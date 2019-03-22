Шесть интересных фактов о синеокой гжели

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Приглашаем на виртуальную экскурсию
Хотите узнать больше об истории гжельской росписи? Приглашаем вас на виртуальную экскурсию по уникальному музею-кафе «Гжель». Вы узнаете много интересного о народном промысле, который по праву считается визитной карточкой России. Что такое цветная гжель, почему один из главных элементов техники называют «агашкой», как выглядит анималистическая роспись, как собирали уникальные керамические панно и сколько оттенков синего можно добыть из кобальтовой краски? Об этом и не только нам рассказала куратор музея-кафе «Гжель» Оксана Завьялова.
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Факт № 1. Гжель зародилась в Подмосковье
«Земля песчаная, хлеб средственный, покосы худшие, лес дровяной, крестьяне на оброке промысел имеют деланием разных сортов посуды и сервизов…» – так в конце XVIII века ревизоры описывали район Подмосковья, где зародилась гжель.
Золотую жилу местные жители нашли… под ногами. Богатые месторождения глины способствовали развитию гончарного ремесла. Из гжельской глины изготавливали «аптекарские и алхимические сосуды», местные мастера изготавливали посуду, строительные материалы и даже примитивные детские игрушки. Поступали ремесленникам заказы и на изготовление посуды для дворцового обихода. И в наши дни керамические изделия продолжают изготавливать на предприятиях, которые располагаются в Подмосковье, там же по-прежнему добывают ту самую особенную глину, которая в руках мастеров превращается в звонкий синеокий фарфор.
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Факт № 2. Раньше роспись была цветной
Изначально гжель была разноцветной. С XVII века мастера расписывали свои изделия яркими красками: лиловыми, желтыми, зелеными и коричневыми. Синяя роспись стала визитной карточкой гжели лишь с середины 20-х годов XX века. Переход на роспись кобальтом историки объясняют влиянием голландских мастеров. В то время в моду вошли голландские изразцы и китайский фарфор. Гжельские мастера переняли этот опыт: получилось красиво и недорого. Кстати, до обжига рисунок на изделии имеет черный цвет. И только под воздействием высоких температур краски приобретают привычную нашему глазу синеву. Используя только одну краску, художники получают более 20 (!) оттенков синего!
Цветной росписью сегодня владеют немногие. Специально для музея-кафе «Гжель» мастера изготовили тарелки и плитки, расписанные в редчайшей технике – коралловая гжель. Была разработана технология, благодаря которой цвета сохраняют свою насыщенность во время обжига при температуре в 1300 градусов. Только представьте – это в сто (!) раз выше температуры кипения воды.
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Факт № 3. Керамические полотна, аналогов которым нет в мире
Панно, которые гжельские художники изготавливали для Владимира, могли бы выставляться в лучших музеях мира. В залах музея-кафе «Гжель» на двух эксклюзивных панно разворачиваются события давно минувших лет. На центральном панно изображен сюжет в стиле традиционной русской иконописи «Бояре встречают князя Андрея Боголюбского во Владимире». На втором панно изображен красивый среднерусский пейзаж. Уникальные картины составлены из отдельных изразцов, расписанных вручную. Работа ювелирная – совпадают все линии и штрихи. Так создаются единые керамические полотна, аналогов которым нет во всем мире. А всего в оформлении кафе было использовано более 500 изразцов ручной работы.
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Факт № 4. Портретная гжель с великими владимирцами
Сегодня в технике гжель рисуют даже портреты людей. Специально для Владимира художники создали уникальные сюжеты о знаменитых уроженцах Владимирской земли и их изобретениях. На больших панно изображены братья Александр и Николай Столетовы, «отец русской авиации» Николай Жуковский, мореплаватель Михаил Лазарев, реформатор и законотворец Михаил Сперанский.
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Факт № 5. Животные Владимирской области в стиле гжель
Лось, кабан, воробей, олень и даже мифические лев и грифон! Самые, пожалуй, забавные образцы гжельской росписи можно встретить в зале, где проходят детские праздники. Специально для владимирского музея-кафе гжельские мастера разработали анималистические рисунки. На них изображены животные и птицы средней полосы России, а также мифические персонажи, которые повторяют белокаменную резьбу Дмитриевского собора.
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Факт № 6. Почему розу зовут «агашкой»
Любимый узор гжельских мастеров – роза. В ремесленной среде ее принято называть «агашкой». А дело вот в чем… Раньше роспись в основном выполняли простые заводские работницы, крестьянки, наделенные художественным вкусом. Чаще всего они использовали в росписи растительные орнаменты и природные элементы – листья, затейливые узоры, диковинные цветы. Многих работниц в ту пору звали именем Агафья – оно было очень модным и распространенным, – отсюда и пошло название «агашка». Этот сюжет часто использован и в оформлении музея-кафе.
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Как попасть в музей-кафе «Гжель»
Оксана Завьялова, куратор музея-кафе:
– В наш музей может прийти каждый. С момента открытия нас посетили более 820 тысяч человек. Мы регулярно проводим экскурсии для воспитанников детских садов и учащихся школ Владимирской области. Можно прийти сюда и самостоятельно, вход бесплатный. На специально информационных стендах вы узнаете много интересного об истории промысла, увидите уникальные произведения искусства, которые находятся у нас в единственном экземпляре, прикоснетесь к истории нашей страны.
Музей-кафе «Гжель» находится на первом этаже комплекса «Милосердие и порядок» на Добросельской, 2г. Время работы: с 9 утра до 8 вечера, без выходных. Чтобы записаться на экскурсию, необходимо заполнить заявку на нашем сайте либо позвонить по телефону: (4922) 77-88-89.
Юлия Денисова
Фото предоставлено общественной организацией “Милосердие и порядок”
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