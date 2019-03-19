Собрание акционеров “Центрального автомобильного объединения”

11 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».
Повестка собрания:
- Утверждение счетной комиссии регистратора.
- Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2018 г.
- Распределение прибыли по итогам 2018 года.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
Регистрация участников в 12 часов 45 минут по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д.73, офис 20.
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