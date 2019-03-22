Где можно развлечься в выходные?

-
Социальный кинотеатр
Сборник мультфильмов, полнометражная анимационная картина, детский и взрослый фильмы предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Чудесную экранизацию известной повести Джеймса Крюсса «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+) покажут в 13.30. А последнюю работу известного английского аниматора Ника Парка «Дикие предки» (Великобритания, Франция, 2018, 6+) можно увидеть в 16.00.
Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) начнется в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
23 и 24 марта в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
-
Доброград
Закрытие зимнего сезона-2019 6+
В программе:
Массовый лыжный заезд в купальниках и гольф картошкой
Гонки на ватрушках и заезд на велосипедах по снегу
Конкурс на лучшего снеговика и конкурс рисунков на снегу
DJ-сет и танцевальный флешмоб
Тематическая фотозона и профессиональная фотосъемка
Аквагрим для всех желающих
Конкурс на самый креативный купальник
Детская анимация, веселые старты
Специальные гости заезда – Cупергерои Marvel/DC
Парк семейного отдыха города Доброград, Ковровский район
23 марта в 12.00
Вход свободный
-
Областная научная библиотека
Поэтическую гостиную «Круглых дат центробежный полёт» 12+
Авторские выступления творческой группы проекта «Homo poeticus / Человек поэтический» на этот раз будут посвящены поэтам-юбилярам 2019 года. Ивану Крылову — 250 лет, Якову Полонскому — 200 лет, Мирре Лохвицкой и Зинаиде Гиппиус — 150 лет, Борису Слуцкому и Михаилу Кульчицкому — 100 лет.
Жизнь, философия, судьба, любовь, самоотверженность во имя творчества этих людей во все времена вдохновляет их последователей. О влиянии этих поэтических путеводных звезд на становление собственного мироощущения, выбор творческой судьбы расскажут постоянные участники проекта: поэты В.Л. Забабашкин и Д.В. Кантов, доктор филологических наук В.Т. Малыгин, поэтесса Л.В. Постоева, шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» В.Ю. Скорбилин, заслуженная артистка РФ Ж.В. Хрулёва.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
23 марта в 15.00
Вход свободный
-
Областной дом работников искусств
Концерт «Мне доверена песня» 12+
ОДРИ в субботу приглашает посетить музыкальный вечер, посвящённый памяти замечательного певца – народного артиста РФ Иосифа Кобзона. Человек-легенда, он был символом ушедшей эпохи, ярчайшей личностью Советского Союза и России. Песни из его репертуара в памятный вечер исполнит известный владимирский певец Виктор Чаусов.
ОДРИ: ул. Гоголя, 2
23 марта в 17.00
Цена билета – 150 руб.
-
Киномакс-Буревестник
Вечер одноактных балетов 16+
Объединенные в один вечер работы шведа Александра Экмана «Тюль», немца Марко Гёке «Одинокий Джордж» и израильтянина Охада Нахарина «Минус 16» открывают перед российским зрителем двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и «Хава нагила» уживаются на одной сцене и создают неповторимый эффект соучастия в рождении новой классики.
Вечер одноактных балетов в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет. В первом приближении балет «Тюль» можно принять за классику или неоклассику: пачки, трико, построения кордебалета, дуэты. Но тот самый «тюль», пачечное обрамление – лишь завеса для слегка безумного симбиоза стилей и жанров, где есть всё – от классического балета до цирка.
«Одинокий Джордж» Марко Гёке своим названием обязан имени галапагосской черепахи, последней из своего вида, умершей в 2012 году. Но, конечно, эта история не о черепахе или защите прав животных, хотя движения и звуки спектакля позволяют нам вспомнить о животном мире. Балет об одинокой душе, о тревожности и безысходности поставлен на очень подходящую сюжету музыку Шостаковича.
Если спектакль Гёке мрачен и даже немного депрессивен, то работа Нахарина «Минус 16» кажется гимном абсолютной свободе, драйву и бесконечности возможностей. Израильский хореограф, автор уже ставшей знаменитой импровизационной техники – языка «Гага», не любит говорить о смысле своих балетов. На репетициях он закрывает зеркала и запрещает наблюдать со стороны, чтобы артисты слушали и слышали себя, открывали в себе новые возможности. А те, кто воплощают эту свободу на сцене, открывают дверь в нее и зрителям.
«Киномакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
23 марта в 19.00
Цена – 450 руб.
-
Бар "Другой"
Фестиваль прогрессивного рока 18+
Константин Жиров, группы Enine, Ritmens и Alien Garden приглашают всех поклонников прогрессивного рока на небольшой фестиваль, который пройдет субботним вечером в баре “Другой”. Если вы не знаете, что такое прогрессивный рок, то вам тем более надо посетить это мероприятие!
Гитарист Константин Жиров – ученик легендарного, одного из лучших гитаристов России Мея Лиана. Он исполнит как авторские композиции, так и кавер-версии звезд мировой величины.
Музыка владимирской арт-рок группы Enine – это пропуск за грань, где свобода от привычной последовательности логических моментов открывает возможность познания вне рамок. Познание себя, познание мира. Возвращение к истокам бытия. Проводником в этот мир выступает шаман как альтер-эго каждого из музыкантов группы…
Виртуозный коллектив из Орла Ritmens проповедует хард-рок в лучших его проявлениях. В репертуаре группы помимо собственных композиций имеются кавера на такие звездные коллективы, как Pink Floyd и Deep Purple, причём качество этих кавер-версий высоко ценится на лучших площадках нашей страны.
«Мы играем музыку о космосе, внеземных цивилизациях и возвышенных человеческих чувствах», – говорят участники коллектива Alien Garden. Они исполняют инструментальный прогрессивный металл с лирическими вкраплениями, причем это авторские произведения без единого кавера.
Бар “Другой”: ул. Б.Московская, 14
23 марта в 19.00
Цена билета – 200 руб.
-
Областная филармония
«Книжкины именины» 6+
Во время Недели детской книги во Владимирскую область приедет целый творческий десант: Андрей Усачёв — писатель, поэт, драматург, сценарист, автор более 100 детских книг; Александр Пинегин — композитор, автор и исполнитель замечательных песен, которые любят не только дети, но и взрослые; Галина Дядина — поэт и писатель.
Этот замечательный семейный праздник организует Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи при поддержке Российской государственной детской библиотеки, Ассоциации «Растим читателя» и Департамента культуры администрации Владимирской области.
Владимирская областная филармония: пр-кт Ленина, 1
24 марта в 11.00
Бесплатные билеты можно получить во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи в корпусе на ул. Мира, 51.
-
Центр изобразительного искусства
Вернисаж к 100-летию художницы Нины Луговской 6+
Одним из любимых и характерных мотивов живописи Нины Луговской является торжество природы во всех его проявлениях: цветение трав, зной и полуденное марево, душистый сенокос, царственно пышная зелень. Ее живописи присуща экспрессия и изящество, она вызывает ощущение легкости и спонтанности письма. Для палитры художницы характерны смелая зелень изумрудных тонов, сине-зеленые, голубые тона, особого рода розово-красные и фиолетовые.
Цветовые и эмоциональные истоки живописи Нины Луговской следует искать в европейском искусстве. Это Матисс, которым она восхищалась, постимпрессионисты.
Творчество этого мастера привлекло широкий интерес публики не только благодаря художественным достижениям, но и опубликованному в 2003 году «Дневнику советской школьницы. Хочу жить!». Несмотря на трагическую судьбу, связанную со строками этой книги, которые были написаны еще в возрасте 14 лет, в ее произведениях не чувствуется даже ноты грусти. На выставке представлено более 40 живописных работ в жанре пейзажа, а также портрет самой художницы, принадлежащий кисти Темплина.
Центр изобразительного искусства: ул. Б. Московская, 24
23 марта с 10.30 до 21.00, 24 марта с 10.30 до 19.00
Цена билета – 50 – 100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: gorod-dobrograd.ru
Обсуждение