик-чемпион — «Одинаково мощное кино» https://www.youtube.com/watch?v=9FI1STnauis
За три года существования телеканал выиграл уже 12 наград PROMAX. В 2018 году команда
эфирного промоушна привезла 4 статуэтки (2 золота, серебро и бронзу) с конкурса PROMAX/BDA
UK из Лондона, а также серебро PromaxBDA Global Excellence Awards из Нью-Йорка, золото с
PromaxBDA Asia из Сингапура. В 2017 — золото, серебро и бронзу в одной номинации с
PROMAX/BDA UK, в 2016 году — золото оттуда же.
Ирина Воронова
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