Владимирцы стали коучами, чтобы обрести семейное счастье

Знакомьтесь, Игорь и Наталья Чиркины. Они женаты уже 14 лет, у них трое прекрасных детей, супруги знают, как достичь гармонии в отношениях. Чиркины – основатели Школы счастливых отношений во Владимире. Семейное счастье стало для них профессией, сегодня они консультируют другие пары. С чего все начиналось? Всегда ли на любовном фронте было безоблачно? И как научиться понимать друг друга и преодолевать разногласия? Игорь Чиркин сам все расскажет.

Лет 7 назад я часто зависал в социальных сетях и общался со своими одноклассниками, друзьями и даже прекрасными незнакомками. Оказалось, что больше 50% моих собеседников уже в разводе. Мне стало интересно, в чём причина? Мужчины говорили, что всё в семье было в порядке, а женщины – что были серьезные проблемы. Причем в одной и той же семейной паре люди отвечали диаметрально противоположные вещи. Почему такое расхождение в мужских и женских ответах? Причина проста. Женщин многое не устраивает в своих мужчинах, но открыто они об этом не говорят, боясь последствий. Мужья же продолжают думать, что для своих жен они мачо. По факту же – часто пустое место. Отсюда такие нестыковки и непреодолимые проблемы, которые и приводят к разводу.

И тогда я впервые посмотрел на то, что происходит в моей собственной семье на осознанном уровне. До этого момента мне казалось, что у нас всё в шоколаде. Спросил у жены про наши взаимоотношения, что она думает про них, что ее не устраивает. Ответ меня поразил. Жена честно сказала, что как лидер (самец, доминанта) я никакой. То есть ситуация у нас была не менее плачевная. Это и стало отправной точкой моих поисков в теме счастливых семейных отношений, конечно, я увлек этим и супругу. Так мы стали постепенно разбираться между собой, по-настоящему узнавать друг друга.

Кто мы?

Мы самая обычная среднестатистическая российская семья, которая ничем не выделяется среди остальных. Наталья закончила психологический факультет, я – юридический и позже получил специальность коуча. Ничего особенного, кроме одного. Мы искренне хотим сделать друг друга счастливыми и делаем для этого все возможное. Считаем, что современное состояние семьи — это результат свободы нравов и отношений, в которых нет места ответственности со стороны супругов. Увы, но 70% разводов говорят именно об этом. Что же делать? Попробуем объяснить на своем примере.

История с розовыми очками

Мы поженились в 2005 году, с этого всё и началось! Оба были в розовых очках, казалось, впереди ждет только счастье. Большая любовь, ванильное небо, сплошная романтика и жгучая страсть.

Через 6 лет розовые очки разбились (как положено – стеклами внутрь), романтика рассеялась, страсть погасла полностью, мы спустились с небес на землю и попали в суровую реальность. Мы внезапно обнаружили, что наша вторая половинка – совершенно чужое, незнакомое и непонятное существо. Мы вроде бы говорим на одном языке, но не понимаем друг друга. Обиды, неприятный осадочек, раздражение стали постоянными спутниками.

Я решил разобраться в этой непростой ситуации. Найти нужную информацию было очень тяжело. Научные труды психологов говорили о чём угодно, только не о том, что меня интересовало. Поиск информации начался с тех «пожеланий» в адрес своих мужей, которые говорили мне когда-то совершенно разные женщины. Как возродить романтику? Как вернуть яркость и страсть тех первых дней наших встреч, когда каждое прикосновение, каждый взгляд будоражил, заставляя чаще биться наши сердца? Как вернуть блеск влюбленных глаз, в которых читается счастье, а не бесконечная тоска?

На сборы этой необходимой информации ушло целых 7 лет. Все самое лучшее оказалась в самых неожиданных источниках – книгах пикаперов и откровениях охотниц за богатыми женихами. У них есть чему поучиться! Многие методы оказались настолько эффективны, что работали «здесь и сейчас». И я смог применить их в наших отношениях. Новый конфетно-букетный период оказался ярче и интенсивней первого, неосознанного. Удалось достичь состояния единения со второй половиной, чего раньше не было. Мы научились понимать друг друга, уважать друг друга. Мы начали не просто знать, но и ощущать любовь нашей второй половинки. Мы забыли о том, что такое скандалы и обиды, они автоматически заменились состоянием гармонии.

Другими словами, мы обнаружили механизм перезапуска отношений первых встреч даже после 10, 15, 20 и более лет супружеской жизни. И, более того, это оказалось вакциной от измен.

Как сохранить любовь в семье?

Любовь – это желание сделать своего партнера счастливым/счастливой. Желание! Без желания ничего не случится. Ни коуч, ни психолог, ни психотерапевт не смогут помочь.

Факт: как это ни покажется эгоистичным, мы любим за то, что любят нас. И когда мы ощущаем себя нелюбимыми, мы становимся несчастными. Значит, нужно обязательно давать понять своей второй половинке, что он/она любима.

Для каждого из нас любовь может выражаться по-разному. Спросите у своей половинки, что она считает проявлением любви. Это может быть заверенный чай, цветы, обычные прикосновения или просто сказанные вовремя слова поддержки.

Разногласия – это нормально, главное – уметь договариваться

Мы – обычная пара. И у нас, как и у всех, случаются (не реже 10 раз в день) разногласия. Это естественно, ведь мы по-разному смотрим на жизнь. Однако мы всегда можем договориться по самым сложным вопросам без скандалов, без обид, потому что правильно разговариваем друг с другом, знаем правила общения. Нас часто спрашивают: «Когда вы поссорились в последний раз?» Мы уже и не помним. Что-то около двух лет назад. И обид мы не копим.

Мы – команда

У нас трое детей, они очень разные и очень непохожие по характеру друг на друга. Просто ли с ними? Не всегда. Они же не роботы и порой ведут себя совершенно не так, как нам хочется. Ведь познавая мир, ребенок совершает ошибки. У нас есть правило: мама и папа не ругают за случайно испорченную вещь, но за намеренное баловство наказывают.

Но самое важное, что мы пытаемся донести до них ежедневно, – это то, что мы – команда. И вместе мы можем многого добиться. Мы всячески поощряем детей к тому, чтобы они помогали друг другу и поддерживали друг друга. И это работает!

Разводам – бой!

Если смотреть на семью как ячейку общества, то цели у нас самые обычные. Это достойно жить, вырастить детей успешными людьми, дать им понимание счастья, дожить до праправнуков, ведь это так интересно передавать свой опыт дальше.

Но, если смотреть на нашу семью как на профессиональную команду, то глобальная цель – это уменьшить количество разводящихся пар в два раза. Думаю, что эта цель вполне достижима. Мы хотим донести до как можно большего количества людей, что их счастье в их руках. Семья – это то место, куда можно прийти с холодного промозглого ветра, сесть к теплому уютному огню и отогреться. Важно, чтобы люди это понимали и берегли свой очаг.

Рецепты счастья от Чиркиных

Наш личный опыт и опыт большого количества других семейных пар показал, что основа счастливого брака (союза мужчины и женщины) заключается в мотивации. Ответьте себе на вопросы: «Зачем мы должны поддерживать взаимоотношения?», «Какие я получу дивиденды, если буду стараться быть хорошим мужем или женой?» Ответы и станут вашей мотивацией. Именно она отличает счастливый брак от унылого сосуществования двух «не сошедшихся характером» людей.

Наша статистика показывает, что большинство людей отвечают на эти вопросы фразой: «Так получилось!» То есть: «Я не знаю, для чего живу в этой семье». Есть над чем задуматься.

Важно:

Понять, зачем вам семья. Вы должны ответить на этот вопрос честно, найти причину, иначе «топлива» не появится для дальнейшего движения. А на пустом баке далеко не уедешь.

Какую цель вы хотите достигнуть вместе к концу своей жизни? Это решается в совместных беседах всей семьей, где учитываются пожелания и детей тоже.

Начать поиск техник и способов, которые позволяют преодолеть кризис в семейной жизни. Понять, что не так.

Начать внедрять новые знания на практике.

Все эти вопросы, кстати, мы обсуждаем на наших бесплатных мастер-классах в нашей Школе семейных отношений. Ближайшая встреча состоится 21 марта в 17.00 по адресу: Владимир, пр-кт Строителей, 23.

Игорь Чиркин, коуч и счастливый семьянин

Фото из семейного архива Чиркиных