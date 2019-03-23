Гоголь в нашем городе не был, а улица его имени есть

Небольшая улица около Золотых ворот получила имя великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя согласно решению горисполкома от 24 декабря 1927 года. Расположена она от улицы Дворянской до улицы Летне-Перевозинской, по которой можно попасть на Николо-Галейскую – речные врата нашего города.

Сам Гоголь никогда во Владимире не был. Однако он оказался одним из тех писателей, кто остался вполне допустимым и после революции, как тот же Пушкин. А тиражировать их памятники начали уже при царе. Поэтому бюсту Николая Гоголя, который стоит сейчас в Никитском сквере, уже более ста лет.

Куткин переулок

До революции улица Гоголя называлась Куткиным переулком. Впервые он упоминается в 1840 году: в документах говорится о строительстве дома коллежского секретаря из дворян Петра Куткина. Вероятно, строительством этого дома и было положено начало Куткину переулку. В конце XIX в. Куткинам здесь принадлежало два больших деревянных дома.

А всего в переулке стояло шестнадцать домов, из них восемь одноэтажных деревянных, два каменных, остальные полукаменные. Переулок был тихим, зеленым. Правая его сторона начиналась и заканчивалась садом. Теперь садов нет.

На левой (восточной) стороне Куткина переулка стоял деревянный одноэтажный дом на каменном цокольном этаже. В нем проживал директор Мальцевского ремесленного училища Дмитрий Константинович Советкин. Этот дом был подарен ему в 1894 году меценатом Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым, учредившим это учебное заведение по завещанию своего дяди – известного фабриканта Ивана Сергеевича Мальцова.

Советские преобразования

Летом 1921 года в двухэтажном деревянном доме, расположенном в Куткином переулке, состоялось открытие нового детского дома имени А.В. Луначарского. Он был организован для общежития беднейших учениц трудовых школ 2-й ступени. Высокие большие комнаты, изобилие света и воздуха, цветы на окнах, обширная терраса, идеальная чистота спален, столовой, кухни и всего вообще помещения произвели на присутствующих при открытии самое отрадное впечатление.

С 1955-го по 1962 год здесь располагался детский сад, который посещали 50 детей. Этот дом и многие другие по левой стороне улицы были снесены в конце 60-х – начале 70-х годов XX века в связи со строительством нового здания драмтеатра у Золотых ворот. Перед зданием театра возникла площадь, а позади него к открытию в 1971 году посадили небольшую березовую рощу. Ею теперь и начинается улица Гоголя. Деревья стали большими и радуют глаз.

В ноябре 1941 года на углу улиц Летне-Перевозинской и Гоголя разместилась Смоленская областная станция переливания крови. Начальником её был военврач III ранга Анатолий Ефимович Киселёв. Станция сохранила кадры и оборудование и успешно работала во Владимире до мая 1942 г. В приказе наркома здравоохранения РСФСР от 8 марта 1942 г. отмечалось, что эта станция повысила свою производственную мощность с 10 литров крови в сутки в Смоленске до 30 литров в сутки во Владимире. Этим же приказом она была переименована в Республиканскую подвижную станцию переливания крови Наркомздрава РСФСР (1-ю ПСПК). Во время работы во Владимире эта станция снабжала кровью 77-й эвакопункт с его многочисленными госпиталями во Владимире и заготовила 5150 литров крови. В мае 1942 г. она покинула Владимир, переместившись ближе к линии фронта, в Калугу.

Приют малых муз

В начале Куткина переулка в 1914 году на углу с улицей Дворянской был построен двухэтажный особняк стиле необарокко для издателя Исайи Самуиловича Коиля. Наверху жил сам хозяин и его семья, а в подвалах располагались типография и переплетная мастерская. Сегодня этот бизнес называют оперативной полиграфией, а в то время для него было одно русское слово – скоропечатня. Именно здесь в 1916 году выпущена книжка протоиерея Павла Ильинского «Об основании города Владимира на Клязьме великим князем Владимиром Святым», в которой приводились аргументы в пользу церковной версии основания Владимира – в 990 году. И эта версия в 90-е годы стала считаться почти официальной!

Дом Исайи Коиля в 90-е годы прошлого века чуть не разделил участь многих снесенных домов на улице Гоголя. Его считали не вписывающимся в ансамбль Театральной площади (хотя «ансамбль» весьма разностильный). К началу 1990 года, как напоминает сайт ОДРИ, особняк уже стоял без крыши, с оголившейся кирпичной кладкой. Усилиями культурной общественности здание отстояли и нашли ему вот такое назначение – Дом работников искусств, который и открылся в январе 1995 года.

Среди его задач записано внедрение и пропаганда малых жанровых форм познавательного досуга. Для больших форм там просто места нет, маленький и уютный зрительный зал рассчитан всего лишь на 80 человек. В итоге ОДРИ, по сути, стал салоном для встреч творческих личностей разных направлений со своими коллегами, друзьями и почитателями. Мероприятия проходят в ОДРИ почти каждый день, собирая то полный зал, то узкий кружок посвященных. Здесь представляют свое творчество авторы и исполнители, общаются члены творческих союзов, коллективы культурных учреждений проводят свои корпоративы. Высокие формы культуры на верхнем этаже ОДРИ годами уживаются с кафе, расположенными ниже. Кафе «Театральное» в последние годы стилизовано под культурный стиль всего учреждения.

Найти свое место в культурном пространстве Владимира среди более традиционных учреждений ОДРИ удалось при первом директоре Юрии Тумаркине, заслуженном работнике культуры. 20 лет посвятивший радиожурналистике, он возглавлял ОДРИ с самого начала до 2004 года, когда скоропостижно скончался. Тумаркин был одной из самых влиятельных фигур культурного бомонда Владимира. Задавая тон «малым формам» в ОДРИ, очень популярный в писательской среде Тумаркин одновременно режиссировал большинство массовых праздников – от Дня города Владимира до 225-летия губернии и 85-летия комсомола.

К 10-летию со дня смерти Юрия Тумаркина было решено присвоить его имя Дому работников искусств и разместить на здании мемориальную доску в его честь. Автором памятного знака стал владимирский скульптор Илья Шанин. Проект удалось воплотить в жизнь благодаря активной поддержке городских и областных чиновников, друзей и соратников Юрия Александровича, а также неравнодушных владимирцев.

Центр католической веры

На правой стороне улицы, почти напротив березовой рощи, стоит католический костел. Его называют также польским. Он был построен в 1894 г. по проекту губернского архитектора Ивана Анисимовича Карабутова в псевдоготическом стиле из красного кирпича. По состоянию на 1910 год у владимирского костела было 1500 прихожан.

Здание является не только памятником архитектуры, но и памятником революционной истории города. В годы Первой русской революции здесь солдаты местного гарнизона устраивали свои нелегальные собрания. Место было удобным. Сам костел и два принадлежащих ему каменных дома окружала кирпичная ограда. За ограду редко кто заглядывал. Это и устраивало революционно настроенных солдат. Они приходили сюда под видом верующих-католиков.

Кирпичный двухэтажный дом при костеле (“дом ксендза”) сохранился до наших дней. Отдельные элементы его внешнего убранства напоминают архитектуру костела. Выполнен он из того же красного кирпича, что и костел, и все вместе составляют единый ансамбль. Сейчас красивое здание костела является неотъемлемым атрибутом архитектурно-пространственного формирования Театральной площади.

25 декабря 1930 года, прямо в день Рождества по григорианскому календарю, было принято решение о «ликвидации римско-католической церкви во Владимире». С 1938-го католический храм стали использовать под радиоузел. В 1944 году, с образованием Владимирской области, начало вещание областное радио. Первоначально оно велось из помещения городского радиоузла в костеле. Колокольня его долгое время использовалась в качестве радиоретранслятора. В конце 70-х гг. в храме разместился «Музей одной картины».

Восстановление нормальной деятельности католической церкви в России началось в начале 90-х годов XX века. С 1988-го по 1993 год проходила большая внутренняя реставрация храма. В 1992-м зарегистрирована католическая община, и в том же году здание храма было возвращено церкви. 24 июля 1993 г. произошло освящение костела. Первым священником католического прихода во Владимире после его возобновления служб стал итальянец отец Стефано Каприо. В 1996 г. был возвращён и прилегающий к храму так называемый дом ксендза.

Контрасты наших дней

Большие изменения в облике улицы Гоголя произошли за последние 20 лет. Вместо деревянных и полукаменных домов здесь один за другим выросли красивые современные здания, многие из которых занимают официальные учреждения.

Между ОДРИ и костелом вырос величественный комплекс зданий из красного кирпича, принадлежащий ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области. Управление капитального строительства департамента сельского хозяйство разместилось в новостройке под номером 18.

Рядом стоит симпатичное зеленое здание ООО «Хиратрейд», занимающегося поставками медицинского оборудования. Нашлось на улице Гоголя место и для туристической инфраструктуры, которая представлена гостинично-ресторанным комплексом «Мономах».

В доме напротив расположилась Владимирская городская прокуратура.

Но сохранились на улице и старые деревянные и каменные дома, которые, к сожалению, в таком состоянии, что назвать их украшением этого места язык не поворачивается.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева