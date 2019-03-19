Стартовала неделя грузинской культуры во Владимире

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Яркое открытие
Неделя культуры грузинского народа «Сакартвело – это удивительная Грузия» стартовала во Владимире. Церемония открытия прошла сегодня в зале филиала областной библиотеки для детей и молодежи на проспекте Строителей, 23. Это был и праздник, и познавательный экскурс в историю и народные традиции, творчество грузинских поэтов и композиторов, искусство танца и многоголосного пения. Разумеется, не обошлось без дегустации блюд грузинской кухни. Неделя грузинской культуры продлится до 22 марта. Вход на все мероприятия – свободный. Что и где могут увидеть владимирцы и гости города?
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Сказочная Грузия
Познакомиться с культурным наследием и с устным народным творчеством грузинского народа, совершить мысленное путешествие по стране и сказкам можно в рамках программы «Кто сам себе друзей не ищет, самому себе он враг».
Где посмотреть: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51
Когда посмотреть: 19 марта в 11.00
Возрастное ограничение 6+
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Спортивная Грузия
Показательная тренировка мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Тимура Эджибадзе пройдёт для всех любителей этого вида спорта. Тимур начал заниматься борьбой в 9 лет на родине, в Грузии. Потом переехал во Владимир и попал к заслуженному тренеру России Надиру Магомедову, вырастившему немало звезд первой величины. Сейчас Тимур сам выступает наставником молодых.
Где поучаствовать: Спортивный комплекс ВлГУ (ул. Студенческая, 6г)
Когда это будет: 20 марта в 16.00
Возрастное ограничение 12+
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Историческая Грузия
Путешествие от истоков древней культуры к современному облику Грузии. Архитектура, живопись, скульптура, музыка, кино. Всё это объединено программой «Грузия между прошлым и будущим».
Где посмотреть: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51
Когда посмотреть: 21 марта в 12.00
Возрастное ограничение 12+
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Хлебосольная Грузия
Грузинская кухня – самобытная и особенная. Она завоевала огромную известность как в России, так и за рубежом. О таких блюдах, как шашлык, суп харчо, лобио, не слышал разве что ребенок. С секретами грузинской кухни в традициях популярного праздника можно познакомиться в рамках события «Тбилисоба – яркой осени щедрый дар!»
Где поучаствовать: Областная библиотека для детей и молодежи на Мира, 51
Когда это будет: 22 марта в 14.00
Возрастное ограничение 12+
Фото: horizonty.ru
Иван Лыков
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