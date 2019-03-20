Домашняя экономия: готовим полезную гранолу

До сегодняшнего дня мы говорили о том, как экономить семейный бюджет путем производства домашних молочных продуктов – творога и йогурта. Сегодня мы расскажем вам о том, как приготовить очень вкусную гранолу – домашние мюсли, обжаренные с орехами.

Сразу скажу, что по цене такие мюсли сравнимы с аналогичным продуктом средней ценовой категории обычного супермаркета, однако есть весомое отличие в качестве исходных ингредиентов и в количестве орехов, изюма, сухофруктов и других наполнителей. В нашей граноле их получилось намного больше. Итак, начнём.

Что нам понадобится:

Овсяные хлопья (пятиминутной варки) – 400 г

Орехи – 200 г

Сухофрукты (курага, чернослив, инжир и т.д.) – 100 г

Изюм – 200 г

Мед – 6-8 ст. л.

Коричневый сахар – 50 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Молотая корица – 1 ч. л.

Молотый имбирь – 1 ч. л.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Как приготовить гранолу:

1. Продукты, которые нужно подготовить заранее (изюм и остальные сухофрукты), тщательно моем, выстилаем на бумажное полотенце, обсушиваем, режем на небольшие кусочки (все, кроме изюма) и выкладываем на ровную поверхность примерно на сутки. Сухофрукты должны быть чистыми и максимально сухими. Если в них останется много жидкости, это может привести к тому, что гранола закиснет.

2. Орехи моем, немного обсушиваем, дробим в ступке или любым другим способом до состояния небольших кусочков. А можно оставить целыми – как вам больше нравится.

3. В большой миске перемешиваем овсяные хлопья, орехи, сахар, корицу и имбирь. Затем добавляем мед, растительное масло и снова перемешиваем деревянной лопаткой.

4. Застилаем большой противень бумагой для выпечки, смазываем ее сливочным маслом, выкладываем получившуюся смесь на бумагу и распределяем равномерно по всей поверхности.

5. Подсушиваем мюсли в разогретой до 170 градусов духовке в течение 30-40 минут, несколько раз перемешиваем.

6. Остужаем мюсли и добавляем в них изюм и резаные сухофрукты.

Можно добавить кокосовые или банановые чипсы, кокосовую стружку, вяленые бананы, кусочки шоколада, сушеную клюкву – все, что вы любите.

Хотелось бы отметить, что первый раз я готовила гранолу, запекая все ингредиенты вместе, включая изюм и сухофрукты, причем в два захода. И как я ни старалась, я не смогла уберечь изюм, чернослив и курагу от подгорания, так как они схватываются очень быстро, тогда как овсяная смесь не успевает обжариться. Поэтому я советую добавлять эти сухофрукты в самом конце приготовления.

А теперь самое интересное. Посчитаем примерную себестоимость данного продукта. С учётом того что орехи и сухофрукты были куплены на рынке (что значительно снижает их цену и повышает качество), 1 кг гранолы мы получили примерно за 360 рублей.

В пересчёте на аналогичное количество граммов наши мюсли можно сравнить со следующими аналогами из супермаркета. Итак, наш продукт:

а) в полтора раза дороже, чем Muesli, запечённые с яблоком/бананом/орехами (350 г);

б) аналогичны по стоимости продукту марки Matti (250 г);

в) в два раза дешевле, чем гранола-мюсли Extra (300 г).

Однако мы знаем, что продукт, приготовленный дома, точно не имеет аналогов. В таком продукте вы найдёте намного больше орехов и других вкусняшек, чем в пачке из магазина. Вы сможете использовать коричневый сахар и мед с пасеки знакомого пчеловода, а может быть, замените их одним из сахарозаменителей. Такой продукт вы можете сделать полностью на свой вкус, добавив именно то, что любите.

Готовить его совсем несложно, нужно лишь приложить немного усилий. А использовать готовую гранолу можно в качестве добавки к творогу, йогурту (который мы тоже научились делать сами!) или просто есть с чаем вместо конфетки. Приятного аппетита!

Анастасия Волчек

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