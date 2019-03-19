Ивана Демьяна принесли во Владимир «Молодые ветра»

Группа «7Б» и Иван Демьян посетили наш город в выходные. Концерт прошел по всем традициям настоящего рок-события. Группа немного потомила публику – вышла на 20 минут позже. Сначала музыканты сыграли небольшую импровизацию без лидера группы, а вскоре вышел Демьян, и зрители услышали новые и старые песни, среди которых, конечно, был хит “Молодые ветра”.

Владимирская публика сначала немного стеснялась и сидела за столиками, но уже через 30 минут все уже стояли у сцены и пели любимые песни.

Сейчас группа «7Б» возит по городам не только хиты, но и презентует новый альбом «Атмосфера», который вышел 12 февраля.

О творчестве, новом альбоме, о энергии на концертах и создании песни «Молодые ветра» нам рассказал певец, исполнитель, поэт и лидер группы «7Б» Иван Демьян.

Справка. Группа «7Б» существует с 2001 года. Популярность пришла после песни «Молодые ветра», которая в свое время разлетелась по всем СМИ и звучала повсеместно. Далее были не менее хорошие композиции, например, «Город на Неве», «Я – любовь».

– Иван, 8 марта считается официальным днем рождением группы. Как вы его отметили?

– Если честно, мы до сих пор отмечаем день рождения группы и мой юбилей нашим гастрольным туром. Очень много важных событий. Поэтому мы отмечаем три в одном.

– Вы в музыке уже больше 20 лет. Как она меняется внутри вас, и влияют ли на нее личные обстоятельства?

– Конечно, всегда влияет жизненная ситуация на творчество и песни. Меня волнует, чем живет планета, что происходит в жизни. Получается, что всегда мы ищем какой-то баланс, всегда есть эта борьба черного и белого. Иногда при просмотре новостей понимаешь, что на днях чуть не свершилось что-то плохое. Плюс личная жизнь и драматургия. На основании всего этого багажа и пишутся песни. Потом из них создается альбом, который отражает мою личное восприятие жизни.

– Песня «Молодые ветра» популярна у молодого поколения точно так же, как и у старшего. Как объяснить это? Почему именно эта песня стала вашей визитной карточкой?

– В песне «Молодые ветра» есть какой-то дух волшебства. Мы появились просто из ниоткуда с ней и взорвали всех. Я знаю много историй, когда люди с нашей песней в наушниках воевали. Они говорили, что это именно та музыка и те слова, которые вселяют уверенность, пробуждают желание идти до конца. И, по сути, без разницы, реальны ли эти боевые действия или это вполне мирная жизнь с обычными бытовыми проблемами и трудностями. Самое интересное, что песня-то сама не меняется. Но ее энергетика только возрастает и отзывается в миллионах людей. Это и есть настоящее творчество. Я понимаю, что я делаю то, что оставляет след в сердцах людей. В плане создания песня ничем не отличается от других. Она просто выстрелила, разлетелась в СМИ.

– Раньше, вы занимались дзюдо. Вам спорт помогает на концертах, на сцене, в творчестве?

– Не отдать все силы в начале и не выдохнуться к середине – вот в чем помогает спорт. Тактика восточных единоборств – это когда мы накапливаем силы и энергию, чтобы использовать это планомерно, постепенно. А потом, после нескольких часов на сцене, понимаешь, что это все так быстро пролетело. На теле – «творческий пот», но ты ничуть не устал. И вокруг такая энергия! Музыка, исполнители, аудитория – это мощная подпитка. И все мы понимаем, что в этой борьбе проигравших нет. Поэтому и усталости не может быть никакой. Все наслаждаются музыкой.

– Где любите выступать?

– Можно прийти в любое ДК, в небольшой кабинет, больницу или огромный концертный зал. Абсолютно без разницы. Главное – восприятие того, что пришли люди, которые слушают тебя. А ты раздаешь им песни с уверенностью в том, что это творчество обязательно в чем-то поможет каждому.

– Как вам город Владимир?

– Город золотых куполов. Сегодня несколько раз уже проехали по нему, и почти на каждом светофоре или остановке я крестился, потому что я религиозный человек. Сама архитектура города и древняя Владимирская Русь для меня много значит. Здесь ощущается дух людей, которые встали на путь защиты православия.

Юлия Митина

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