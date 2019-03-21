Владимирцы могут попасть на прощальный тур группы «Ленинград»

Два концерта прощального тура культовой группы «Ленинград», о роспуске которой объявил его лидер Сергей Шнуров, пройдут в двух соседних с Владимирской областью регионах – в Москве и Нижнем Новгороде. Всего финальный тур будет состоять из 16 выступлений (во всяком случае, столько фигурирует на официальном сайте коллектива), но остальные города порядочно удалены от Владимира – в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге и на западе страны. Так что фанатам «Ленинграда» лучше всё же нацелится на Первопрестольную и Нижний. Концерты там пройдут 14 и 20 июня соответственно.

Сергей Шнуров объявил о ликвидации «Ленинграда» в Instagram, написав: «Я скажу, как не юнец, – Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец». Многие поклонники группы, впрочем, надеются, что это лишь способ привлечь дополнительное внимание к «Ленинграду», хотя оно и без того таково, что в «подогреве» не нуждается. Владимирцы, в конце 1990-х слушавшие плёночную кассету с жёлтой обложкой, где хриплый мужик матом объяснял перспективы поездки на дачу, вряд ли могли себе представить, что группа перерастёт в легенду, а её солист станет членом Общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре. Тем не менее это так.

Мы посмотрели, сколько стоят билеты на выступления в Москве и Нижнем Новгороде. Хотя в столице на стадионе «Открытие Арена» стартовая цена повыше – от 2800 рублей, но там ещё остались билеты именно в эту стоимость. Разумеется, есть и более дорогие – вплоть до 100 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде, где концерт пройдёт на одноименном стадионе, стартовая цена ниже – 1800 рублей, но таких доступных билетов уже нет. Есть в разы дороже, но и их немного – несколько десятков. Так что владимирцам, наверное, лучше присмотреться к Москве, впрочем, дело вкуса и настроения. На всякий случай напоминаем: возрастное ограничение на эти мероприятия – 18+.

Надежды прослушать вживую репертуар Сергея Шнурова в нашем родном городе немного. Если уж до этого он не посетил славный град Владимир, то с чего бы это делать теперь? Единственная связь с регионом-33 у питерского деятеля культуры, судя по данным Интернета, – участие в съёмках сериала «Детка», эпизод в котором сыграла наша землячка Ольга Ковалёва. По сценарию Шнуров подарил ей букет. Правда, было это восемь лет назад.

Макар Кузьмин

Фото: static.ngs.ru