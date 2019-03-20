Золотые рыбки в Клязьме могут появиться лишь в районе ТЭЦ

Ихтиологи предрекают изменение фауны Москвы-реки. На правах постоянных обитателей там могут появиться такие экзотические виды, как золотые рыбки, телескопы или гуппи. «Эти рыбки, которые в природе встречались только в южных странах, сегодня прекрасно выживают под Москвой в теплой воде, которую сбрасывают с ТЭЦ», – сообщил рыбацкий сайт poplawok.ru. Во Владимирской области золотых рыбок из Клязьмы не выуживали. Зато такие южные животные, как черепахи, встречаются.

По словам московских ихтиологов, на которых ссылается «Поплавок», в главной водной артерии столицы, бывало, попадались даже голубые раки с острова Куба. А среди рыбаков ходят байки о каспийской тюльке и морских бычках, которых ловили с набережной в Москве. «Понаехавшая» ихтиофауна вытесняет аборигенных животных, сокрушаются учёные и делают вывод о том, что это снижает ценность реки для промышленного и любительского рыболовства. Во владимирских реках экзотика, как правило, попадается не на удочку, а так, прямо в руки. Потому что здесь из привозного – преимущественно рептилии.

– Зачастую люди, отдыхавшие на юге, привозят с собой, например, болотных черепах. Северная граница их ареала – Воронежская, максимум Тульская области, – говорит Денис Дуденков, старший научный сотрудник отдела «Родная природа» ВСМЗ. – Наигравшись, люди выпускают их в Клязьму или другую реку. Но перезимовать животное не может – погибает.

Иногда черепах, ещё не успевших столкнуться с заморозками, вылавливают местные рыбаки и купальщики. В прошлом году, как сообщал «Призыв ТВ», болотные европейские черепахи попадались в Нерли на территории Суздальского района, а потом – под Киржачом. Случается, плавают в наших водоёмах ещё более экзотические экземпляры.

– Один раз к нам в музей принесли каспийскую черепаху – красивую рептилию с ярко-желтыми пятнами, – вспоминает Денис Дуденков. – Владимирец ездил на рыбалку в Астраханскую область, там увидел это животное, привёз домой. Но ухаживать показалось хлопотным – он решил черепаху «пристроить». Мы тогда её взять не могли. Думаю, в конце концов мужчина её просто выпустил в Рпень или ещё какой-нибудь водоём.

Привозят во Владимир и красноухих черепах. Это вообще американское животное, но благодаря необдуманным действиям людей уже проникло в некоторые страны Европы, Африки, в Японию и Австралию. Хорошо, что Клязьма – не Москва-река, объем сбрасываемых тёплых вод здесь не столь велик, так что экзотам отвоевать себе жизненное пространство сложно. Иначе вместо привычных подлещиков и язей мы могли бы подцепить на крючок кого угодно – хоть пиранью, как это случилось в 2011 году в столичном районе Фили. А купальщики рисковали бы наткнуться на скопление медуз, как это произошло годом ранее в Строгинской пойме Москвы-реки. Но пока спасаемся. Холодной водой.

Макар Кузьмин

Заглавное фото: ribalka.guru