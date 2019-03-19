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Стартовала неделя грузинской культуры во Владимире

Что и где можно узнать о Грузии

  1. Яркое открытие

    Неделя культуры грузинского народа «Сакартвело – это удивительная Грузия» стартовала во Владимире. Церемония открытия прошла сегодня в зале филиала областной библиотеки для детей и молодежи на проспекте Строителей, 23. Это был и праздник, и познавательный экскурс в историю и народные традиции, творчество грузинских поэтов и композиторов, искусство танца и многоголосного пения. Разумеется, не обошлось без дегустации блюд грузинской кухни. Неделя грузинской культуры продлится до 22 марта. Вход на все мероприятия – свободный. Что и где могут увидеть владимирцы и гости города?

    Фото: lh3.googleusercontent.com

  2. Сказочная Грузия

    Познакомиться с культурным наследием и с устным народным творчеством грузинского народа, совершить мысленное путешествие по стране и сказкам можно в рамках программы «Кто сам себе друзей не ищет, самому себе он враг».

    Где посмотреть: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51

    Когда посмотреть: 19 марта в 11.00

    Возрастное ограничение 6+

    Фото: attuale.ru

  3. Спортивная Грузия

    Показательная тренировка мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Тимура Эджибадзе пройдёт для всех любителей этого вида спорта. Тимур начал заниматься борьбой в 9 лет на родине, в Грузии. Потом переехал во Владимир и попал к заслуженному тренеру России Надиру Магомедову, вырастившему немало звезд первой величины. Сейчас Тимур сам выступает наставником молодых.

    Где поучаствовать: Спортивный комплекс ВлГУ (ул. Студенческая, 6г)

    Когда это будет: 20 марта в 16.00

    Возрастное ограничение 12+

    Фото: ruzaevka-rm.ru

  4. Историческая Грузия

    Путешествие от истоков древней культуры к современному облику Грузии. Архитектура, живопись, скульптура, музыка, кино. Всё это объединено программой «Грузия между прошлым и будущим».

    Где посмотреть: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51

    Когда посмотреть: 21 марта в 12.00

    Возрастное ограничение 12+

    Фото: xottur.ru

  5. Хлебосольная Грузия

    Грузинская кухня – самобытная и особенная. Она завоевала огромную известность как в России, так и за рубежом. О таких блюдах, как шашлык, суп харчо, лобио, не слышал разве что ребенок. С секретами грузинской кухни в традициях популярного праздника можно познакомиться в рамках события «Тбилисоба – яркой осени щедрый дар!»

    Где поучаствовать: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51

    Когда это будет: 22 марта в 14.00

    Возрастное ограничение 12+

    Фото: horizonty.ru

    Иван Лыков

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