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Дом, который построил Курилов из Улово

История родового гнезда Сергея Курилова

В селе Улово Суздальского района хорошо знают род Куриловых. Эта земля взрастила несколько поколений семьи. Здесь еще в XIX веке построил свой дом прадед нынешнего владельца Степан Матвеевич Курилов. В нем прошло и солнечное детство первого героя нового проекта “Призыв.ру” “Наши люди” Сергея Курилова. Потом Сергей Николаевич  переехал во Владимир, работал на одном из заводов, создал замечательную семью. Но когда в Улово провели газ, без сожалений вместе с любимой женой покинул город, чтобы уже насовсем поселиться в доме своего прадеда. О лучшем месте Земли – селе Улово и своем родном доме  рассказывает сам Сергей Курилов:

Елена Пляскина, Дмитрий Киреев

Фото Дмитрия Киреева

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