К своей самоходке камешковцы просят танк Т-34

Самоходка военной поры САУ-100 стоит в центре деревни Волковойно. Бронированная боевая машина. Вооружена 100-миллиметровой пушкой (отсюда и цифра в названии). Мощная. Тяжелая. Самоходка в деревне, ставшей практически пригородом города Камешково, – это памятник фронтовикам Великой Отечественной войны. Среди местных жителей есть те, кто помнит, как устраивали необычный мемориал три десятка лет тому назад. Один из них – житель Камешково Сергей Петрович Шабалин (на снимке вверху). У него есть мечта – доставить в Камешково к уже имеющейся самоходке танк Т-34. Причем на ходу.

– Пусть нам хотя бы «коробку» с башней от Т-34 передадут, а мы сами всю «начинку» соберем и обязательно на ход эту машину поставим, – убежден Сергей Петрович. – У нас в городе и механики-водители есть, которые на прежних советских танках служили. А представляете, каково будет, когда на Парад Победы 9 Мая на площадь въедет такой танк? Это будет встреча с ожившей легендой!

Сергей Петрович Шабалин – один из руководителей камешковского военно-патриотического клуба «Дороги Победы», тесно сотрудничает с местными юнармейцами. В развитие клуба он вкладывает немалые личные средства. По секрету можно сказать, что один из друзей Сергея Шабалина занимает ныне немаленькую генеральскую должность в нынешнем отечественном оборонном ведомстве. Глядишь, и поможет с «тридцатьчетверкой»… И тогда камешковцам впору петь частушки военной поры, в разных вариантах прозвучавшие, как минимум, в двух советских кинофильмах – «Звезда» и «На войне, как на войне»: «Самоходку танк любил, в лес гулять ее водил…»

Но вернёмся к уже имеющемуся памятнику-самоходке. Как он появился? По словам Сергея Шабалина, главным инициатором устройства памятника был председатель колхоза «Завет Ленина» Виктор Иванович Финогин. Колхоз имел тесные связи с ковровской дивизией, военнослужащие которой нередко помогали селянам в полевых работах. Идею председателя установить танк или самоходку времен Великой Отечественной войны командование дивизии поддержало. Правда, скоро в колхоз пришёл новый руководитель – Михаил Тимофеевич Прасолов, но и тот «загорелся» идеей: звонил, ездил, хлопотал… Непосредственно подбирал боевую машину для памятника заместитель командира дивизии по вооружению подполковник Николай Михайлович Матюнькин.

В качестве возможных вариантов рассматривали танк Т-34 и самоходку САУ-100. Но в итоге «тридцатьчетверка» уехала из Коврова в Воронеж, где тоже заняла почетное место на постаменте. Санкцию на выделение самоходки волковойновцам дал тогдашний командующий Московским военным округом генерал-полковник Николай Васильевич Калинин – тот самый, что в августе 1991-го во время ГКЧП отдал приказ на ввод военной техники в Москву. Работами по устройству постамента руководил полковник Юрий Иванович Каширин из той же ковровской дивизии (позже он работал главой Ручьевского сельского поселения соседнего Ковровского района). От колхоза «операцию» проводил наш собеседник – заведующий гаражом Сергей Шабалин.

– Самоходка САУ-100, которую нам в 1989-м выделили ковровчане, тогда была в рабочем состоянии на ходу и полностью укомплектована, – вспоминает Сергей Петрович. – Только клиновой затвор с нарезной 100-миллиметровой пушки сняли, а так хоть сразу в бой! Имелись все прицелы, прочее оборудование. Мощный дизельный 12-цилиндровый двигатель – целых 500 «лошадей» – был полностью исправен. Наверное, его и сегодня можно восстановить. Что касается ходовой части, то у САУ-100 она почти идентична танку Т-34. Сейчас самоходку в Волковойно порядком «подчистили» – многие детали с нее утянули. Жаль, что у нас такое отношение к памятникам, в том числе к реликвии Великой Отечественной.

Самоходку несколько раз красили. В последний раз – в 2015 году сотрудники ОВД «Камешковский». Из ярко-салатовой машина тогда стала темно-зеленой. Но то, что снято из оборудования, назад уже не вернуть. Зато можно достать танк Т-34 – аналогичный тому, что в 1989-м не попал в Волковойно. У Минобороны до сих пор немало таких раритетных машин, в том числе разукомплектованных. Камешковский энтузиаст намерен не просто поставить подобный танк в качестве памятника, а сделать его «живым», самоходным мемориалом.

Николай Фролов