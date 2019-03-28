Только (не) самолетом!

Нелегко приходится родителю в современном мире. В принципе, родителю в любом мире нелегко. Но сегодня, помимо очевидных трудностей материнства и отцовства, мы еще постоянно находимся между двух огней общественного мнения: с одной стороны, нам кричат: «Родили, так сидите дома и не мешайте нормальным (читай – «взрослым») людям!» С другой – все эти довольные жизнью родители, которые продолжают работать, путешествовать, ходить по кафе, – они ни в чем себя не ограничивают, несмотря на троих-пятерых детей, и не стесняются заявлять об этом публично.

И я, как среднестатистическая задолбанная мама (всего-то одного ребенка), смотрю на эти бесконечные сторис в «Инстаграме» и думаю: «Не съездить ли в отпуск»? А мне в это время отвечают гипотетические оппоненты: «Не посидеть ли тебе дома еще лет так 18?» Короче, решено – отпуск! И, разумеется, самолетом. Сразу скажу, что мы не пожалели ни на секунду! Да, было трудно, но это того стоило. И сегодня я расскажу о том, как свести эти трудности к минимуму.

Трудность 1. Добраться до аэропорта

Как говорится, из депрессии есть три выхода: Шереметьево, Домодедово и Внуково. Теперь еще и Быково. Владимирский аэропорт «Семязино» сейчас, кажется, не выполняет никаких регулярных рейсов. Добраться до одного из московских аэропортов можно двумя способами: на машине или своим ходом. На машине вас могут отвезти знакомые, или это может быть такси-трансфер. Своим ходом – это несколько различных вариантов, о которых чуть позже.

На машине

Итак, мы решили ехать на машине. Принять такое решение стоит, если у вас на руках младенец, который еще не ходит и практически ничем не интересуется. Ему по большому счету все равно, как и куда вы его везете. Меня больше интересует вопрос перевозки тодлера, который умеет не только ходить, но и убегать, ему все любопытно и нужно постоянно придумывать, чем его занять, чтобы ни он, ни вы не сошли с ума.

Когда дело касается двух-трехлетки, ехать на машине в аэропорт можно (и нужно) в двух случаях:

1) поездка будет в ночь;

2) поездка приходится на дневной сон, а ваш карапуз с легкостью проспит в машине часа три.

Причем если первый вариант не обсуждается, то со вторым есть нюансы. Практически невозможно угадать, сколько именно проспит ребенок в машине. Он может проснуться через 40 минут и закатить на оставшиеся часы «невыспавшуюся» истерику. Так что этот вопрос необходимо решать индивидуально. Все зависит еще и от темперамента малыша, и от того, как он переносит дорогу и долгое сиденье. Скрасить поездку в машине (когда ребенок не спит) помогут:

а) печеньки и другой вредный фингер-фуд;

б) сказки Чуковского или Маршака (ведь вы уже успели выучить их наизусть?);

в) небольшие книжки с толстыми страницами (чтобы не порвать в дороге) и разными интересностями, например, вот эта про голодную гусеницу. В книге мало текста и много дырочек – дети в восторге;

г) аудиосказки. Можно записать заранее на флешку и включать через автомобильный проигрыватель, а можно найти в Интернете через телефон. Преимущество перед мультиками – не нужно держать телефон у ребенка перед глазами, не нужно его ему давать. Мы просто запускаем, делаем погромче и убираем телефон в сторону. Наш топ ищется по словам: «бременские музыканты пластинка», «аудиосказки русские народные», «кошкин дом аудиосказка», «кот в сапогах пластинка»;

д) песни. Можно петь ребенку, вместе с ребенком, а можно просто включить его любимые и наслаждаться. Денису нравится «Оранжевая песня» (это где оранжевое небо, оранжевое море) и «Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной (я не шучу). У вас наверняка тоже найдутся свои фавориты;

е) если другие способы не сработали, остаются мультики.

Я не против мультиков, но не люблю давать ребенку телефон, потому что знаю, какая я слабохарактерная. Денис быстро поймет, в чем дело, и будет манипулировать истериками, чтобы получить заветное устройство. Но повторюсь, если больше ничего не работает, можно сделать исключение для длинной дороги. Я бы тут не стала экспериментировать и включила самые надежные – те, что гипнотизируют с первого кадра. В нашем случае это «Синий трактор» (0+), «Малышарики» (0+), «Робокар Поли» (0+) .

Если есть возможность, почаще просите водителя остановиться. Каждый раз, когда машину заправляют, выводите ребенка погулять, побегать по магазину, зайти в кафе. Даже, если малыш уже приучен к горшку, лучше надеть подгузник, а также взять с собой дорожный горшок, например, такой.

Трансфер до аэропорта обойдется в 3500-4000 рублей. Дешевле заказать самостоятельно, а не пользоваться услугами турфирмы. Свой трансфер будет даже удобнее, потому что вам с ребенком не придется ждать остальных пассажиров и заезжать за ними, теряя драгоценное время сна.

Своим ходом

Давайте теперь разбираться, как попасть в аэропорт своим ходом и зачем это делать. Ну как зачем! Во-первых, это весело. Смотрите сами! Ваша поездка приходится не на ночь? Вашему ребенку больше двух? Тогда я бы поехала на общественном транспорте.

Если купить билет на «Ласточку» сильно заранее (смотрю цены на два месяца вперед), то билет будет стоить 300-600 рублей с человека. Утренний «Экспресс» тоже около 600 рублей, электрички стоят не сильно дешевле, а идут значительно дольше. Вариант с автобусом не рассматриваем: если мы не едем на машине, зачем стоять в пробках? В «Ласточке», которая идет чуть больше полутора часов, ребенок может поспать у вас на руках, а если не заснет, то можно заниматься всем тем же, что и в машине, плюс походить, побегать, попрыгать, пройти весь поезд, зайти в туалет, постоять в тамбуре, раскидать игрушки на полу, пораздражать соседей. В общем, в электричке занятий на порядок больше, чем в машине.

Если мы не продвинутые путешественники и не планируем ехать из Москвы в аэропорт на рейсовом автобусе, чтобы сэкономить, то у нас один путь – аэроэкспресс. Аэроэкспрессы в Домодедово, Шереметьево и Внуково отходят с Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов соответственно. Большинство поездов из Владимира приходят на Курский вокзал (есть парочка до Ярославского). По кольцевой ветке метро от Курского вокзала до всех вышеперечисленных можно добраться без пересадок. Дольше всего до Киевского – Яндекс.Метро показывает 14 минут. Одна поездка на метро обойдется в 55 рублей.

Что касается удобства транспортировки малыша. Коляска – не лучший вариант для метро. Но если вы все равно ее везете с собой и она пригодится вам на отдыхе, то больше всего подойдут складные облегченные модели. Например, китайская коляска и ее бесчисленные вариации:

Она весит около 5 кг и в собранном виде вешается на плечо как сумка. Стоит до 10 тысяч рублей. Но идеальный вариант для метро (и вообще очень удобная и полезная вещь) – хипсит. Специальный пояс-сидушка. Ребенок сидит на вашем боку, вы придерживаете малыша рукой, а вся нагрузка идет на ноги. Если просто на руках 12-15-килограммового ребенка вы пронесете минут 10, то хипсит увеличит это время до 50 минут. Средняя цена на переноску 3-4 тысячи, я покупала с рук за 1500. Пользуюсь уже два года и не нарадуюсь.

Если купить билет на аэроэкспресс заранее через Интернет, то вы:

а) оградите себя от стояния в очереди к терминалу;

б) сэкономите 50 рублей. Для этого нужно приобрести билет не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты поездки, и тогда заплатите 450 вместо 500 рублей.

Трудность 2. В ожидании полета

Итак, мы в аэропорту. Если дело происходит ночью и вы вынесли из машины спящего ребенка, постарайтесь его не разбудить. Конечно, этот совет из жанра фантастики. В зданиях аэропортов светло, громко, людно. Скорее всего, малыш проснется и будет не в духе от этого. Попробуйте быстрее пройти все контроли и попасть в зону вылета. Там всегда есть где присесть, а это возможность вздремнуть перед полетом. Но если ночь еще только началась и полет приходится большей частью на темное время суток, то, возможно, до самолета лучше не спать, чтобы легче уснуть в полете.

Как вы поняли, это все касается сна ребенка. Взрослому в полете с малышом будет далеко не до сна. Просто смиритесь с этим. Скрасить ожидание посадки на борт может бизнес-зал. Есть несколько способов туда попасть: купить билет бизнес-класса, оплатить несколько часов в бизнес-зале (около 25 долларов), доступ в лаундж получают обладатели карт лояльности авиакомпаний, а также те, кто оформил премиальный вклад в некоторых банках. Для держателей таких карт доступ в бизнес-залы не ограничен по времени, также с ними могут пройти попутчики. Даже если такая карта есть у вашего члена семьи, который не летит с вами, можно взять ее с собой в аэропорт и попробовать пройти по ней в лаундж. Иногда получается. В бизнес-зале есть шведский стол, напитки, телевизор, удобные кресла и пресса. Там можно уложить ребенка спать на диванчике.

Если мы находимся в аэропорту днем, все сильно упрощается. А именно сводится к тому, чтобы не потерять ребенка. Если малыш уже способен усваивать информацию, научите его, как себя вести, если он потерялся:

1) стоять на месте;

2) громко звать родителей;

3)внимательно слушать объявления;

4) если долго ничего не слышно, попросить взрослого (желательно в форме) проводить его к месту громкой связи;

5) ни за что не ходить с другими взрослыми искать родителей.

Но, конечно, лучше ребенка не терять. Для этого не выпускайте его из поля видимости: если надо – привяжите. Я много раз видела детей в аэропорту в специальных шлейках, то есть на поводке. И нет тут ничего постыдного. Если ребенок убегает, то его нужно удержать любыми способами.

Кстати, можно купить ребенку маленький рюкзачок с застежкой на груди, а уже к рюкзаку привязать веревку. Есть рюкзачки, где поводок уже вшит.

Трудность 3. Самолет (до, после и во время)

Говорят, что у маленьких детей в самолете из-за перепада давления могут заболеть уши. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. За Денисом ничего подобного не замечала, но помочь детским ушкам может сосание: соски, груди, сока через трубочку, леденца на палочке. Главное – стимулировать глотание. Можно воспользоваться сосудосуживающими каплями в нос, чтобы его не заложило, особенно если ребенок летит с насморком.

Второе правило полета – питье. Пить нужно много и часто: воздух в салоне очень сухой. Если у ребенка атопический дерматит, то нужно взять с собой увлажняющий крем и периодически мазать кожу малыша.

Если вы покупаете билеты на самолет самостоятельно, а не пользуетесь услугами турфирмы, и у вас есть возможность выбрать время полета, то выбирайте долгий (5 и более часов) ночной перелет или короткий (2-4 часа) дневной. Дело в том, что короткий перелет ночью разорвет ее на части: как ни крути, не получится часок поспать в аэропорту, потом пару часов в самолете, потом по дороге к месту отдыха. В таком случае бессонная ночь гарантирована и вам, и ребенку. Длинный дневной перелет тоже не лучшая затея. И вот почему: придется организовывать развлечения, питания и дневные сны – и все это в условиях крайне ограниченного пространства.

Но в любом случае, надеюсь, вам пригодятся мои советы:

Зарегистрируйтесь на рейс заранее. Обычно электронная регистрация открывается за сутки до времени вылета. Желательно быть в числе первых, кто зарегистрируется на рейс. Так вы сможете выбрать более удобные места. О том, какие места считаются самыми лучшими, можно почитать, например, здесь. Вообще, можно ввести в поисковик модель самолета, на котором полетите, и почитать, какие места именно в нем лучше всего занимать. Модель самолета отображается в электронном табло аэропорта. Этот пункт будет противоречить предыдущему. Иногда авиакомпании не дают возможности электронной регистрации на передние места (там больше всего места впереди, можно вытянуть ноги или даже посадить ребенка поиграть), а оставляют их для пассажиров с детьми, которые будут проходить регистрацию в аэропорту. Так что, если вы пытаетесь зарегистрироваться на рейс в первые минуты, а все лучшие места уже заняты, возможно, лучше зарегистрироваться уже по приезде в аэропорт, где вам как пассажиру с ребенком могут предложить передние сиденья. Если вы летите «Аэрофлотом», то можете бесплатно воспользоваться детской люлькой.

Забронировать ее нужно не позднее чем за 36 часов до вылета. Люлька предназначена для детей до года и не тяжелее 11 кг. Даже если ваш малыш уже старше и больше или ни за что не уснет в какой-то там люльке, все равно рекомендую попробовать ее забронировать. Люлька устанавливается только напротив сидений первого ряда, так что обладание люлькой автоматически сделает вас пассажирами этих мест.

Лучше, чтобы на одного ребенка приходилось двое взрослых. И это касается не только самолета. В полете старайтесь максимально близко соблюдать привычный режим. Пришло время дневного сна – значит, попробуйте уложить. Если ребенку для засыпания необходимы какие-то атрибуты (например, игрушка, соска, бутылочка, свое одеяльце), не забудьте взять их с собой в полет. Если перелет заставит ребенка изменить привычный режим, например, лечь позже, то начните смещать время укладывания за 5-7 дней до перелета по 15-20 минут в нужную сторону. Резко менять привычный ритм перед перелетом нежелательно. Возьмите с собой развлечения для ребенка: игрушки, альбом, раскраски, наклейки. Все это можно упаковать в детский рюкзак.

Кстати, в сети продают уже укомплектованные рюкзаки для путешествий – свой для каждого возраста. Это если лень думать и не жалко переплатить. Но можно там подсмотреть идею, а собрать рюкзак самостоятельно.

Периодически вставайте с кресла и прогуливайтесь по салону, можно сделать круг до туалета и обратно. Это небольшое развлечение убережет и вас от проблем с венами, которые могут возникнуть из-за долгого и неудобного сидения в самолете.

Если вас ожидает смена часовых поясов больше чем на 2 часа, приготовьтесь, что плюс-минус три дня из вашего отпуска выпадут. Ребенку труднее перестраиваться, и он будет просыпаться ночью, а днем психовать. Чтобы переход произошел быстрее, соблюдайте привычный режим сна и бодрствования только по местному времени, старайтесь укладывать ребенка спать вовремя. Найдите способ затемнить помещение, если солнце к тому моменту еще не сядет. Помните про дневной сон, но не давайте спать днем дольше 2 часов, чтобы малыш не компенсировал таким образом ночной недосып.

И напоследок. Ребенок не боится летать, для него это приключение. Если вы аэрофоб, постарайтесь не транслировать свои страхи ребенку, а лучше помните всю дорогу, что находиться в самолете гораздо безопаснее, чем в машине. А еще лучше обратиться к психологу, который работает с такими страхами. Дети аэрофобов к сознательному возрасту тоже начинают бояться полетов. А такой страх – это серьезное ограничение, зачем оно вашему ребенку? Не бойтесь летать, не бойтесь летать с детьми, не бойтесь осуждения окружающих. Ведь все косые взгляды – это просто взгляды зависти!

Юлия Назарова

Заглавное фото: mamamobil.ru