Собрание акционеров “Центрального автомобильного объединения”

11 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

Повестка собрания:

Утверждение счетной комиссии регистратора. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2018 г. Распределение прибыли по итогам 2018 года. Избрание членов совета директоров общества. Избрание ревизионной комиссии. Утверждение аудитора общества.

Регистрация участников в 12 часов 45 минут по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д.73, офис 20.