13 способов экономить на коммуналке от «мужа на час»

Как сделать свою жизнь в квартире более комфортной и экономичной? Многие иногда забывают выключить свет или откладывают проблему с капающим краном на потом. А ведь подобные мелочи могут существенно увеличить расходы. Как этого избежать, рассказывает настоящий «муж на час» Роман Кисилев.

1. Проверьте теплоизоляцию

Думаете, купили стеклопакеты, и теперь не стоит думать о сквозняке? Совсем нет. В большинстве домов давно стоят пластиковые окна. И в какой-то момент хозяева начинают замечать, что в квартире холодно. Естественно, прибавляют тепла на батарее. На самом деле причина похолодания проста: со временем монтажная пена высыхает, резинки-уплотнители огрубевают. Поэтому нужно вовремя заделывать все щели. Иначе получается, что вы отапливаете улицу. Проверьте, не дует ли у вас из окон. Это же, кстати, касается и входной двери.

2. Регулируйте температуру в помещении

Если у вас в доме есть теплые полы или другие дополнительные радиаторы – убавляйте немного их, когда уезжаете на работу (если, конечно, у вас есть регуляторы). Вас нет дома около 8 часов, зачем отапливать пустое помещение? Вечером вернетесь все равно в такую же теплую квартиру – она не успеет сильно остыть. И тогда прибавите до комфортной вам температуры.

Кстати, если вы замечаете, что дома у вас всегда жарко, то лучше убавить батарею, чем открывать форточку.

3. Установите многотарифный электросчётчик

Такие приборы позволяют варьировать плату за электроэнергию в зависимости от времени суток. Например, дневной тариф стоит условно 5 рублей, а ночной – 2 рубля. Плюс есть смежные зоны, когда энергия стоит дешевле дневной, но дороже ночной.

Это крутой способ экономить, если вы по своей натуре сова. Ваша активность, а соответственно, и активность всех приборов приходится на вечерне-ночное время. Тогда стирка белья, приготовление еды, просмотр телевизора, зарядка ноутбука и другое пойдут по сниженному тарифу. Покупка счетчика обойдется вам в 1500 рублей. Найти его можно на “Тандеме”.

Конечно, если вы редко бодрствуете в это время, то лучше оставить однотарифный счетчик.

4. Замените лампы накаливания на светодиодные

Все уже, наверное, знают об этом. Но тем не менее делают далеко не многие. Чтобы купить светодиодные лампы, нужно вложиться. Но эти деньги обязательно окупятся. Светодиодные лампочки потребляют в 8 – 10 раз меньше энергии, чем обычные.

5. Уходя, гасите свет

Банально, но очень дельно. Следите за собой и постарайтесь приучить выключать свет своих детей. Потому что, когда вас нет дома, он может гореть во всех комнатах.

6. Установите датчики движения

Датчики движения – тоже вложение, но вполне рациональное. Их не стоит устанавливать во всех комнатах. Только там, где вы всегда забываете выключать свет. Например, кладовка, коридор, балкон и другие места.

7. Проверьте энергоэффективность бытовой техники

Вся бытовая техника сейчас имеет классы энергопотребления. Чем он выше (А++, А+, А), тем меньше энергии прибор потребляет в час. То есть если ваш холодильник устарел и находится классом ниже «С», то стоит задуматься о покупке нового. Конечно, это вложения. Но они окупятся.

8. Обследуйте холодильник

И снова о холодильнике. Очень часто сбои в работе холодильника начинаются с резинок и прокладок, которые со временем трескаются или неплотно прилегают. Из-за этого из холодильника уходит холод, страдает свежесть продуктов, а электричество расходуется впустую. Тут достаточно заменить резинки. И все снова будет в порядке.

9. Используйте посуду из быстронагревающихся материалов

Тут обычный лайфхак: керамическая, стеклянная и медная посуда нагревается быстрее чугунной и стальной. А чем быстрее она нагрелась, тем меньше понадобится электроэнергии.

10. Наливайте в чайник ровно столько воды, сколько нужно сейчас

Все очень любят пить чай. Проще поставить сразу большой объем воды и вскипятить полный чайник. Но чаще всего вы не выпиваете всю воду, которую разогреваете, а чайник вскипает дольше. Соответственно, и энергии тратится больше. Поэтому приучите себя наливать воды ровно столько, сколько вам нужно. Нагрев одной чашки воды займёт не больше минуты, а значит, вы сэкономите несколько десятков ватт, что в переводе на месячные показатели весьма ощутимо (15–20 кВт/ч).

11. Стирайте на меньших мощностях

Чаще всего мы стираем на привычных нам режимах, несмотря на рекомендации производителя. Но, например, если на кофточке написано «стирка 60 °С» , то такая стирка расходует энергии в четыре раза больше, чем при 30 °С. Лучше стирать так, как указано на бирке. Это и вещи сохранит, и электроэнергию.

Ещё один способ экономии — отжим на меньших оборотах (600 или 800 вместо 1 200).

12. Установите аэраторы

Небольшая незаметная насадка на смеситель, которые разбрызгивает воду и уменьшает ее расход в 2-3 раза. С обычным потоком воды из крана выливается 10 – 15 литров, а с насадкой всего 5-6 литров. Существенная экономия, если учесть, что стоит аэратор 100 – 200 рублей.

13. Платите только за тех, кто зарегистрирован

Очень часто внутридомовые расходы – такие как: пользование лифтом, уборка в подъезде, капремонт – зависят от количества прописанных в квартире. Поэтому, если у вас есть брат, тетя, сын, которые давно живут в другом месте, но прописаны у вас дома, то нужно их выписать. И не придется платить.

Юлия Митина

Заглавное фото: 5024366.ru