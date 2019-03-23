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Гоголь в нашем городе не был, а улица его имени есть

Пристанище муз и католиков

Небольшая улица около Золотых ворот получила имя великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя  согласно решению горисполкома от 24 декабря 1927 года. Расположена она от улицы Дворянской до улицы Летне-Перевозинской, по которой можно попасть на Николо-Галейскую – речные врата нашего города.

Сам Гоголь никогда во Владимире не был. Однако он оказался одним из тех писателей, кто остался вполне допустимым и после революции, как тот же Пушкин. А тиражировать их памятники начали уже при царе. Поэтому бюсту Николая Гоголя, который стоит сейчас в Никитском сквере, уже более ста лет.

Куткин переулок

До революции улица Гоголя называлась Куткиным переулком. Впервые он упоминается в 1840 году: в документах говорится о строительстве дома коллежского секретаря из дворян Петра Куткина. Вероятно, строительством этого дома и было положено начало Куткину переулку. В конце XIX в. Куткинам здесь принадлежало два больших деревянных дома.

А всего в переулке стояло шестнадцать домов, из них восемь одноэтажных деревянных, два каменных, остальные полукаменные. Переулок был тихим, зеленым. Правая его сторона начиналась и заканчивалась садом. Теперь садов нет.

На левой (восточной) стороне Куткина переулка стоял деревянный одноэтажный дом на каменном цокольном этаже. В нем проживал директор Мальцевского ремесленного училища Дмитрий Константинович Советкин. Этот дом был подарен ему в 1894 году меценатом Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым, учредившим это учебное заведение по завещанию своего дяди – известного фабриканта Ивана Сергеевича Мальцова.

Советские преобразования

Летом 1921 года в двухэтажном деревянном доме, расположенном в Куткином переулке, состоялось открытие нового детского дома имени А.В. Луначарского. Он был организован для общежития беднейших учениц трудовых школ 2-й ступени. Высокие большие комнаты, изобилие света и воздуха, цветы на окнах, обширная терраса, идеальная чистота спален, столовой, кухни и всего вообще помещения произвели на присутствующих при открытии самое отрадное впечатление.

С  1955-го по 1962 год здесь располагался детский сад, который посещали 50 детей. Этот дом и многие другие по левой стороне улицы были  снесены в конце 60-х – начале 70-х годов XX века в связи со строительством нового здания драмтеатра у Золотых ворот. Перед зданием театра возникла площадь, а позади него к открытию в 1971 году посадили небольшую березовую рощу. Ею теперь и начинается улица Гоголя. Деревья стали большими и радуют глаз.

В ноябре 1941 года на углу улиц Летне-Перевозинской и Гоголя разместилась Смоленская областная станция переливания крови. Начальником её был военврач III ранга Анатолий Ефимович Киселёв. Станция сохранила кадры и оборудование и успешно работала во Владимире до мая 1942 г. В приказе наркома здравоохранения РСФСР от 8 марта 1942 г. отмечалось, что эта станция повысила свою производственную мощность с 10 литров крови в сутки в Смоленске до 30 литров в сутки во Владимире. Этим же приказом она была переименована в Республиканскую подвижную станцию переливания крови Наркомздрава РСФСР (1-ю ПСПК). Во время работы во Владимире эта станция снабжала кровью 77-й эвакопункт с его многочисленными госпиталями во Владимире и заготовила 5150 литров крови. В мае 1942 г. она покинула Владимир, переместившись ближе к линии фронта, в Калугу.

Приют малых муз

В начале Куткина переулка в 1914 году на углу с улицей Дворянской был построен двухэтажный особняк стиле необарокко для издателя Исайи Самуиловича Коиля. Наверху жил сам хозяин и его семья, а в подвалах располагались типография и переплетная мастерская. Сегодня этот бизнес называют оперативной полиграфией, а в то время для него было одно русское слово – скоропечатня. Именно здесь в 1916 году выпущена книжка протоиерея Павла Ильинского «Об основании города Владимира на Клязьме великим князем Владимиром Святым», в которой приводились аргументы в пользу церковной версии основания Владимира – в 990 году. И эта версия в 90-е годы стала считаться почти официальной!

Дом Исайи Коиля в 90-е годы прошлого века чуть не разделил участь многих снесенных домов на улице Гоголя. Его считали не вписывающимся в ансамбль Театральной площади (хотя «ансамбль» весьма разностильный). К началу 1990 года, как напоминает сайт ОДРИ, особняк уже стоял без крыши, с оголившейся кирпичной кладкой. Усилиями культурной общественности здание отстояли и нашли ему вот такое назначение – Дом работников искусств, который и открылся в январе 1995 года.

Среди его задач записано внедрение и пропаганда малых жанровых форм познавательного досуга. Для больших форм там просто места нет, маленький и уютный зрительный зал рассчитан всего лишь на 80 человек. В итоге ОДРИ, по сути, стал салоном для встреч творческих личностей разных направлений со своими коллегами, друзьями и почитателями. Мероприятия проходят в ОДРИ почти каждый день, собирая то полный зал, то узкий кружок посвященных. Здесь представляют свое творчество авторы и исполнители, общаются члены творческих союзов, коллективы культурных учреждений проводят свои корпоративы. Высокие формы культуры на верхнем этаже ОДРИ годами уживаются с кафе, расположенными ниже. Кафе «Театральное» в последние годы стилизовано под культурный стиль всего учреждения.

Найти свое место в культурном пространстве Владимира среди более традиционных учреждений ОДРИ удалось при первом директоре Юрии Тумаркине, заслуженном работнике культуры. 20 лет посвятивший радиожурналистике, он возглавлял ОДРИ с самого начала до 2004 года, когда скоропостижно скончался. Тумаркин был одной из самых влиятельных фигур культурного бомонда Владимира. Задавая тон «малым формам» в ОДРИ, очень популярный в писательской среде Тумаркин одновременно режиссировал большинство массовых праздников – от Дня города Владимира до 225-летия губернии и 85-летия комсомола.

К 10-летию со дня смерти Юрия Тумаркина было решено присвоить его имя Дому работников искусств и разместить на здании мемориальную доску в его честь. Автором памятного знака стал владимирский скульптор Илья Шанин. Проект удалось воплотить в жизнь благодаря активной поддержке городских и областных чиновников, друзей и соратников Юрия Александровича, а также неравнодушных владимирцев.

Центр католической веры

На правой стороне улицы, почти напротив березовой рощи, стоит католический костел. Его называют также польским. Он был построен в 1894 г. по проекту губернского архитектора Ивана Анисимовича Карабутова в псевдоготическом стиле из красного кирпича. По состоянию на 1910 год у владимирского костела было 1500 прихожан.

Здание является не только памятником архитектуры, но и памятником революционной истории города. В годы Первой русской революции здесь солдаты местного гарнизона устраивали свои нелегальные собрания. Место было удобным. Сам костел и два принадлежащих ему каменных дома окружала кирпичная ограда. За ограду редко кто заглядывал. Это и устраивало революционно настроенных солдат. Они приходили сюда под видом верующих-католиков.

Кирпичный двухэтажный дом при костеле (“дом ксендза”) сохранился до наших дней. Отдельные элементы его внешнего убранства напоминают архитектуру костела. Выполнен он из того же красного кирпича, что и костел, и все вместе составляют единый ансамбль. Сейчас красивое здание костела является неотъемлемым атрибутом архитектурно-пространственного формирования Театральной площади.

25 декабря 1930 года, прямо в день Рождества по григорианскому календарю, было принято решение о «ликвидации римско-католической церкви во Владимире». С 1938-го католический храм стали использовать под радиоузел. В 1944 году, с образованием Владимирской области, начало вещание областное радио. Первоначально оно велось из помещения городского радиоузла в костеле. Колокольня его долгое время использовалась в качестве радиоретранслятора. В конце 70-х гг. в храме разместился «Музей одной картины».

Восстановление нормальной деятельности католической церкви в России началось в начале 90-х годов XX века. С 1988-го по 1993 год проходила большая внутренняя реставрация храма. В 1992-м зарегистрирована католическая община, и в том же году здание храма было возвращено церкви. 24 июля 1993 г. произошло освящение костела. Первым священником католического прихода во Владимире после его возобновления служб стал итальянец отец Стефано Каприо. В 1996 г. был возвращён и прилегающий к храму так называемый дом ксендза.

Контрасты наших дней

Большие изменения в облике улицы Гоголя произошли за последние 20 лет. Вместо деревянных и полукаменных домов здесь один за другим выросли красивые современные здания, многие из которых занимают официальные учреждения.

Между ОДРИ и костелом вырос величественный комплекс зданий из красного кирпича, принадлежащий ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области. Управление капитального строительства департамента сельского хозяйство разместилось в новостройке под номером 18.

Рядом стоит симпатичное зеленое здание ООО «Хиратрейд», занимающегося поставками медицинского оборудования. Нашлось на улице Гоголя место и для туристической инфраструктуры, которая представлена гостинично-ресторанным комплексом «Мономах».

В доме напротив расположилась Владимирская городская прокуратура.

Но сохранились на улице и старые деревянные и каменные дома, которые, к сожалению, в таком состоянии, что назвать их украшением этого места язык не поворачивается.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева

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