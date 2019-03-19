Стартовала неделя грузинской культуры во Владимире

Познакомиться с культурным наследием и с устным народным творчеством грузинского народа, совершить мысленное путешествие по стране и сказкам можно в рамках программы «Кто сам себе друзей не ищет, самому себе он враг».

Где посмотреть: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51

Когда посмотреть: 19 марта в 11.00

Возрастное ограничение 6+