8 медалей завоевали владимирцы на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов заврешились Всемирные летние игры Специальной Олимпиады-2019. В них приняли участие 7 500 атлетов, более 4 000 тренеров, 3 000 VIP-гостей, 4 000 семей, более 20 000 волонтеров и более 500 000 зрителей. Там соревновались и наши владимирские спортсмены и привезли весомые награды! Спортивный директор Мария Афанасьева и тренер Геннадий Болонов поделились впечатлениями.

Владимирскую область, в составе сборной команды России, представили 6 спортсменов:

Валентина Мальцева завоевала 2 бронзовые медали в соревнованиях по боулингу.

Анна Баранова – 2 золотые и 1 серебряную медаль в роликовых коньках.

Наталья Тарасова заняла 5-е и 6-е места в зачете по плаванию.

Команда сборной России по юнифайд-баскетболу (одна половина спортсменов – атлеты с нарушением интеллекта, другая – партнеры) завоевала 3-е место из 31 команды. В составе сборной и наши владимирские ребята: Роман Кауров , Глеб Кузминцев, Максим Северяков.

Геннадий Павлович Болонов , руководитель общественной организации “Специальная Олимпиада” во Владимирской области:

– Для того чтобы поехать на соревнования, все спортсмены сначала отправились на сборы, которые проходили с 5 по 8 марта в Москве, а потом уже поехали на сами соревнования в ОАЭ. Мы побывали в сказочной и красивой восточной стране. Помимо соревнований были организованы экскурсии. Смотрели достопримечательности, парки, наслаждались солнышком и красивым городом. Плюс была концертная программа. Посещение учебных учреждений тоже входило в наши планы и было очень важно. Мы познакомились с их системой обучения. То есть мы привезли не только награды, но и опыт, впечатления, эмоции.

Специальная Олимпиада – это спорт равных возможностей. Это актуально для людей с ограниченными возможностями. Разнообразные спортивные мероприятия позволяют им быстрее адаптироваться в обществе. Во Владимирской области у нас очень широкий охват спортсменов, которые участвуют в наших мероприятиях, а потом сильнейшие отбираются на всероссийские и международные соревнования.

Яркий пример – это наша Наталья Тарасова, воспитанница Собинского ПНИ. Она состязалась в Бельгии на соревнованиях по легкой атлетике. А в ОАЭ очень достойно выступила в плавании. Давно у нас не было успехов в этой дисциплине.

Мария Юрьевна Афанасьева, спортивный директор:

– 14 марта 2019 года его Высочество шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян объявил о начале Специальных Олимпийских игр 2019 года на зрелищной церемонии открытия в Зайед Спортс Сити. Тысячи спецолимпийцев, партнеров, тренеров вышли на арену многотысячного стадиона. Это момент невероятной гордости, радости и волнения поддерживались овациями зрителей и самих спортсменов, а также всемирно известным музыкальным сопровождением легендарного британского диджея Пола Окенфолда, который просто электрифицировал стадион. Название каждой страны проецировалось на гигантские экраны стадиона и вокруг сцены.

Но самым трогательным моментом, по моему мнению, является зажжение пламени надежды, которое зажигают спортсмены Специальной Олимпиады всех семи континентов. Когда пламя уже ярко горело, зазвучал официальный гимн игр, который сопровождался фееричным фейерверком. Захватывающая церемония открытия ознаменовала начало семи дней невероятного спорта, человеческих усилий и единства.

Сборная команда России заняла первое место в медальном зачете. У наших спортсменов 175 медалей: 89 золотых, 52 серебряные и 34 бронзовые! Итогом выступлений владимирских спортсменов стали 8 медалей.

Юлия Митина

Фото организации ВООБО “Специальная Олимпиада”