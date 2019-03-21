Село князей Осиповских нашли «на кончике пера»

До сих пор волнует умы легендарная исчезнувшая Атлантида и безуспешные попытки отыскать ее на дне морском. Всемирную известность получили многолетние поиски историками и археологами гомеровской Трои. У нас на Руси долго искали средневековый центр северной торговли – «знатокипящую» Мангазею – и нашли лишь почти два столетия спустя после того, как этот сибирский город прекратил свое существование. Легендой стала затопленная рукотворным Цимлянским морем и построенная византийскими инженерами хазарская крепость Саркел — она же Белая Вежа. До сих пор окончательно не установлено место Ледового побоища у Вороньего камня на Чудском озере между войском Александра Невского и западными крестоносцами — «псами-рыцарями».

Однако свои Атлантиды существуют повсюду — не только во всемирном или хотя бы всероссийском масштабе, но и в каждой области, или даже в каждом районе. Там немало известных в истории минувших веков городов, крепостей, сел и деревень, которые теперь исследователи никак не могут найти. Причем порой дело даже не в том, что искомый объект уничтожен временем и людьми. Нередко искомое селение попросту «замаскировалось» — сменило название, зачастую даже не одно, и отождествить его со старым средневековым именем — очень непростая задача.

Никольское в Завражье — маленькая Атлантида

Классический пример решения подобного ребуса в нашем Владимирском крае — длительные поиски старинного города Ярополча-Залесского, основанного в XII веке и уничтоженного монголами Батыя столетие спустя. Длительное время считалось, что Ярополч находился на Яропольской горе в пределах нынешних Вязников. И лишь сравнительно недавно, во второй половине 1950-х гг., было точно установлено, что средневековый Ярополч находился у современного села Пировы Городищи Вязниковского района, а в Вязниках в 1650-е годы был построен второй город-крепость Ярополч, у которого общего с первым — только имя.

Если даже целые города не могут найти, то отдельные села, потерявшиеся во времени, отыскать еще труднее. Одним из таких пропавших сел было Никольское в Завражье, или просто Завражье, которое во второй половине XV – первой половине XVI столетий входило в состав удельного княжества князей Осиповских — одной из ветвей стародубской княжеской династии, потомков младшего сына Всеволода Большое Гнездо Ивана Стародубского.

Никольское, получившее свое название по храму в честь св. Николая Чудотворца, наряду с селом Осипово нынешнего Ковровского района являлось одним из центров Осиповского княжества. Старинную грамоту об этом селе середины XVI века отыскал еще в начале 1900-х гг. известный историк, архивист, археограф и краевед, сотрудник Московского архива Министерства юстиции Сергей Александрович Шумаков.

Однако он опубликовал лишь краткую выдержку из этого уникального документа, и хотя со времени кончины С.А. Шумакова (он умер в разгар Гражданской войны в 1918-м) минуло уже более столетия, с тех пор никто эту грамоту больше не видел, а ее полный текст до сих пор не обнародован…

Дар Василия Осиповского

А все началось ровно 470 лет назад, когда в 1549 году в Костроме захворал государев наместник и воевода князь Василий Иванович Осиповский. Смолоду участвовавший в разных боях и походах Осиповский был поставлен во главе обширного края в Верхнем Поволжье, центром которого являлась столица прежнего Костромского удельного княжества, оставшегося выморочным после кончины младшего брата Александра Невского. Осиповский из-за нездоровья оставил государеву службу и, будучи глубоко верующим, озаботился спасением своей души. По обычаю того времени в таких ситуациях делались щедрые пожертвования монастырям. Поэтому Василий Осиповский и пожаловал свое село Никольское в Завражье Троице-Сергиеву монастырю — будущей лавре. Грамоту на это пожалование как раз и отыскал архивист Шумаков. Скупиться князю не было никакого резона, так как он детей не имел и был последнем в роду Осиповских.

В начале XV столетия стародубский князь Федор II Андреевич разделил свои владения между сыновьями. Его средний сын князь Петр Федорович Стародубский получил свой отдельный удел с центром в селе Осипово, по которому и стал писаться князем Осиповским. Однако династия князей Осиповских оказалась непродолжительной. Служивший на ратном поприще московским великим князьям Василию II и Ивану III (прадеду и деду Ивана Грозного), князь Петр Осиповский имел лишь одного сына и наследника – князя Ивана Петровича.

Возможно, Иван Осиповский стал бы родоначальником обширного семейства, но его судьбу предопределил несчастный случай, в результате которого юный княжич ослеп — то ли на охоте, то ли во время игры. Поэтому в историю князь Иван Осиповский вошел с прозванием Слепой. И хотя жену князю Ивану Петровичу все же нашли, семейная жизнь у них не задалась. Единственным ребенком четы Осиповских стал сын Василий, родившийся слабым и болезненным. Однако он, как и его предки, тоже стал воеводой, превозмогая силой духа телесную слабость. В 1541 году он занимал пост третьего воеводы в войске, собранном в Муроме для похода на Казань. В 1543-м он был воеводой в городе-крепости Путивле. В 1545 и 1548 гг. князь Василий Осиповский вновь участвовал в казанских походах, а в 1548 году был назначен воеводой в Кострому. Свою большую вотчину – село Никольское в Завражье с окрестными деревнями – он подарил Троице-Сергиеву монастырю, в начале 1550-х гг. Василий Осиповский скончался. Детей он не оставил, и на нем род князей Осиповских прекратился. Осиповское княжество было «отписано на великого государя» и стало владением царя Ивана IV Грозного.

Аналитический метод

Однако уже в XVII столетии название села Никольское в Завражье уже не встречается в сохранившихся исторических документах. И ученые, пытаясь разобраться с уделом князей Осиповских, никак не могли определить даже приблизительные границы их княжества, так как второе по значимости после Осипово село Никольское оставалось призраком. Было совершенно непонятно, где оно находилось и что с ним сталось? И вообще, что такое Завражье? Хотя оврагов в бывшем Стародубском княжестве и сегодня предостаточно.

И тем сенсационней для специалистов стала информация о том, что Никольское в Завражье существует и сегодня, являясь действующим населенным пунктом и имея население в два десятка постоянных жителей!

Почему же его так долго не могли найти историки? Дело в том, что едва не ставшее легендой Никольское в Завражье попросту сменило название, причем два раза. Уже в 1590-е годы оно именовалось сельцом Завражье — грамоту об этом 1593 года удалось отыскать в Государственном архиве Владимирской области. В ней подробно расписаны все владения, относившиеся к бывшим никольским князьям Осиповским: деревни и даже пустоши — незаселенные земельные угодья. Сопоставление этих названий с информацией карты нашего края времен Екатерины II и позволило со стопроцентной точностью «вычислить» казавшееся навсегда потерянным средневековое Никольское в Завражье. Его нашли «на кончике пера» при помощи анализа разнообразной информации, как когда-то астрономы отыскали невидимую с Земли планету Нептун. Оказалось, что Никольское —это нынешняя деревня Сельцо Клязьминского муниципального образования Ковровского района.

Прежде (с 1778-го до 1929 год) оно входило в Вязниковский уезд, где находилось сначала в составе Мстерской волости, а потом в Фатьяновском сельсовете. Оврагов вокруг него предостаточно до сих пор, один из самых больших тянется от села Пантелеево к селу Кувезино. Очевидно, бывшее село Никольское (а потом сельцо Завражье) стали просто называть Сельцо, возможно, добавляя при этом, что, мол, то, что за оврагами.

Каждая находка — ключ новых открытий

Сельцо находится посередине между Вязниками и Ковровом и отстоит более чем на 20 км от села Осипово. Таким образом, удел князей Осиповских оказывается совсем не таким, каким его прежде изображали историки. Он был гораздо обширнее, чем это предполагалось. По всей видимости, в него также входило и село Сарыево, входящее ныне в Сарыевское сельское муниципальное образование Вязниковского района. Таким образом, Осиповское княжество простиралось от Клязьмы и до Тары.

Кропотливое изучение источников позволило найти еще одну маленькую Атлантиду — разгадать тайну села Никольское в Завражье, которое долго не могли отыскать. Каждое подобное локальное открытие дает возможность лучше понять историю Владимирского края, оперировать не догадками и загадками, а конкретными фактами. Нынешняя находка, кстати, потянула цепь других, что позволит принципиально изменить представление о средневековом Осиповском княжестве. А возможность разобраться с информацией 460-летней грамоты, которую нельзя даже увидеть в оригинале, это уже само по себе фантастика!

Николай Фролов