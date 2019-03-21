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Узнайте по фотографии работу владимирского архитектора Николая Артлебена

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Русский архитектор и археолог Николай Артлебен (1827-1882) родился, вырос и получил образование в Москве. В 1851 году он был назначен архитектором во Владимирскую казенную палату, а с 1856 года — владимирским епархиальным архитектором. Николай Андреевич активно занимался исследованием владимиро-суздальского зодчества, первым научно обосновал его своеобразие и стал одним из пионеров архитектурной реставрации в России.

Известно, что по проектам Н.А. Артлебена во Владимирской губернии были построены, перестроены и отреставрированы около полутора десятков зданий религиозного и светского назначения. Многие из них сохранились до наших дней, а некоторые дошли до нас только в виде открыток. Предлагаем вам попробовать по фотографиям узнать работы великого архитектора нашего края.

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Обсуждение 1

  • Аватар Елена:
    21.03.2019 в 20:56

    У меня 8 из 10…это здорово!интереснейший тест!Здания знаю хорошо!А вот архитектора узнала впервый раз!Спасибо!

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