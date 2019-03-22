Учимся правильно посыпать улицу песком

На улице – гололед. Выходим из дома и осторожно передвигаемся, дабы не упасть и ничего себе не сломать. Кто-то скажет — это климат, и будет отчасти прав, но лишь отчасти, потому что существует множество способов уберечь кости горожан. Даже в таких условиях, как наши. Все, что требуется, — это просто следить за двором, что является прямой обязанностью управляющей компании или ТСЖ.

И с этим у нас, к сожалению, в большинстве случаев дела обстоят неважно. Самое очевидное, конечно, что нужно просто вовремя убирать и вывозить снег. Если всю зиму оперативно счищать снег, то гололеда по весне не будет. Но эта задача, прямо скажем, весьма сложная, особенно учитывая ту пургу снежную, которая у нас бывает валит по нескольку дней… И большинство дворов с этой задачей не справляется. Люди падают, получают переломы, порой пройти от точки А до точки Б в рамках городского пространства — настоящее испытание!

И тут на помощь приходит обычный песок, который коммунальные службы используют в качестве антигололедной посыпки. Песок стоит недорого и проверен временем. Казалось бы, посыпай песком регулярно пешеходные дорожки и собирай статистику, насколько меньше людей с переломами поступают в городской травмпункт. Но, увы, не все так просто. Оказывается, даже в таком простом процессе, как посыпка тротуаров песком, требуется соблюдение технологии, которая повсеместно в нашем городе нарушается. Сыпать песок дворников-то, оказывается, надо еще и обучать!

Самое главное правило, которое требуется соблюдать, — это не сыпать слишком много!

Для того чтобы защитить нас от гололеда, достаточно посыпать всего лишь 50 – 80 граммов на квадратный метр! Запомните эти цифры, это очень важно, и сейчас я объясню почему. К сожалению, очень частая практика, когда дворники начинают посыпать улицы песком только после того, как жильцы напишут жалобу или кто-нибудь из проверяющих органов выдаст предписание. Что делает дворник? Берет лопату и щедро от души разбрасывает песок, чтобы все вокруг видели: мы поработали! Вот и получается, что мы бросаемся из крайности в крайность: то не обрабатываем ничем, то посыпаем так, что детям еще и поиграть можно будет, как в песочнице.

Почему же именно 50 – 80 граммов на квадратный метр? Что плохого в том, чтобы просто щедро раскидать песок лопатой по двору? В первую очередь, лопатой добиться равномерного распределения песка весьма непросто. А стало быть все будет посыпано пятнами, и участки опасного для ходьбы гололеда никуда не денутся.

Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное: раскидывать лопатой 50 – 80 граммов на квадрат, как этого требует технология, – это из разряда казуистики. Кто же так сможет?! Просто разбросать кучками намного проще! И вот получается перерасход песка. У меня складывается ощущение, что мы очень богатый город! Мешок стоит около 100-150 рублей, и эти мешки просто разбросаны по всему городу! Песок следует хранить в ящиках по месту использования, но мы видим вот такую картину:

На самом деле для равномерного распределения песка и реагентов сегодня на рынке представлены специальные инструменты-дозаторы:

Вот, например, ручной дозатор. Засыпаешь песок, настраиваешь расход, крутишь ручку и песок равномерно ложится на поверхность не превышая норму расхода. Надо посыпать большую площадь, пожалуйста, вот тележка-дозатор:

Здесь даже ручку крутить не надо. Катишь тележку, а она сама все за тебя делает. Такие устройства стоят от 1 до 5 тысяч рублей. Видели их в руках у дворников на наших улицах? Я не видел.

А теперь мы подступаем к самому главному. В засушливый и ветреный день на наших улицах можно встретить настоящую песчаную бурю: песок и пыль будет лететь в глаза, попадать в нос и волосы. Ну а весной и дождливым летом наш город наполняет откровенная грязь! С легкой руки популярного дизайнера Артемия Лебедева этому явлению уже придуман даже устоявшийся термин – «русский дрист». Мы все к этому привыкли и зачастую даже не задумываемся, что может быть иначе.

А тем временем оказывается, что производители пескосоляных смесей рекомендуют убирать песок с улиц после схода снега. Но лично я целенаправленной весенней всегородской уборки песка не видел. Существует негласное правило: с потоками воды песок просто смоет с улиц. Отчасти это так, но смывает его прямиком в ливневые колодцы, тем самым создавая проблемы городским сетям. Так и живем, нарушая технологии и обвиняя климат во всех смертных грехах.

Что же делать? Во-первых, дворник – это профессия! И как любому ремеслу, этому надо обучаться. Видя, как лопатами у нас раскидывают песок, превышая все мыслимые и немыслимые нормативы, вываливая мешки с песком прямо на тротуар, я делаю вывод, что обучения, видимо, не было давно. А во-вторых, по весне песок с улиц надо убирать. Вот два простых правила, которые написаны на любом мешке с песчаной антигололедной смесью. Как всегда, всего лишь нужно следовать инструкции!

Виктор Волчек

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Заглавное фото: Фото: prk24.ru