Когда встретятся гопники и Эйнштейны

Борис Сичкин – актёр, игравший Бубу Касторского, оставил в своей книге замечательный эпизод на тему трудных подростков. Таковым на то время был его сын Емельян. Отчаявшись справиться с ребёнком, Борис Михайлович обратился к семейной паре врачей и педагогов. Они специализировались на трудновоспитуемых детях. У них вышло семь книг. Для общения был заказан стол в ресторане. В ходе беседы Сичкин поинтересовался у пары, есть ли у них сын. Оказалось, есть. И, рассказывая о нём, муж и жена заметно мрачнели. Было отчего! «Педагогический» отпрыск родителей не уважал, обкладывал их матом, а однажды даже поднял руку на отца. Несчастный кандидат наук и лауреат государственных премий даже схватился за топор, гоняясь за сыном. Далее цитирую книгу:

– Я его, эту сволочь, все равно зарублю, – подтвердил профессор Семён Аронович, налил себе ещё полстакана коньяка, выпил и стал похож на лобстера.

– А как же ваш метод, применяемый для трудновоспитуемых? – поинтересовался я.

– Борис Михайлович, – сильно заплетающимся языком ответил Семён Аронович, – все эти методы муть. Их надо бить ломом по голове.

…К счастью, Борису Сичкину не пришлось прибегать к таким радикальным мерам. Емельян ещё немного побушевал, потом были отдельные вспышки. И переходный возраст закончился. «Сын окончил консерваторию, стал композитором. Сегодня у меня нет ближе друга, чем Емельян», – подытожил актёр.

«Бредешок» № 21 – тоже на тему воспитания. И там тоже говорится о плохих детях. Как, впрочем, и о хороших. В отличие от Сичкина, автору «Бредешка» недостаёт чувства юмора. Но он пытается это компенсировать искренностью и уверенностью в том, что если труд сделал из обезьяны человека, то и трудному подростку он может помочь.