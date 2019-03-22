Лариса Семина выступила экспертом в вокальном шоу “Ну-ка, все вместе!”

Уже в эту субботу состоится первый выпуск программы «Ну-ка, все вместе!» на «России 1». Это новое вокальное шоу федерального масштаба, в котором приняла участие профессор ВлГУ, певица Лариса Семина. Теперь она одна из экспертов конкурса и помогает Сергею Лазареву и Николаю Баскову отбирать новых звезд шоу-бизнеса. Что это за шоу? Как проходили съемки? И как владимирский профессор оказалась в кресле судьи в эфире одного из главных телеканалов страны? Все в большом интервью с Ларисой Семиной.

О проекте

– «Ну-ка, все вместе!» – это британский проект, который удачно путешествует по Европе. Сейчас он добрался до России. Он отличается от других наших вокальных шоу большей предельной объективностью. Потому что в нем помимо самих конкурсантов, нескольких туров, этапа голосования и прочего есть еще некая фишка – «сотня поющих экспертов».

Получается так, что эксперты, а в их числе и я, – это срез самых разных вкусов и направлений. Когда участник выходит на сцену, эксперты должны выразить свое мнение, отношение к исполнению. Мы либо встаем и начинаем подпевать, либо сидим на своих местах. В «сотне» есть поющие педагоги, поющие композиторы, артисты, поэты, аранжировщики, ди-джеи и другие. Соответственно, у всех разные музыкальные вкусы и пристрастия. Поднять сотню одним номером – невероятно сложно. Справился с этим хоть кто-то, узнаете из программы.

О кастинге в «сотню»

– Конкурсантов за всю программу было около 80 человек, среди которых, кстати, наш владимирский певец Сергей Горшков. Их отбирали так же, как и самих экспертов. В ноябре прошлого года мне прислали приглашение на кастинг в проект «Ну-ка, все вместе!». Я в это время давала мастер-классы в Москве и, конечно, смогла прийти. Но вы должны понимать, мне не 18 лет, чтобы делать какие-то ставки на конкурсный отбор и чего-то от него особенного ожидать. Поэтому я абсолютно спокойно, легко и оптимистично приехала на кастинг. Видимо, эта моя легкость и зацепила продюсеров, поэтому мы вместе с дочкой прошли кастинг. На некоторые эфиры приглашали и Дарию.

-Я бесконечно счастлива, что меня отобрали и я общаюсь с другими экспертами. Потому что мы все очень похожи по духу, настрою к конкурсантам. У нас не было этих «12 злобных зрителей» (одна из самых первых и популярных программ телеканала MTV Россия).

О звездных ведущих шоу

– Всего экспертов набралось 99 человек. И сотый Сергей Лазарев. Он наш предводитель, руководит всей «сотней», сидит в самом центре стены. Я могу сказать, что он достаточно подкованный человек во многих вопросах. У него огромный сценический опыт, поэтому его комментарии потрясающе интересны. Как-то раз в гримерке я попросила его: «Сергей, если можно, как-то нам оставляйте какой-то люфт. Потому что после ваших комментариев говорить очень трудно». Он говорит емко, сразу и обо всем!

Ведущий шоу Николай Басков – человек безумно интересный. До этого проекта у меня было о нем впечатление достаточно однобокое – весельчак, шоумен, певец на позитиве. Но на съемках я увидела совершенно другого человека. Он настолько отзывчив и добр, что его даже в кулуарах называют «скорой помощью». Он готов помочь и поддержать любого человека. Его чутким отношением была поражена не только я, но и вся сотня. Хотя он не сразу с нами пошел на контакт. На первое шоу он приехал уставший и был сдержан. Но это только до того момента, когда он увидел, как участники волнуются, стоя перед нами. (А вы представляете, это две сотни строгих глаз, которые сейчас будут давать тебе оценку. Испытание для любого певца грандиозное!) Однажды Николай встал и сказал: «Боже мой, я бы тоже испугался вас. Вы лица попроще сделайте, «сотня»!». Сейчас между ним и экспертами образовались достаточно теплые отношения.

Как проходили съемки?

– Мы в течение двух месяцев периодически вели съемки, которые длились с 12 дня до часу ночи, без перерывов. Мне пришлось пожить в это время на два города. В каждом выпуске мы прослушивали и, соответственно, снимали, подпевая, 10 конкурсантов. Из них в финал нам нужно было выбрать 2 человека. Одна попытка у конкурсантов: либо ты «поднял» экспертов, либо нет. Это был очень сложный отбор.

Как побеждать на таких шоу?

– Что самое главное для победы? Я сделала очень интересное открытие на этой программе. С уверенностью могу теперь сказать, что 2/3 успеха – репертуар, остальное – обаяние, харизма, которая помогает репертуару «вытащить» участника. Все это, безусловно, на базе хорошей вокальной техники. Но дело в том, что на таких конкурсах все конкурсанты уже с хорошей базой и все техничны. И показать просто то, что ты крутой, мало. Надо, чтобы твое выступление зацепило зрителей. Должно просто всех снести обаянием!

Где и когда смотреть?

– Каждую субботу в течение двух месяцев мы предлагаем всем желающим петь с нами вместе. Первый выпуск будет 23 марта в 20.45 на «России 1».

Юлия Митина

Все фотографии: vk.com