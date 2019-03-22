Где можно развлечься в выходные?

Вечер одноактных балетов 16+

Объединенные в один вечер работы шведа Александра Экмана «Тюль», немца Марко Гёке «Одинокий Джордж» и израильтянина Охада Нахарина «Минус 16» открывают перед российским зрителем двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и «Хава нагила» уживаются на одной сцене и создают неповторимый эффект соучастия в рождении новой классики.

Вечер одноактных балетов в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет. В первом приближении балет «Тюль» можно принять за классику или неоклассику: пачки, трико, построения кордебалета, дуэты. Но тот самый «тюль», пачечное обрамление – лишь завеса для слегка безумного симбиоза стилей и жанров, где есть всё – от классического балета до цирка.

«Одинокий Джордж» Марко Гёке своим названием обязан имени галапагосской черепахи, последней из своего вида, умершей в 2012 году. Но, конечно, эта история не о черепахе или защите прав животных, хотя движения и звуки спектакля позволяют нам вспомнить о животном мире. Балет об одинокой душе, о тревожности и безысходности поставлен на очень подходящую сюжету музыку Шостаковича.

Если спектакль Гёке мрачен и даже немного депрессивен, то работа Нахарина «Минус 16» кажется гимном абсолютной свободе, драйву и бесконечности возможностей. Израильский хореограф, автор уже ставшей знаменитой импровизационной техники – языка «Гага», не любит говорить о смысле своих балетов. На репетициях он закрывает зеркала и запрещает наблюдать со стороны, чтобы артисты слушали и слышали себя, открывали в себе новые возможности. А те, кто воплощают эту свободу на сцене, открывают дверь в нее и зрителям.

«Киномакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29

23 марта в 19.00

Цена – 450 руб.