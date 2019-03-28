Найдено уникальное фото известного земца

Исследователям истории Ковровского края стало доступно редкое фото. На нем изображен известный в начале XX столетия земский деятель Василий Никитич Курлов. Самородок из крестьян, он стал видным подвижником местного самоуправления. Послужной список Василия Курлова сохранился в Государственном архиве Владимирской области. А вот его портрет вплоть до последнего времени оставался неизвестен. И вот теперь удалось обнаружить его фотографию, датированную 1907 годом и снятую во Владимире в фотоателье Николая Степанова.

Василий Никитич родился в деревне Клюшниково Ковровского уезда в 1866 году в зажиточной крестьянской семье, получил образование в местной церковно-приходской школе, занимался традиционным сельским трудом и одновременно торговлей. Человек сметливый, инициативный, трудолюбивый и грамотный, он пользовался уважением и доверием земляков. Он, в частности, хорошо знал семейство своих односельчан – крестьян Шпагиных, в котором в 1897 году родился сын Георгий, будущий знаменитый оружейник, творец легендарного оружия Победы – пистолета-пулемета ППШ.

В 1907 году крестьяне обширной Клюшниковской волости, располагавшейся в юго-западной части Ковровского уезда, избрали Василия Никитича гласным (депутатом) Ковровского уездного земского собрания. А потом, в свой черед, уже гласные выбрали его членом Ковровской уездной земской управы – исполнительного органа местного земства. Управа состояла всего из трех человек – председателя и двух членов (заместителей), не считая аппарата сотрудников, и обладала немалым бюджетом и большими возможностями для развития местной медицины, образования, ремонта дорог, ведала иными вопросами местного хозяйства – благоустройством, распространением агрономических знаний, статистикой, выполняла функции общественного призрения.

На посту члена уездной земской управы Курлов зарекомендовал себя неутомимым подвижником и грамотным администратором, заслужив доверие как своих избирателей, так и коллег. Неудивительно, что в высокой, по уездным меркам, должности он оставался вплоть до 1917 года, причем его переизбирали трижды. Курлову довелось работать с такими известными ковровскими земскими деятелями, как председатели управ статский советник Василий Александрович Шелепов и коллежский советник Александр Сергеевич Пестрово. Примечательно, что фотографии Шелепова и Пестрово давно известны исследователям и неоднократно публиковались, а вот фото крестьянина Курлова длительное время найти не удавалось.

Как свидетельствуют сохранившиеся письменные источники, в качестве члена уездной земской управы Василий Никитич часто выполнял поручения по выяснению платежеспособности родителей тех молодых людей, которые подавали прошения в Ковровское уездное земство о предоставлении им казенных стипендий для учебы в средних и высших учебных заведениях Российской империи. Благодаря Василию Курлову многие талантливые выходцы из народа получили возможность развивать свои способности в училищах и университетах. Кроме того, до 1917 года Василий Курлов состоял членом Ковровской землеустроительной комиссии. После установления Советской власти в 1920-е годы он работал в Коврове кассиром.

Снимок кабинетного формата прекрасно сохранился. На нем Василий Никитич запечатлен в крестьянском кафтане и начищенных до блеска сапогах. Фотография имеет дарственную надпись, сделанную рукой Курлова. Свой портрет он подарил своей сестре Александре Никитичне Курловой, по мужу Кузнецовой. Дарственная надпись была сделана18 ноября 1907 года.

Кстати, известно, что фотограф Степанов работал во Владимире очень недолго – всего лишь в 1903-1908 гг., и его работ сохранилось сравнительно немного. Поэтому снимок представляет особую ценность. Любопытно, что на оборотной стороне паспарту указано, что фотограф Степанов «удостоен большой золотой медали на выставке в Париже». О какой именно выставке идет речь – не ясно, скорее всего, это просто рекламный ход. Теперь фотография земца Курлова пополнит число старых снимков, иллюстрирующих историю Ковровского уезда и местного земства начала прошлого столетия.

Николай Фролов

Заглавное фото: static.tildacdn.com