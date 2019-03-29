ТНТ4 выиграл два золота на европейском PROMAX

Телеканал обошёл на PROMAX Europe Awards крупнейшие телевизионные сети Fox Networks

Group, NBC Universal, Sky, AMC International. 18+

26 марта 2019 года в Амстердаме прошла церемония награждения PROMAX Europe Awards — это

главная премия Европы в области телевизионного маркетинга, промоушна и дизайна.

Креативщики ведущих европейских СМИ собрались в столице Нидерландов, чтобы вспомнить и

премировать лучшие промокампании за прошедший год. А именно те, которые превратили

обычных зрителей в поклонников бренда телеканала.

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Эфирный промоушн — одно из главных орудий для создания

имиджа телеканала. Для нас невероятный стимул, что мы получаем за него награды, но самое

главное — это любовь зрителей. Все ролики, которые побеждают на мировой арене, идут в

эфире и вызывают у них радость, восторг и другие эмоции, связанные с брендом ТНТ4. Мы

сохраняем профессиональный подход не только к кино, но и ко всему контенту. Прямо сейчас

можно посмотреть такие же крутые ролики на сериалы «Улица», «Счастливы Вместе»,

«Универ», «Бородач» и «Закон Каменных Джунглей», который идёт по будням в 23:00. Скажу по

секрету: есть ещё один мощный стимул побеждать. Мы активно копим награды PROMAX,

чтобы отлить огромный логотип телеканала, золотую цифру «4», и надеть его на

Останкинскую башню.

ТНТ4 выиграл золото в двух номинациях: MARKETING VIDEO/SIZZLE REEL/PRESENTATION

(Маркетинговое видео) и USE OF EDITING (Лучший монтаж).

Ролик-чемпион — «Одинаково мощное кино» https://www.youtube.com/watch?v=9FI1STnauis

За три года существования телеканал выиграл уже 12 наград PROMAX. В 2018 году команда

эфирного промоушна привезла 4 статуэтки (2 золота, серебро и бронзу) с конкурса PROMAX/BDA

UK из Лондона, а также серебро PromaxBDA Global Excellence Awards из Нью-Йорка, золото с

PromaxBDA Asia из Сингапура. В 2017 — золото, серебро и бронзу в одной номинации с

PROMAX/BDA UK, в 2016 году — золото оттуда же.

Ирина Воронова