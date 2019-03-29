Дикие подснежники распустились на улицах Суздаля

Первые весенние цветы распустились на улице Энгельса в Суздале. Там едва сошел снег. На проталинах у дома белеют нежные лепестки. Это самые настоящие подснежники! Они растут в лесах, но их можно увидеть во дворах и садах. В этом году первоцветов особенно много, отмечает биолог Руслан Жуков. Цветы видели даже во Владимире. А этими замечательными фото поделилась наш обозреватель Анна Тумановская. Только полюбуйтесь, и весеннее настроение придет само!

Кстати, рвать подснежники нельзя. Это редкие растения. Для физических лиц штраф составит до 5 тысяч рублей. Возместить урон придется и природе. За каждое нежное растение такса 300 рублей.

Елена Пляскина

Фото Анны Тумановской

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