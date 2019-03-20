Топ-7 книг о старейшем из искусств

2019-й объявлен в России Годом театра. Когда же, как не в это время, да накануне Международного дня театра 27 марта, стоит знакомиться с мемуарами известных режиссеров, сценаристов, артистов… Актерская судьба в них предстает во всех сложностях и деталях, со всеми коллизиями этой судьбы. Весь жизненный путь мастера сцены оказывается как на ладони, сохранив какую-то свою, очень глубокую тайну.

Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева рассказывает о наиболее интересных книгах, которые знакомят читателя с особенным, ни на что не похожим миром театра. Эти издания будут интересны и заядлым театралам, и любителям закулисной жизни известных театров, и тем, кто неравнодушен к мемуарной литературе. Все эти книги можно взять почитать в библиотеках города абсолютно бесплатно.

«Юнона» и «Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Маленькое одолжение», «Старший брат», «Человек с бульвара Капуцинов»… Десятки ролей в театре и кино, песни, озвучивание (его голосом говорит Бельмондо)… Николай Караченцов торопился жить. Он и свои воспоминания записывал торопливо, урывками, на бегу, будто предчувствуя, что может не успеть. Авария, почти месяц комы – и отчаянная попытка вернуться, вновь почувствовать себя Тилем, Резановым, Джонни…

Пришлось заново учиться всему – ходить, говорить, жить. В одиночку это невозможно. Людмила Поргина, жена Николая Караченцова и партнерша по сцене, сделала все, чтобы ее муж вернулся. Любовь придавала им силы, не позволяла опустить руки и отчаяться.

Рассказы о закулисье «Ленкома» и суете съемочных площадок соседствуют с воспоминаниями о месяцах тяжелейшей, мучительной реабилитации, первых успехах и тяжелых неудачах на пути к возвращению. Караченцов и Поргина впускают зрителя – и читателя – в свой мир, под грим, под маску, которую носит актер.

Лучше всего сказал сам Николай Петрович: «…моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю и никогда не представлял себя в другом деле…

Профессия актера – публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то – узкий круг театралов, кто-то «герой» в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием (без кавычек). Труд, талант при этом – безусловно, необходимые составляющие, но главное – Удача! Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу».

После прочтения этой предельно откровенной книги на душе остается светлое и теплое чувство от прикосновения к жизни великого актера и хорошего человека.

«Игра в жизнь» – не автобиография знаменитого актера и режиссера, талантливого писателя, автора одиннадцати книг прозы и поэзии.. Скорее это документальная повесть о людях, живших и творивших во второй половине ХХ столетия, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии, а также об исторических событиях, очевидцем которых был сам Сергей Юрьевич. «Это рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, о моей боли, о моих разочарованиях. Это ещё наш быт того времени, наша ежедневность, которая так не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю…»

В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г.Товстоногов, Ф.Раневская, О.Басилашвили, Е.Копелян, М.Данилов, А.Солженицын. Он пытается объяснить, почему в то суровое время люди умудрялись быть счастливыми, мечтать, любить и строить планы.

Семь частей книги – это семь разных подходов к пережитому: и калейдоскоп картинок прошлого, и свободная игра ассоциаций, и портреты людей, определивших повороты судьбы автора, и даже сны, в которых былое смешивается с предчувствием будущего.

Издание дополнено вклейкой фотографий из театральных фондов и семейного архива Сергея Юрского.

«Не посылайте никому воздушных поцелуев, не прижимайте руку к сердцу и не падайте на колено, как будто клянетесь. Не интонируйте, не пойте текст, в стихах ломайте ритм. Не жестикулируйте излишне, например, не бейте себя в грудь, не заламывайте руки, не разводите руками… Ваша задача – чтобы не осталось ничего! Когда вы доведете себя до абсолютного нуля… каждый жест, который вы придумаете, каждый дерг жеста должен быть точным, должен быть вашим собственным».

Это поучение великого Олега Борисова студенту-театралу вполне можно применять и в жизни. Сам актер тоже жил по этому принципу – честно, открыто, ответственно и с умом.

В этой откровенной книге содержатся уникальные дневниковые записи известного артиста в период с 1974-го по 1994 год (последняя была сделана за две недели до его кончины), а также его редкие, немногочисленные интервью.

Вам выпадает уникальная возможность узнать Олега Борисова с его собственных слов – не только как потрясающего актера и вдумчивого театрального теоретика, но и как настоящего человека, прожившего интересную, полную драматизма жизнь.

Один из героев и бесспорных символов легендарной «Таганки» — народный артист РСФСР Валерий Золотухин, «таганский домовой», — вел дневники всю жизнь.

Особое место в записях актера занял режиссер — Юрий Любимов, который прославил театральное дело России, сделал Театр на Таганке «любимым приютом интеллигенции и думающей молодежи». Драматическая история Таганки стала фоном, на котором разворачивается главной действо — попытка понять личность, разгадать тайну гения, ревнивого к успехам своих актеров, беспощадного тирана и деспота, вдохновенного манипулятора, с уходом которого труппа почувствовала себя осиротевшей, а возвращения так и не приняла…

К разгадке этой тайны Золотухин, пожалуй, подошел ближе всех, призвав в свидетели и соучастники Владимира Высоцкого, Аллу Демидову, Николая Губенко и других гениальных таганских актеров. Ведь понять гения способен только другой гений.

300 страниц воспоминаний, шуток и афоризмов блистательного остроумца – нашего великого современника Александра Ширвиндта. Все записано в обратном порядке – от нынешнего момента и до дня рождения Александра Анатольевича. Плюс еще множество уникальных, ранее не издававшихся, фотографий и документов из личного архива автора.

Чувство юмора, великолепный слог не дают оторваться от текста, книга читается очень легко и дает дополнительную возможность вспомнить прекрасных людей, которых давно нет с нами: Андрей Миронов, Леонид Марков, Анатолий Эфрос, Валентин Плучек и т.д.

«Зачем пишется эта книга? Из привычного тщеславия? Из ощущения неслыханной своей значимости и необходимости поведать человечеству нечто такое, что ему и в голову не может прийти? Из графоманской жажды исписать словами огромное количество дефицитнейшей бумаги, и все время о себе, о себе, о себе, любимом! Да, если быть честным, то все это присутствует, но если быть честным до конца, то действительно хочется хоть чуточку закрепить свое время, своих друзей, свой дом, а значит, свою жизнь».

Перед вами не просто книга воспоминаний – это исповедь одного из ярчайших театральных актеров современной российской сцены, которая не оставит равнодушным истинного любителя театра.

Книга народного артиста России Владимира Симонова наполнена откровенными историями из детства актера, его студенческой жизни в училище им. Щукина. Встречаются очень интересные факты, например, на втором курсе института Владимир Симонов отказался от роли Гамлета, предложенной Юрием Любимовым, только по причине того, что он был еще юн, недостаточно опытен и не готов к ней.

Автор «складывает» некую мозаику театральной жизни, подробно рассказывает о спектаклях ведущих театров, в которых принимал участие. Очень бережно и внимательно он вспоминает о встречах с великими актерами и режиссерами прошлого и настоящего, среди которых Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Ульянов, Олег Борисов, Людмила Целиковская, Александр Калягин, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Римас Туминас и др. В книге есть вклейка с черно-белыми и цветными фотографиями.

«Во всей этой книге некий легкий «сумбур», – пишет Симонов, – как в самой жизни. То одно, то другое, то третье». И именно в этом ее главная ценность: она написана настолько живо и непосредственно, что заставляет читателя переживать воспоминания автора как свои собственные.

Нельзя не сказать об уникальной книге, вышедшей во Владимире в прошлом году. Издание Энциклопедии Владимирского академического театра драмы приурочено к 170-летнему юбилею владимирской драмы.

Это рассказ не только об актерах, режиссерах, драматургах, директорах… Эта книга обо всех: билетёрах, осветителях, художниках, работниках сцены, помрежах, пастижерах, костюмерах, заведующих литературной частью. Тех, кто делает театр и часто остается за сценой.

Татьяна Лаврова, автор Энциклопедии Владимирского академического театра драмы, говорит: «Там масса имен, извлеченных из небытия. Масса имен таких. Особенно 30-50-е годы, потому что это уже забытые люди и они извлекались из программок, я наполняла вот эти графы».

Великолепное издание! Настоящий подарок владимирцам!

Татьяна Лысова

Фото: ozon.ru

Заглавное фото: ru.tripaggregator.com